میانوعدههای خوب برای تقویت سلامت روده را بشناسید
انتخاب میانوعده مناسب میتواند فراتر از رفع گرسنگی باشد. کارشناسان شش خوراکی را معرفی کردهاند که با افزایش باکتریهای مفید روده، به سلامت دستگاه گوارش و عملکرد بهتر بدن کمک میکنند.
سلامت روده تنها به مصرف ماست محدود نمیشود. متخصصان تغذیه میگویند انتخاب میانوعدههای مناسب میتواند به تقویت میکروبیوم روده، بهبود هضم، تقویت سیستم ایمنی و حتی کاهش التهاب کمک کند.
در ادامه با شش میانوعده مفید برای سلامت روده آشنا شوید.
۱. کفیر
کفیر یک نوشیدنی تخمیری سرشار از پروبیوتیکهاست که به حفظ تعادل باکتریهای مفید روده کمک میکند. مطالعات نشان دادهاند مصرف روزانه حدود نصف لیوان کفیر میتواند تولید اسیدهای چرب زنجیره کوتاه (SCFA) را افزایش دهد؛ ترکیباتی که نقش مهمی در سلامت روده و سوختوساز بدن دارند.
۲. کیمچی
کیمچی، غذای سنتی کرهای تهیهشده از سبزیجات تخمیرشده، ترکیبی از پروبیوتیکها، پریبیوتیکها و ترکیبات ضدالتهابی را در اختیار بدن قرار میدهد. مصرف منظم کیمچی میتواند به بهبود علائم سندرم روده تحریکپذیر (IBS)، تقویت سیستم ایمنی و کاهش التهاب کمک کند.
۳. ناتو
ناتو، غذای سنتی ژاپنی تهیهشده از دانههای سویای تخمیرشده، منبع خوبی از پروبیوتیکهاست. هرچند مطالعات انسانی هنوز محدود است، اما پژوهشها نشان میدهد ناتو میتواند به افزایش باکتریهای مفید روده و حفظ سلامت سد دفاعی روده کمک کند.
۴. کامبوچا
کامبوچا نوشیدنی تخمیری حاصل از چای، شکر و مجموعهای از باکتریها و مخمرهای مفید است. این نوشیدنی ممکن است به بهبود حرکات روده، کاهش نفخ، اسهال و برخی مشکلات گوارشی کمک کند، هرچند میزان اثر آن به نوع چای و نحوه تهیه بستگی دارد.
۵. نخود برشته
نخود برشته سرشار از فیبر و نشاسته مقاوم است؛ موادی که در روده بزرگ توسط باکتریهای مفید تخمیر شده و اسیدهای چرب زنجیره کوتاه تولید میکنند. این فرآیند به حفظ سلامت میکروبیوم، بهبود حرکات روده و کاهش یبوست کمک میکند.
۶. ادامامه برشته
ادامامه یا سویای نارس، حاوی فیبرهای قابل تخمیر، پروتئین و ترکیبات گیاهی است که مانند پریبیوتیک عمل میکنند و تولید اسیدهای چرب زنجیره کوتاه را افزایش میدهند؛ ترکیباتی که برای سلامت روده، کاهش التهاب و عملکرد بهتر سیستم ایمنی اهمیت دارند.
چرا اسیدهای چرب زنجیره کوتاه مهم هستند؟
باکتریهای مفید روده هنگام تخمیر فیبر و نشاسته مقاوم، اسیدهای چرب زنجیره کوتاه تولید میکنند. این ترکیبات به حفظ سلامت دیواره روده، کاهش التهاب، تنظیم عملکرد سیستم ایمنی، بهبود سوختوساز قند و چربی و حتی کنترل وزن کمک میکنند.