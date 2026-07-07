طرز تهیه حلوای ساده و خوشمزه

حلوا با آرد گندم ساده‌ترین و رایج‌ترین شکل حلواست که می‌توانید در منزل و برای هر مناسبتی آماده کنید. در ادامه طرز تهیه حلوا ساده با آرد گندم را می‌توانید به‌صورت گام‌به‌گام آموزش ببینید.

مواد لازم

آرد گندم ۲ لیوان

شکر ۲ لیوان

آب ۲ لیوان

روغن ۱ لیوان

زعفران دم کرده به میزان لازم

گلاب نصف لیوان

هل آسیاب شده ۱ قاشق چای‌خوری

طرز تهیه

آب و شکر را در یک قابلمه‌ی کوچک مخلوط کرده و روی حرارت ملایم قرار دهید خوب هم بزنید تا شکر کاملاً حل شود.

پس از حل شدن شکر، گلاب و زعفران دم کرده را اضافه کنید و بگذارید چند دقیقه‌ی دیگر روی حرارت بماند تا کمی غلیظ شود. سپس شربت را از روی حرارت بردارید.

آرد گندم را در یک قابلمه‌ بزرگ‌تر روی حرارت ملایم قرار دهید و به‌طور مداوم هم بزنید تا خامی آن گرفته شود و رنگش طلایی روشن شود. این فرآیند ممکن است حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه زمان ببرد.

پس از اینکه آرد رنگش تغییر کرد، روغن را به‌تدریج اضافه کنید و به هم زدن ادامه دهید تا روغن به خوبی با آرد مخلوط شود و حلوای یکدست و نرمی به‌دست آید.

شربت تهیه شده را کم‌کم به آرد و روغن اضافه کنید و به‌طور مداوم هم بزنید تا حلوا گلوله گلوله نشود. هم زدن را تا زمانی که حلوا از دیواره‌های قابلمه جدا شود و به صورت یک توده در بیاید، ادامه دهید.

در این مرحله، هل آسیاب شده را به حلوا اضافه کنید.

در آخر حلوا را به ظرف مورد نظر انتقال دهید و با پشت قاشق یا کاردک صاف کنید. می‌توانید حلوا را با پودر پسته، بادام و یا نارگیل تزئین کنید.

منبع همشهری آنلاین

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