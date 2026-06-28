به گفته او، حاکمیت ایران از این تلاش‌ها برای سرنگونی جان سالم به در برد و اکنون با رهبریِ سرسخت‌تر و سپاه پاسداران مصمم‌تر شده‌ای هدایت می‌شود. حرف‌ها و ادعاها درباره کمک به مردم ایران برای «به دست گرفتن کنترل حکومت» نیز تنها یک بلوف توخالی از آب درآمد. ایران تمام توانمندی‌های هسته‌ای خود را که از حملات ژوئن ۲۰۲۶ جان سالم به در برده بودند، حفظ کرده است و چه بسا اکنون تمایل بیشتری هم برای داشتن گزینه سلاح هسته‌ای پیدا کرده باشد.

این دیپلمات آمریکایی تاکید کرده است: من صمیمانه آرزو می‌کردم که ایران و آمریکا می‌توانستند اختلافات خود را حل و روابط را عادی‌سازی کنند، اما در شرایط کنونی و با حضور رهبران فعلی در تهران و واشنگتن، شانس وقوع چنین اتفاقی صفر است.