کاهش فشارخون با مصرف این ۶ غذای کنسروی!
برخلاف تصور رایج، همه غذاهای کنسروی مضر نیستند. متخصصان تغذیه میگویند برخی کنسروها مانند لوبیا، گوجهفرنگی و سالمون در صورت انتخاب نوع کمنمک میتوانند به کنترل فشار خون و حفظ سلامت قلب کمک کنند.
کنترل فشار خون بالا همیشه نیازمند استفاده از مواد غذایی گرانقیمت یا محصولات تازه نیست. متخصصان تغذیه میگویند برخی غذاهای کنسروی، در صورت انتخاب انواع کمنمک و مصرف صحیح، میتوانند گزینهای سالم، اقتصادی و در دسترس برای حفظ سلامت قلب و عروق باشند.
افزایش قیمت مواد غذایی در سالهای اخیر، دسترسی بسیاری از افراد به میوهها و سبزیجات تازه را محدود کرده است. با این حال، پژوهشها نشان میدهند که میوهها و سبزیجات کنسروی معمولاً ارزانتر از نمونههای تازه هستند و میتوانند به افزایش مصرف مواد مغذی ضروری کمک کنند.
کارشناسان توصیه میکنند برای کاهش دریافت سدیم، سبزیجات کنسروی را پس از آبکش کردن زیر آب بشویید. این کار میتواند بخشی از نمک موجود در محصول را کاهش دهد. همچنین بهتر است میوههای کنسروی که در آبمیوه طبیعی بستهبندی شدهاند، به جای انواع حاوی شربت شیرین انتخاب شوند.
۱. لوبیای کنسروی
لوبیاهای کنسروی سرشار از پتاسیم، پروتئین گیاهی و فیبر محلول هستند. فیبر محلول میتواند به کاهش کلسترول خون کمک کند و از سلامت قلب محافظت کند.
از آنجا که فشار خون بالا خطر بیماریهای قلبی را افزایش میدهد، مصرف لوبیا میتواند دو مزیت مهم را همزمان فراهم کند؛ هم به کنترل فشار خون کمک کند و هم سلامت قلب را بهبود ببخشد. لوبیا را میتوان به سوپ، سالاد، برنج و انواع غذاهای پاستایی اضافه کرد.
۲. میوههای کنسروی
میوههای کنسروی منبع خوبی از پتاسیم هستند. آناناس کنسروی که در آبمیوه طبیعی بستهبندی شده باشد، علاوه بر پتاسیم، حاوی ویتامین C نیز هست و به تقویت سیستم ایمنی کمک میکند.
زردآلوی کنسروی بدون شکر افزوده نیز انتخاب مناسبی است و میتواند فیبر، پتاسیم و ویتامین A مورد نیاز بدن را تأمین کند. مصرف بیشتر میوهها با سلامت بهتر قلب و عروق ارتباط دارد.
۳. کدوحلوایی کنسروی
پوره کدوحلوایی کنسروی سرشار از پتاسیم، فیبر و ویتامین A است و بهراحتی میتوان آن را به اسموتیها، سوپها، بلغور جو دوسر یا غذاهای خانگی اضافه کرد.
این ماده غذایی همچنین منبع خوبی از منیزیم به شمار میرود؛ ماده معدنی مهمی که در تنظیم فشار خون نقش دارد.
۴. چغندر کنسروی
چغندر به طور طبیعی حاوی نیترات است. بدن این ترکیبات را به اکسید نیتریک تبدیل میکند؛ مادهای که باعث گشاد شدن رگهای خونی و بهبود جریان خون میشود.
به همین دلیل، چغندر میتواند به حفظ فشار خون در محدوده سالم کمک کند و نوع کنسروی آن نسبت به نمونه تازه آمادهسازی آسانتری دارد.
۵. گوجهفرنگی کنسروی
گوجهفرنگی کنسروی منبعی غنی از پتاسیم، ویتامین C و لیکوپن است؛ آنتیاکسیدانی که با سلامت قلب ارتباط دارد.
این محصول قیمت مناسبی دارد و میتوان از آن در تهیه انواع سس، سوپ، خورش و غذاهای خانگی استفاده کرد. ترکیب گوجهفرنگی کنسروی با لوبیا و پاستا نیز یک وعده غذایی مغذی و مفید برای قلب به شمار میرود.
۶. سالمون کنسروی
سالمون کنسروی علاوه بر پروتئین باکیفیت، سرشار از اسیدهای چرب امگا۳ است. مطالعات نشان دادهاند که امگا۳ میتواند به کاهش فشار خون، بهویژه در افرادی که فشار خون بالاتری دارند، کمک کند.
این ماده غذایی همچنین چربی اشباع کمی دارد و میتواند جایگزین سالمتری برای برخی منابع پروتئینی حیوانی باشد. سالمون کنسروی را میتوان به سالاد، ساندویچ یا انواع غذاهای مدیترانهای اضافه کرد.
اگرچه برخی غذاهای کنسروی به دلیل نمک بالا شهرت چندان خوبی ندارند، اما انتخاب محصولات کمنمک یا شستوشوی آنها پیش از مصرف میتواند این نگرانی را تا حد زیادی برطرف کند. در نتیجه، بسیاری از کنسروها میتوانند بخشی از یک رژیم غذایی سالم برای کنترل فشار خون و حفظ سلامت قلب باشند.