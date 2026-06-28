ترکیب این سه کار با قهوه مرگ آور است
برخی ترکیبهای روزمره مانند حمام گرم، قهوه و نوشیدنیهای انرژیزا میتوانند بهطور همزمان فشار زیادی به قلب وارد کنند. متخصصان هشدار میدهند این همزمانی ممکن است در افراد مستعد، خطر بروز مشکلات قلبی را افزایش دهد.
ماجرای یک اظهارنظر پزشکی در شبکههای اجتماعی دوباره بحث درباره عادتهای روزمره و تأثیر آنها بر سلامت قلب را داغ کرده است. این پزشک مدعی شده است که مصرف همزمان یا پشتسرهم حمام گرم، قهوه یا نوشیدنیهای انرژیزا میتواند خطراتی برای عملکرد قلب ایجاد کند.
او در توضیح این ادعا به یک مورد بالینی اشاره کرده و گفته است: «دیشب مجددا یک جوان ۲۵ ساله دچار ایست قلبی شد که به گفته همراهان، پس از حمام اقدام به مصرف قهوه و انرژیزا کرده بود.» حمام و قهوه و انرژی زا هرسه ضربان قلب رو بالا میبرن و قلب فرصت خونگیری پیدا نمیکنه. اصلا این ۳ تا رو باهم انجام ندید. حتی مصرف یکیش هم (قهوه یا انرژی زا) بعد ازحمام میتونه خطرناکه باشه.»
بر اساس این اظهارات، هر سه عامل یادشده یعنی حمام گرم، کافئین موجود در قهوه و نوشیدنیهای انرژیزا میتوانند بهطور جداگانه باعث افزایش ضربان قلب و تغییر در فشار خون شوند.
چرا این ترکیب خطرناک است؟
حمام گرم، قهوه و نوشابههای انرژیزا هرسه میتوانند برعملکرد سیستم قلبیعروقی تأثیربگذارند.
گرمای زیاد حمام باعث گشاد شدن رگهای خونی و افزایش فعالیت قلب برای حفظ فشارخون میشود. از سوی دیگر، کافئین موجود در قهوه و بیشتر نوشابههای انرژیزا با تحریک سیستم عصبی سمپاتیک، ضربان قلب و فشارخون را افزایش میدهد. زمانی که این سه عامل بهطورهمزمان یا در فاصله زمانی کوتاه از یکدیگر استفاده شوند، فشار بیشتری به قلب وارد میشود.
افزایش ضربان قلب باعث کوتاهتر شدن مرحله استراحت قلب میشود؛ مرحلهای که در آن بطنها فرصت پرشدن از خون را پیدا میکنند. هرچه ضربان قلب بیشتر شود، مدت این مرحله کاهش مییابد و قلب زمان کمتری برای خونگیری خواهد داشت. بهتراست این سه عامل را با هم ترکیب نکنید، بهخصوص اگر سابقه مشکلات قلبی دارید.
پزشکان توصیه میکنند بهویژه افرادی که سابقه بیماریهای قلبی دارند، در مصرف همزمان مواد محرک مانند قهوه و نوشیدنیهای انرژیزا پس از حمام گرم احتیاط بیشتری داشته باشند.