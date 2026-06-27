علل و نشانه های بروز عفونت ناخن پا

یکی از عارضه های آزار دهنده و دردآور عفونت ناخن پا است که تحت تأثیر ضعف در سیستم ایمنی بدن، عدم مراقبت و کوتاه کردن نامناسب ناخن تشکیل می شود.

بی شک شناخت عواملی که سبب به وجود آمدن عفونت ناخن پا می شوند، کمک شایانی به روند درمان می کند. در موارد احتمالی دارد عفونت ناخن پا به موجب تکثیر باکتری، قارچ و ویروس پدیدار گردد.

علاوه بر این، یکی از عوامل مؤثر در بروز عفونت ناخن پا، رویش نامناسب ناخن در داخل پوست است. فرو رفتن ناخن در گوشت انگشت پا زمانی شکل می گیرد که گوشه های ناخن در کنار آن به سمت پوست رشد نمایند. این عارضه به صورت ملتهب سبب بروز درد می گردد.

قارچ ناخن با عنوان آنیکومیکوز شناخته می شود. قارچ ناخن، بیماری گسترده ای است که به شکل زرد یا لکه سفید رنگ در بخش زیرین ناخن پا به وجود می آید. به میزانی که عفونت قارچی عمیق تر گردد، با تغییر رنگ، تخریب لبه های ناخن و ضخامت فراوان تری مواجه خواهیم شد.

در حقیقت در طی بریدگی های پوستی و ترک های ناخن، زمینه برای نفوذ عفونت داخل ناخن پا فراهم می گردد. قارچ ناخن پا در صورت عدم درمان سبب تداخل آسیب دائمی به ناخن های فرد می گردد. بهتر است بدانید عفونت ناخن پا پدیده ی رایج است که در افراد مبتلا به دیابت با سیستم ایمنی ضعیف به وفور مشاهده می شود.

در افراد مبتلا به دیابت و افراد با سیستم ایمنی ضعیف به موجب مصرف دارو های ویژه احتمال می رود عفونت از ناخن های پا تکثیر پیدا کند و وارد بخش های مختلف بدن گردد.

در واقع دیابت سبب کاهش حمایت عصبی در پا و تداخل در گردش خون می شود. لذا فرد همواره در معرض ابتلا به عفونت باکتریایی پوست یا سلولیت قرار می گیرد.

لذا در صورت تشخیص به شکل گیری عفونت ناخن پا در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید.

تغییر رنگ ناخن از سری نشانه های عفونت ناخن پا است

عوامل دخیل در شکل گیری عفونت ناخن پا

ارگانیسم های مختلف قارچی در بدن سبب به وجود آمدن عفونت ناخن پا می شوند. یکی از قارچ های دخیل در شکل گیری عفونت، درمانتوفیت نام دارد.

در کنار قارچ ها ، مخمر ها، کپک ها و قالب ها قادر هستند با تکثیر سبب شکل گیری عفونت در ناخن پا شوند.

به وجود آمدن عفونت ناخن پا در طی ضعف در سیستم ایمنی بدن و ضعف در گردش خون به بخش های پایینی بدن افزایش پیدا می کند.

بهتر است بدانید عفونت پا از فردی به فرد دیگر قابل سرایت نمی باشد.

یکی از عواملی که زمینه فرو رفتگی ناخن در گوشت انگشت را فراهم می کند، انجام فعالیت های ورزشی است که فرد به صورت مکرر به پا فشار وارد می کند. ورزش هایی نظیر فوتبال، باله و کیکی بوکسینگ سبب افزایش احتمال ورود ناخن پا به گوشت می شوند.

