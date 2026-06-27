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۵ میان‌وعده شیرین و سالم زیر ۱۰۰ کالری

۵ میان‌وعده شیرین و سالم زیر ۱۰۰ کالری
کد خبر : 1804886
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میان‌وعده‌های سالم و کم‌کالری می‌توانند نقش مهمی در کنترل اشتها و حفظ وزن مناسب داشته باشند. انتخاب خوراکی‌هایی مانند میوه، ماست و مغزها به‌جای تنقلات فرآوری‌شده، علاوه بر کاهش کالری دریافتی، مواد مغذی ارزشمندی را نیز در اختیار بدن قرار می‌دهد.

اگر بین وعده‌های غذایی احساس گرسنگی می‌کنید یا ناگهان هوس یک خوراکی شیرین به سرتان می‌زند، لازم نیست سراغ تنقلات پرکالری بروید. انتخاب میان‌وعده‌های سبک و مغذی می‌تواند هم انرژی موردنیاز بدن را تأمین کند و هم به کنترل وزن کمک کند. در ادامه با ۵ میان‌وعده شیرین، خوشمزه و کمتر از ۱۰۰ کالری آشنا شوید.

۱. موز شکلاتی؛ ترکیبی خوشمزه و سیرکننده

نصف یک موز یخ‌زده را در مقداری شکلات تلخ ذوب‌شده بغلتانید. موز سرشار از پتاسیم و فیبر است و شکلات تلخ نیز آنتی‌اکسیدان‌های مفیدی دارد. این میان‌وعده طعمی شبیه دسر دارد اما کالری آن بسیار کمتر است.

۲. انگور یخ‌زده؛ آب‌نبات طبیعی طبیعت

یک فنجان انگور را برای چند ساعت در فریزر قرار دهید. نتیجه، خوراکی شیرین، خنک و با طراوتی است که می‌تواند جایگزین مناسبی برای آب‌نبات و شکلات باشد. انگور یخ‌زده به‌ویژه در روزهای گرم سال بسیار لذت‌بخش است.

۳. ماست عسلی با دارچین؛ میان‌وعده‌ای مغذی

نصف فنجان ماست ساده را با یک قاشق چای‌خوری عسل و کمی دارچین مخلوط کنید. این ترکیب علاوه بر تأمین پروتئین و کلسیم، حس سیری بیشتری ایجاد می‌کند و می‌تواند به کاهش تمایل به مصرف شیرینی‌جات کمک کند.

۴. بیسکویت انجیری با کره بادام‌زمینی

یک عدد بیسکویت انجیری را با یک قاشق چای‌خوری کره بادام‌زمینی میل کنید. فیبر موجود در انجیر و چربی‌های مفید کره بادام‌زمینی باعث می‌شود مدت بیشتری احساس سیری داشته باشید.

۵. پرتقال دارچینی؛ ساده اما خوش‌عطر

یک پرتقال متوسط را پوست بگیرید و کمی دارچین روی آن بپاشید. این میان‌وعده سرشار از ویتامین C است و عطر دلپذیر دارچین، طعم طبیعی میوه را جذاب‌تر می‌کند.

 

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