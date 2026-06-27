۱. موز شکلاتی؛ ترکیبی خوشمزه و سیرکننده

نصف یک موز یخ‌زده را در مقداری شکلات تلخ ذوب‌شده بغلتانید. موز سرشار از پتاسیم و فیبر است و شکلات تلخ نیز آنتی‌اکسیدان‌های مفیدی دارد. این میان‌وعده طعمی شبیه دسر دارد اما کالری آن بسیار کمتر است.

۲. انگور یخ‌زده؛ آب‌نبات طبیعی طبیعت

یک فنجان انگور را برای چند ساعت در فریزر قرار دهید. نتیجه، خوراکی شیرین، خنک و با طراوتی است که می‌تواند جایگزین مناسبی برای آب‌نبات و شکلات باشد. انگور یخ‌زده به‌ویژه در روزهای گرم سال بسیار لذت‌بخش است.

۳. ماست عسلی با دارچین؛ میان‌وعده‌ای مغذی

نصف فنجان ماست ساده را با یک قاشق چای‌خوری عسل و کمی دارچین مخلوط کنید. این ترکیب علاوه بر تأمین پروتئین و کلسیم، حس سیری بیشتری ایجاد می‌کند و می‌تواند به کاهش تمایل به مصرف شیرینی‌جات کمک کند.

۴. بیسکویت انجیری با کره بادام‌زمینی

یک عدد بیسکویت انجیری را با یک قاشق چای‌خوری کره بادام‌زمینی میل کنید. فیبر موجود در انجیر و چربی‌های مفید کره بادام‌زمینی باعث می‌شود مدت بیشتری احساس سیری داشته باشید.

۵. پرتقال دارچینی؛ ساده اما خوش‌عطر

یک پرتقال متوسط را پوست بگیرید و کمی دارچین روی آن بپاشید. این میان‌وعده سرشار از ویتامین C است و عطر دلپذیر دارچین، طعم طبیعی میوه را جذاب‌تر می‌کند.