در ادامه عواملی که احتمال شکل گیری عفونت پا را به ارمغان می آورند، بیان می کنیم:

• برهنه راه رفتن در مکان های مرطوب اعم از حمام عمومی، باشگاه و استخر شنا

• کهولت سن

• ابتلا به بیماری های پوستی اعم از پسوزیاریس

• تعریق فراوان

• دیابت یا قند خون

• اختلال در گردش خون

• تداخل آسیب به پوست پا حتی به صورت جزئی

• قرار گیری در معرض قارچ و کاهش روند رشد ناخن

• بهره گیری از کفش های تهویه نامناسب

• پوشیدن کفش در بازه های زمانی طولانی

• استعداد ژنتیکی

عفونت ناخن پا در افراد دیابتی رایج است

نشانه های عفونت ناخن پا

عفونت ناخن پا در رده های سنی مختلف قابل مشاهده است. با این حال در کهنسالی، ناخن ها در حالت خشک و شکننده قرار می گیرند. با خشک شدن ناخن، احتمال شکل گیری ترک و ورود قارچ های عفونی داخل ناخن به وجود می آید.

• تجمع ضایعات ناخن زیر پوست

• ضخامت پوسته ناخن

• بوی بد ناخن پا

• تغییر رنگ ناخن به صورت قهوه ای، سفید و زرد

• تغییر در فرم ناخن

• پوسته پوسته شدن ناخن

• شکنندگی ناخن

• کلفتی در ناخن

• خون ریزی

• احساس درد

• قرمزی و تورم پوست

• خارج شدن چرک و عفونت

راه های پیشگیری از عفونت ناخن پا

یکی از راه های پیشگیری از ابتلا به عفونت ناخن پا، تعویض زود هنگام جوراب است. جوراب های ضد عرق و جذب کننده نیز نقش چشمگیری در کاهش ابتلا به عفونت پا ایفا می کنند.

بهترین عملکرد در حفظ سلامت ناخن پا، شست و شوی مرتب دست و پا است. توجه داشته باشید که می بایست پس از شست و شو از کرم های مرطوب کننده بهره مند شوید.

در بازه های زمانی مشخص ناخن ها را با ناخن گیر کوتاه کنید. سپس در پایان، ناخن گیر را به وسیله مواد شوینده ضد عفونی نمایید.

استفاده از کفش های مناسب نیز نقش چشمگیری در کاهش ابتلا به عفونت ناخن پا دارند.

مناسب ترین کفش برای سلامت ناخن پا، کفش های دوخته شده از جنس چرم با قابلیت تنفس هستند.

بی شک استفاده از کفش های قدیمی با تجمع باکتری سبب به وجود آمدن عفونت می گردد. لذا از پوشیدن کفش های قدیمی اجتناب کنید و در صورت نیاز، قبل از پوشیدن داخل کفش را با مواد ضد عفونی کننده یا پودر های ضد قارچ تمیز کنید.

• از استفاده لاک ناخن و چسباندن ناخن مصنوعی پرهیز کنید.

• در مکان های مرطوب و عمومی پا برهنه راه نروید.

• در سالن های پدیکور و مانیکور، به ضد عفونی ابزار های قابل استفاده توجه کنید.

عفونت ناخن پا در میان کهنسالان به دلیل خشکی ناخن ها بیشتر شکل می گیرد

تشخیص عفونت ناخن پا

نخستین گام برای شناسایی عفونت ناخن پا به صورت مشاهده فیزیکی توسط پزشک متخصص صورت می گیرد. سپس به منظور شناسایی دقیق، ضایعات زیر ناخن و بخشی از ناخن پا به عنوان نمونه برداشته می شود و به آزمایشگاه انتقال می یابد.

عفونت و بیماری های پا در شکل های مختلفی بروز پیدا می کنند. به طور مثال ممکن است بیماری پسوریازیس ناخن های پا را درگیر سازد. نشانه های این بیماری به شدت مشابه عفونت قارچی است. لذا احتمال می رود در مشاهده فیزیکی تشخیص دقیق صورت نگیرد.

پزشک با معاینه ی فیزیکی می تواند عفونت ناخن پا را تشخیص دهد

روشهای مختلف درمان عفونت ناخن پا

درمان عفونت ناخن پا، پروسه ای دشوار است. انتخاب شیوه درمان تحت تأثیر نوع قارچ، شدت عفونت و علل شکل گیری عفونت قرار دارد.

