این سالاد برای ورزشکاران و گیاه خواران است، شما نخورید!

از آنجا که ماده اصلی این سالاد تخم مرغ است، سالادی سرشار از پروتیئن و مواد معدنی است و می‌تواند به تنهایی یک وعده غذایی کامل در نظر گرفته شود. این سالاد همچنین برای ورزشکاران و افرادی که گیاه‌خوار هستند، یک گزینه مناسب است. اگر دوست دارید این سالاد خوشمزه و مقوی را با روشی آسان در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه سالاد تخم مرغ همراه ما باشید.

مواد لازم

تخم مرغ: ۱۰ عدد

خیارشور: ۶ عدد

شوید تازه و خرد شده: ۳ قاشق غذاخوری

پیازچه خرد شده: ۳ قاشق غذاخوری

سس مایونز: ۳ قاشق غذاخوری

آب لیمو تازه: ۳ قاشق غذاخوری

نمک، فلفل و پولبیبر: به میزان لازم

طرز تهیه

مرحله اول: برای درست کردن این سالاد خوشمزه اول باید تخم مرغ‌ها را بشویید و همراه با سه لیوان آب داخل قابلمه بریزید. قابلمه را روی حرارت اجاق گاز بگذارید و حدود ۱۵ دقیقه اجازه بدهید تخم مرغ‌ها بجوشد و آبپز شود. بعد از اینکه تخم مرغ‌ها پخت، همه را داخل آب سرد بریزید و چند دقیقه بگذارید بماند تا خنک شود و راحت بتوانید آنها را پوست بگیرید. تخم مرغ‌ها را پوست کنید. روی سفیده به صورت طولی برش بزنید و زرده را خارج کنید، طوری که زرده خرد نشود. همه زرده‌های تخم مرغ را داخل یک کاسه مناسب بریزید و سفیده‌ها را فعلا کنار بگذارید.

مرحله دوم: زرده‌های تخم مرغ را با گوشتکوب بکوبید. سس مایونز، آب لیمو ترش، نمک، فلفل و پولبیبر را اضافه کنید و خوب هم بزنید تا یکدست شود.

مرحله سوم: سفیده‌های تخم مرغ را به صورت نواری برش بزنید، سپس به صورت مکعبی خرد کنید و به کاسه زرده‌های هم‌زده اضافه کنید. خیارشور را خرد کنید و به مواد بالا اضافه کنید. پیازچه و شویده خرد شده را هم اضافه کنید و مواد را بار دیگر هم بزنید. ظرف سالاد را به مدت نیم ساعت داخل یخچال بگذارید تا کاملا خنک شود، سپس این سالاد خوشمزه را با نان تست، نان خشک یا انواع نان دلخواه‌تان میل کنید، نوش جان.

نکات خیلی مهم

ـ برای تهیه این سالاد بهتر است از شوید تازه استفاده کنید و تا جای ممکن شوید تازه را جایگزین شوید خشک نکنید، زیرا عطر و بوی بیشتری دارد.

ـ همیشه وقتی در تهیه غذا یا سالاد سس مایونز جزو مواد اولیه است، عده‌ای می‌پرسند، آیا می‌شود به جای آن از ماست استفاده کرد؟ این مسئله تا حدودی سلیقه‌ای است. اگر منع مصرف دارید یا اینکه به خاطر کالری بالای سس مایونز تمایلی به استفاده از آن را ندارید، می‌توانید ماست چکیده را جایگزین کنید؛ اما ماست معمولاً آب می‌اندازد. بنابراین توصیه می‌شود برای مهمانی‌ها این کار را انجام ندهید.

منبع فرارو

انتهای پیام/