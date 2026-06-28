۵ نوشیدنی مفید برای کاهش قند خون که قبل از خواب باید بخورید
اگر به دنبال راهی ساده برای کنترل قند خون در طول شب هستید، متخصصان توصیه میکنند نوشیدنی مناسب را پیش از خواب انتخاب کنید. به گفته آنها، برخی نوشیدنیها میتوانند به حفظ تعادل قند خون و خواب آرامتر کمک کنند.
متخصصان تغذیه میگویند انتخاب نوشیدنی مناسب پیش از خواب میتواند به حفظ ثبات قند خون در طول شب کمک کند. آنها چای بابونه، چای سبز بدون کافئین، شیر و زردچوبه و نوشیدنیهای پروتئینی کمشکر را از بهترین گزینهها برای این منظور معرفی کردهاند.
چای بابونه
چای بابونه که به عنوان یکی از آرامبخشترین نوشیدنیها شناخته میشود، از دید متخصصان تغذیه انتخابی مناسب برای حفظ قند خون سالم است. بابونه و سایر دمنوشهای گیاهی بهویژه در شب مفیدند، زیرا به آرامش بدن کمک میکنند و بدون نیاز به مصرف قند افزوده، فرد را برای خواب آماده میکنند.
نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است که نوشیدن چای بابونه میتواند به کاهش قند خون ناشتا و همچنین هموگلوبین ایوانسی (A۱C/ شاخص میانگین قند خون در دو تا سه ماه گذشته) کمک کند.
البته باید از افزودن عسل، شکر یا سایر شیرینکنندههایی که ممکن است قند خون را افزایش دهند، خودداری کنید.
شیر و زردچوبه
شیر طلایی (Golden Milk) یا شیر زردچوبه نوشیدنی سنتی در هند است که پایه اصلی آن شیر و زردچوبه است و معمولا ادویههای دیگر نیز به آن افزوده میشود.
اگر به دنبال گزینهای سیرکنندهتر از چای میگردید، این نوشیدنی انتخاب مناسبی است. متخصصان توصیه میکنند به جای تهیه انواع آماده موجود در بازار که ممکن است قند زیادی داشته باشند، این نوشیدنی را در خانه تهیه کنید. کافی است شیر را همراه مقدار کمی زردچوبه، دارچین، زنجبیل و فلفل سیاه گرم کنید.
زردچوبه خاصیت ضدالتهابی دارد و وقتی این نوشیدنی را با شیر بدون شکر تهیه میکنید، مقدار کمی پروتئین و چربی نیز دریافت میکنید که به ثابت ماندن قند خون در طول شب کمک میکند. اگر میخواهید پروتئین بیشتری دریافت کنید، بهتر است از شیر گاو، شیر سویای بدون شکر یا شیر حاوی پروتئین استفاده کنید، نه سایر شیرهای گیاهی.
چای سبز بدون کافئین
به گزارش ایندیپندنت، چای سبز نیز مانند بابونه سرشار از آنتیاکسیدانهایی است که در بلندمدت میتواند به حفظ سلامت قند خون کمک کنند. «لیزا استولمن»، متخصص تغذیه، میگوید: هر دو نوشیدنی منابع غنی فلاونوئیدهایی مانند آپیژنین و کوئرستیناند. این فلاونوئیدها از سلولها در برابر استرس اکسیداتیو و التهاب دو عاملی که در بروز پیامدهای نامطلوب دیابت نقش دارند، محافظت میکنند.
این ترکیبات بخشی از گروهی از آنتیاکسیدانها به نام پلیفنولها هستند که مطالعات زیادی اثر آنها را در بهبود وضعیت افراد مبتلا به دیابت بررسی کردهاند. پلیفنولها میتوانند توانایی بدن را برای پاسخ موثرتر به انسولین هم افزایش دهند؛ موضوعی که برای حفظ ثبات قند خون اهمیت دارد.
از آنجا که مصرف مقدار زیاد کافئین پیش از خواب توصیه نمیشود، بهتر است چای سبز بدون کافئین انتخاب و مانند چای بابونه از افزودن شیرینکنندهها خودداری کنید. برای تنوع در طعم میتوانید نعناع یا زنجبیل تازه اضافه کنید.
نوشیدنیهای پروتئینی
اگر صبحها معمولا با افت قند خون از خواب بیدار میشوید یا تمرینهای ورزشی سنگین انجام میدهید، یک نوشیدنی پروتئینی کمشکر پیش از خواب میتواند تحول بزرگی ایجاد کند.
این نوشیدنی بدون آنکه باعث افزایش قند خون در طول شب شود، گرسنگی پیش از خواب را نیز کاهش میدهد. پروتئین باعث میشود قند خون در طول شب پایدار بماند و همزمان به بازسازی عضلات هنگام خواب کمک کند.
هنگام انتخاب نوشیدنی پروتئینی، به میزان کربوهیدرات و قند آن توجه کنید. مطالعات نشان دادهاند مصرف یک میانوعده سرشار از پروتئین و فاقد کربوهیدرات نسبت به میانوعدههای پرکربوهیدرات، کنترل بهتری بر قند خون ایجاد میکند.
متخصصان توصیه میکنند نوشیدنی پروتئینی را انتخاب کنید که دستکم ۲۰ گرم پروتئین و کمتر از پنج گرم قند افزوده داشته باشد. هرچه قند افزوده کمتر باشد بهتر است، بهویژه در شب که فعالیت بدنی کمتر است و بدن با سرعت کمتری گلوکز را از خون پاک میکند.