تجویز داروهای ضد قارچ خوراکی

بهترین گزینه برای درمان استفاده از دارو های ضد قارچ خوراکی است. مصرف دارو های ضد قارچ خوراکی با ورود به بدن روند درمان را نسبت به دارو های موضعی سریع تر تکمیل می کنند.

در طی مصرف دارو های ضد قارچ خوراکی، ناخن بدون عفونت رویش پیدا می کند و جایگزین ناخن معیوب می گردد. دوره تکمیل درمان با دارو های ضد قارچ خوراکی به صورت طبیعی، نیازمند مصرف دارو به مدت 4 ماه است.

در راستای تجویز دارو ضد قارچ خوراکی، به منظور آگاهی از عدم ابتلا به نارسایی قلبی و بیماری کبد، آزمایش خون صورت می گیرد.

استفاده موضعی از کرم ناخن

کرم هایی مخصوص درمان قارچ ناخن تعبیه شده اند. بیمار ملزم است ناخن عفونت دار را به کرم ضد قارچ آغشته نماید.

توصیه می شود به منظور عملکرد مناسب کرم ضد قارچ، بخش سطحی ناخن را نازک نماید. در واقع نازک بودن بخش رویی ناخن، زمینه را برای ورود کرم به بخش های زیرین فراهم می کند.

کرم های مخصوصی به منظور درمان عفونت ناخن پا تعبیه شده اند

درمان با لاک ناخن ویژه

در مواردی پزشک مربوطه در راستای درمان عفونت ناخن پا به مصرف لاک ناخن ضد قارچ اقدام می کند. لاک ناخن برای درمان عفونت ناخن پا، سیکلوپیروکس نام دارد.

بیمار ملزم است به صورت روزانه، تمام ناخن های پا را به لاک ناخن آغشته نماید. سپس با گذشت هفت روز، لاک را به وسیله الکل پاک نماید و مجدد روند لاک زدن را تکمیل سازد.

مصرف داروهای گیاهی

در طب سنتی برای درمان عفونت ناخن پا از گیاهان دارویی مختلفی اعم از پیاز، آویشن، ترکیب روغن خردل با زرد چوبه، نمک اپسوم، ترکیب سیر با روغن زیتون، ترکیب عسل با هویج استفاده می شود.

دو مورد از اثر بخش ترین گیاهان دارویی برای درمان عفونت ناخن پا

پیاز

پیاز از ترکیبات سولفور با خاصیت ضد باکتریایی برخوردار است. بهره گیری مستقیم از پیاز بر روی ناخن معیوب سبب کاهش التهاب، درمان عفونت قارچی و بازسازی پوست می گردد.

برای بهره گیری از پیاز برای درمان خانگی، یک عدد پیاز را به صورت تکه تکه با آب ترکیب کنید. سپس به مدت 20 الی 30 دقیقه ترکیب پیاز را بر روی ناخن قرار دهید.

ترکیب عسل با هویج

یکی از روش های درمانی مؤثر برای عفونت ناخن پا، ترکیب عسل با خاصیت آنتی بیوتیکی و بازسازی به همراه هویج با خاصیت مرطوب کنندگی است.

مواد سازنده موجود در عسل و هویج، سبب ترمیم پوست، تسکین درد و حفاظت از ناخن در برابر عفونت می شود.

برای درمان عفونت ناخن پا با درمان های خانگی، یک عدد هویج را رنده کنید. سپس با دو قاشق غذاخوری عسل مخلوط نمایید. مواد ترکیبی را بر روی ناخن پا به مدت 30 دقیقه قرار دهید و با آب گرم پا را شست و شو دهید.

عمل جراحی

برای درمان عفونت ناخن پا، عمل جراحی به دو صورت موقتی و دائمی صورت می گیرد. در جراحی موقتی، دکتر برای نفوذ دارو های ضد قارچ به صورت مستقیم، به برداشتن ناخن به صورت موقتی اقدام می کند.

زمانی که پزشک معالج تشخیص به عفونت حاد دهد، برای جلوگیری از تکثیر عفونت، توصیه می کند ناخن به صورت دائمی برداشته شود.

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