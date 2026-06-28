علت خشک و سفت شدن دست ها در صبح

بیدارشدن از خواب با دست‌هایی که دچار سفتی و گرفتگی شده‌اند، یک مشکل نسبتا شایع است. مشکلات جسمی نظیر آرتروز یا التهاب مفاصل، تغییرات تاندون و حتی فشرده‌شدن اعصاب دست می‌توانند از دلایل این گرفتگی باشند.

خشک‌شدگیِ صبحگاهی دست‌ها اغلب یکی از نشانه‌های اولیه مشکلات دیگر مربوط به سلامتی است که در صورت بی‌توجهی می‌تواند به تورم، درد صبحگاهی یا درد هنگام فعالیت، تغییر شکل دست یا انگشتان، از بین رفتن تدریجی توان حرکت دست یا گرفتگی و قفل شدن انگشتان منتهی شود.

هر فردی در هر سن‌ و سالی ممکن است به این عارضه دچار شود اما برخی افراد بیشتر در معرض آن هستند از جمله سالمندان یا افراد میانسال، کسانی که سابقه وراثتی دارند، افراد مبتلا به دیابت یا سیگاری‌ها. همچنین انجام دادن فعالیت‌های طولانی و تکراری با دست‌ها می‌تواند منجر به این عارضه شود.

علاوه بر موارد فوق، سفتی صبحگاهیِ دست‌ها ممکن است از عوارض جانبی مصرف بلندمدت ترکیبات دارویی خاص باشد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

مصرف چه داروهایی ممکن است موجب سفتی صبحگاهی دست‌ها شود؟

استاتین‌ها: این داروهای کاهش کلسترول ممکن است در ۲۵ درصد مصرف‌کنندگان درد و گرفتگی عضلانی ایجاد کنند.

آنتی بیوتیک‌های فلوروکینولون: مصرف این نوع آنتی‌بیوتیک مانند سیپرو (سیپروفلوکساسین) در برخی افراد به سفتی عضلات، حساسیت به لمس یا تاندونیت منجر می‌شود. تاندونیت یعنی التهاب تاندون که همراه با پارگی‌های میکروسکوپی است.

داروهای ضد روان‌پریشی: این داروها که برای درمان اسکیزوفرنی، شیدایی و اختلال دوقطبی استفاده می‌شوند، باعث سفتی عضلات یا درد مفاصل می‌شوند. داروی «ریسپریدون» یکی از این موارد است.

مایفورتیک (مایکوفنولات): نوعی دارو برای سیستم ایمنی بدن در پیوند اعضاست که برای جلوگیری از پس زده شدن عضو جدید از بدن تجویز می‌شود. این دارو نیز ممکن است باعث درد، تورم یا سفتی مفاصل شود.

رایج‌ترین آزمایش‌های تشخیصی برای شناسایی علل گرفتگی و سفتی دست عبارتند از اشعه اکس، آزمایش خون، الکترومیوگرام، ام‌آرای و سونوگرافی.

اگر هنگام بیدار شدن از خواب در دستانتان احساس سفتی و چوب‌شدگی می‌کنید، حتما در مورد علائم آن با متخصص و پزشک مشورت کنید زیرا رسیدگی نکردن به آن، ‌می‌تواند تورم و حتی از دست دادن دائمی عملکرد دست را در پی داشته باشد.

منبع ايسنا

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