دیپلمات آمریکایی: با رهبران فعلی در تهران و واشنگتن، شانس عادیسازی روابط صفر است
مارک فیتزپاتریک دیپلمات ارشد آمریکایی میگوید: ترامپ هیچ دستاورد مثبتی از جنگ علیه ایران به دست نیاورد.
مارک فیتزپاتریک دیپلمات ارشد آمریکایی میگوید: ترامپ هیچ دستاورد مثبتی از جنگ علیه ایران به دست نیاورد. گرچه او هرگز منطق و دلیل شفافی را برای آغاز این جنگ ارائه نکرد، اما در مقاطع مختلف به چهار هدف اشاره کرده بود: تغییر حکومت، جلوگیری از ساخت سلاح هستهای توسط ایران، از بین بردن تهدید موشکی ایران و پایان دادن به حمایت این کشور از «گروههای نیابتی» در منطقه. ادعاهای او مبنی بر تحقق هر یک از این اهداف، به وضوح نادرست و خلاف واقع است.
به گفته او، حاکمیت ایران از این تلاشها برای سرنگونی جان سالم به در برد و اکنون با رهبریِ سرسختتر و سپاه پاسداران مصممتر شدهای هدایت میشود. حرفها و ادعاها درباره کمک به مردم ایران برای «به دست گرفتن کنترل حکومت» نیز تنها یک بلوف توخالی از آب درآمد. ایران تمام توانمندیهای هستهای خود را که از حملات ژوئن ۲۰۲۶ جان سالم به در برده بودند، حفظ کرده است و چه بسا اکنون تمایل بیشتری هم برای داشتن گزینه سلاح هستهای پیدا کرده باشد.
این دیپلمات آمریکایی تاکید کرده است: من صمیمانه آرزو میکردم که ایران و آمریکا میتوانستند اختلافات خود را حل و روابط را عادیسازی کنند، اما در شرایط کنونی و با حضور رهبران فعلی در تهران و واشنگتن، شانس وقوع چنین اتفاقی صفر است.