طرز تهیه حلوای ساده و خوشمزه
طرز تهیه حلوا شاید در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، اما با داشتن دستورالعملهای دقیق و رعایت چند نکته ساده، میتوان بهراحتی این دسر خوشمزه را در منزل آماده کرد و از آن لذت برد.
حلوا با آرد گندم سادهترین و رایجترین شکل حلواست که میتوانید در منزل و برای هر مناسبتی آماده کنید. در ادامه طرز تهیه حلوا ساده با آرد گندم را میتوانید بهصورت گامبهگام آموزش ببینید.
مواد لازم
آرد گندم ۲ لیوان
شکر ۲ لیوان
آب ۲ لیوان
روغن ۱ لیوان
زعفران دم کرده به میزان لازم
گلاب نصف لیوان
هل آسیاب شده ۱ قاشق چایخوری
طرز تهیه
آب و شکر را در یک قابلمهی کوچک مخلوط کرده و روی حرارت ملایم قرار دهید خوب هم بزنید تا شکر کاملاً حل شود.
پس از حل شدن شکر، گلاب و زعفران دم کرده را اضافه کنید و بگذارید چند دقیقهی دیگر روی حرارت بماند تا کمی غلیظ شود. سپس شربت را از روی حرارت بردارید.
آرد گندم را در یک قابلمه بزرگتر روی حرارت ملایم قرار دهید و بهطور مداوم هم بزنید تا خامی آن گرفته شود و رنگش طلایی روشن شود. این فرآیند ممکن است حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه زمان ببرد.
پس از اینکه آرد رنگش تغییر کرد، روغن را بهتدریج اضافه کنید و به هم زدن ادامه دهید تا روغن به خوبی با آرد مخلوط شود و حلوای یکدست و نرمی بهدست آید.
شربت تهیه شده را کمکم به آرد و روغن اضافه کنید و بهطور مداوم هم بزنید تا حلوا گلوله گلوله نشود. هم زدن را تا زمانی که حلوا از دیوارههای قابلمه جدا شود و به صورت یک توده در بیاید، ادامه دهید.
در این مرحله، هل آسیاب شده را به حلوا اضافه کنید.
در آخر حلوا را به ظرف مورد نظر انتقال دهید و با پشت قاشق یا کاردک صاف کنید. میتوانید حلوا را با پودر پسته، بادام و یا نارگیل تزئین کنید.