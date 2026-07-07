آیا لیمو میتواند عوارض جانبی شیمیدرمانی را تعدیل کند؟
در سالهای اخیر، توجه محققان تغذیه در سراسر جهان به ترکیبات زیستفعال موجود در مرکبات، به ویژه «لیموترش»، برای حمایت از بیماران تحت درمانهای سنگین پزشکی، از جمله شیمیدرمانی، افزایش یافته است.
در سالهای اخیر، توجه محققان تغذیه در سراسر جهان به ترکیبات زیستفعال موجود در مرکبات، به ویژه «لیموترش»، برای حمایت از بیماران تحت درمانهای سنگین پزشکی، از جمله شیمیدرمانی، افزایش یافته است. اگرچه لیمو به عنوان «درمان قطعی» یا «جایگزین شیمیدرمانی» شناخته نمیشود، اما یافتههای علمی نشان میدهد که میتواند به عنوان یک ابزار کمکی قدرتمند در مدیریت عوارض جانبی و ارتقای کیفیت زندگی بیماران عمل کند.
۱. مبارزه با حالت تهوع؛ مزیت کلاسیک لیمو
حالت تهوع و استفراغ از شایعترین عوارض گزارش شده در دوران شیمیدرمانی است. رایحهدرمانی (آروماتراپی) با عصاره لیمو و همچنین مصرف آبلیمو تازه، به دلیل تأثیر مستقیم بر گیرندههای بویایی و سیستم عصبی، میتواند در کاهش احساس تهوع به بیماران کمک شایانی کند. بسیاری از مراکز انکولوژی معتبر در جهان، استفاده از بو یا طعم ملایم لیمو را به عنوان راهکاری غیردارویی توصیه میکنند.
۲. بمب آنتیاکسیدانی برای سیستم ایمنی
شیمیدرمانی به طور طبیعی باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن میشود. غلظت بالای ویتامین C و فلاونوئیدهای موجود در لیمو، نه تنها به ترمیم سلولهای آسیبدیده کمک میکند، بلکه به عنوان یک آنتیاکسیدان قوی، رادیکالهای آزادِ اضافی را که در دوران درمان تولید میشوند، خنثی میسازد.
۳. پیشگیری از التهاب مخاطی (موکوزیت)
التهاب دهان و گلو یکی از چالشهای دردناک بیماران است. برخی مطالعات نشان میدهند که حفظ سلامت دهان با محلولهای ملایم حاوی لیمو (تحت نظارت پزشک)، به دلیل خاصیت ضدعفونیکنندگی طبیعی، میتواند به کاهش بار باکتریایی و تسریع روند بهبود مخاط کمک کند.
اگرچه لیمو سرشار از فواید است، اما در زمان شیمیدرمانی، «مشورت با پزشک معالج» اصلیترین ضرورت است. به دلیل تغییرات احتمالی در pH بدن و تداخل احتمالی برخی ترکیبات با داروهای خاص، بیماران باید پیش از ایجاد هرگونه تغییر در رژیم غذایی خود، سطح مصرف مرکبات را با تیم درمانی خود هماهنگ کنند.