چرا نسل امروزی پیرتر از نسل قدیم است؟
نسلهای جوانتر ممکن است از نظر بیولوژیکی سریعتر از نسلهای قبل پیر شوند و این تغییر میتواند توضیح دهنده افزایش نرخ سرطان در سنین پایینتر باشد.
برای دههها، سرطان عمدتا به عنوان یک بیماری مربوط به سنین بالا در نظر گرفته میشد. با این حال، در سراسر جهان، پزشکان شاهد یک تغییر نگرانکننده هستند: سرطانهای بیشتری در افرادی که در دهههای ۲۰، ۳۰، ۴۰ زندگی خود و اوایل ۵۰ سالگی هستند، تشخیص داده شده است. محققان این افزایش را به عواملی از چاقی و رژیم غذایی گرفته تا قرار گرفتن در معرض عوامل محیطی مرتبط دانستهاند، اما هیچ توضیح واحدی از سوی محققان به طور کامل این روند را شرح نداده است.
دانشمندان بین سن تقویمی، که مدت زمان زندگی یک فرد است، و سن بیولوژیکی، که نشان دهنده وضعیت بافتها، اندامها و سیستمهای بدن است، تمایز قائل میشوند. دو نفر با سن تقویمی یکسان، بسته به ژنتیک، سبک زندگی، قرار گرفتن در معرض عوامل محیطی و سایر عوامل، میتوانند سن بیولوژیکی بسیار متفاوتی داشته باشند.
مطالعه جدید نشان داد افرادی که اخیرا متولد شدهاند، تمایل دارند نشانههایی از پیرتر بودن بیولوژیکی نسبت به نسلهای قبلی در همان سن را نشان دهند. به عبارت دیگر، یک فرد ۴۰ ساله امروزی ممکن است مشخصات بیولوژیکی داشته باشد که پیرتر از یک فرد ۴۰ ساله دهههای پیش به نظر برسد.
محققان معتقدند که این شکاف رو به گسترش میتواند توضیح دهد که چرا سرطانهای زودرس، که عموما به عنوان سرطانهایی که قبل از ۵۵ سالگی تشخیص داده میشوند، به طور فزایندهای شایع شدهاند.
این مطالعه که در مجله «پزشکی طبیعت» منتشر شد، همچنین نشان داد که پیری بیولوژیکی سریعتر با خطر بیشتر ابتلا به چندین نوع سرطان، به ویژه سرطانهای ریه، دستگاه گوارش و رحم مرتبط است.
فراتر از عوامل خطر فردی
سالهاست که دانشمندان به دنبال علل خاص افزایش سرطان در میان بزرگسالان جوان بودهاند. چاقی، رژیم غذایی نامناسب، مصرف الکل، سبک زندگی بیتحرک، اختلالات متابولیک و سایر عوامل همگی در این امر دخیل بودهاند.
در حالی که هر یک از این عوامل ممکن است در این امر نقش داشته باشند، اثرات فردی آنها اغلب نسبتا ناچیز است. محققان به طور فزایندهای گمان میکنند که تأثیر ترکیبی مواجهههای متعدد در طول زمان ممکن است از هر عامل خطر به تنهایی مهمتر باشد.
این ایده دانشمندان را بر آن داشته است که بر خود پیری بیولوژیکی تمرکز کنند. به جای مطالعه یک مواجهه در یک زمان، پیری بیولوژیکی میتواند اثرات تجمعی بسیاری از تأثیرات را که در طول زندگی یک فرد عمل میکنند، ثبت کند.
پیری بیولوژیکی تسریعشده همچنین با بیماریهای قلبی، دیابت، زوال شناختی و سایر بیماریهای مزمن مرتبط بوده است، که نشان میدهد ممکن است به عنوان یک شاخص کلی از سلامت درازمدت عمل کند.