آب مروارید یا کاتاراکت (Cataract) یکی از شایعترین بیماری های چشمی در جهان است که عمدتاً افراد مسن را تحت تأثیر قرار می دهد. این عارضه با کدر شدن عدسی چشم آغاز می شود و به تدریج دید فرد را مختل می کند. بسیاری از افراد با شنیدن نام این بیماری، نگران از دست دادن کامل بینایی خود می شوند. اما سوال اصلی این است: آیا آب مروارید واقعاً باعث کوری کامل می شود؟

آب مروارید چیست؟

آب مروارید به وضعیتی گفته می شود که در آن عدسی طبیعی چشم که معمولاً شفاف است، به تدریج کدر و مات می شود. این کدر شدن مانند نگاه کردن از پشت یک پنجره بخار گرفته یا یخ زده است. عدسی چشم وظیفه متمرکز کردن نور بر روی شبکیه را بر عهده دارد و هرگونه تغییر در شفافیت آن می تواند منجر به اختلال در بینایی شود.

آیا آب مروارید باعث کوری می شود؟

پاسخ کوتاه به این سوال این است: بله، در صورت عدم درمان، آب مروارید می تواند منجر به نابینایی کامل شود. اما نکته مهم و امیدوارکننده این است که کوری ناشی از آب مروارید قابل برگشت است. برخلاف بسیاری از بیماری های چشمی که به عصب بینایی یا شبکیه آسیب می زنند و درمان ناپذیر هستند، آب مروارید با یک عمل جراحی ساده و ایمن قابل درمان است.

طبق آمار سازمان بهداشت جهانی (WHO)، آب مروارید عامل اصلی نابینایی در جهان است و حدود ۵۱٪ از موارد نابینایی در سطح جهان به این بیماری مربوط می شود. اما نکته قابل توجه این است که اکثر این موارد نابینایی قابل پیشگیری یا درمان هستند.

مراحل پیشرفت آب مروارید

برای درک بهتر اینکه آب مروارید چگونه می تواند به کوری منجر شود، باید مراحل پیشرفت آن را بشناسیم:

مرحله اولیه (خفیف): در این مرحله، کدر شدن عدسی بسیار جزئی است و ممکن است فرد متوجه تغییر چندانی در دید خود نشود. معمولاً با تجویز عینک مناسب می توان مشکل را مدیریت کرد.

مرحله میانی (متوسط): کدر شدن عدسی پیشرفت می کند و علائمی مانند تاری دید، حساسیت به نور و دیدن هاله در اطراف نورها ظاهر می شود. فعالیت های روزمره مانند رانندگی در شب یا مطالعه دشوار می شود.

مرحله پیشرفته (شدید): در این مرحله، عدسی به شدت کدر می شود و دید فرد به شدت کاهش می یابد. تشخیص چهره افراد و انجام کارهای روزمره تقریباً غیرممکن می شود.

مرحله کوری کامل: اگر آب مروارید در مرحله پیشرفته نیز درمان نشود، عدسی کاملاً سفید و مات می شود و هیچ نوری از آن عبور نمی کند. در این مرحله، فرد عملاً نابینا می شود.

علل ایجاد آب مروارید

شناخت علل ایجاد آب مروارید می تواند به پیشگیری از پیشرفت آن کمک کند:

1. افزایش سن (شایع ترین علت)

با افزایش سن، پروتئین های موجود در عدسی چشم شروع به تجزیه و توده شدن می کنند. این فرآیند طبیعی پیری باعث کدر شدن تدریجی عدسی می شود. حدود ۷۰٪ افراد بالای ۷۵ سال به نوعی آب مروارید مبتلا هستند.

2. عوامل ژنتیکی

سابقه خانوادگی ابتلا به آب مروارید می تواند خطر ابتلا را افزایش دهد.

3. بیماری های زمینه ای

دیابت: قند خون بالا باعث تغییر در متابولیسم عدسی و تسریع کدر شدن آن می شود.

فشار خون بالا

چاقی

4. عوامل محیطی و سبک زندگی

قرار گرفتن طولانی مدت در معرض اشعه ماوراء بنفش (UV): نور خورشید می تواند به پروتئین های عدسی آسیب برساند.

سیگار کشیدن: مواد شیمیایی موجود در دود سیگار روند اکسیداسیون در عدسی را تسریع می کند.

مصرف الکل

استفاده طولانی مدت از داروهای کورتیکواستروئیدی

5. آسیب های چشمی

ضربه مستقیم به چشم یا جراحی های قبلی چشم می تواند باعث ایجاد آب مروارید ثانویه شود.

علائم آب مروارید

شناخت علائم اولیه آب مروارید می تواند به تشخیص زودهنگام و درمان به موقع کمک کند:

تاری و ابری شدن دید: شایع ترین علامت که به تدریج بدتر می شود.

حساسیت به نور و تابش خیره کننده: به ویژه در نور خورشید یا چراغ های جلوی خودرو در شب.

دیدن هاله در اطراف نورها: به خصوص در شب.

کاهش دید در شب: مشکل در رانندگی در شب.

تغییر مکرر نمره عینک: نیاز به تعویض مکرر عینک.

محو شدن یا زرد شدن رنگ ها: رنگ ها کدر و زرد به نظر می رسند.

دوبینی در یک چشم: دیدن دو تصویر از یک شیء در یک چشم.

تشخیص آب مروارید

تشخیص آب مروارید توسط چشم پزشک و با استفاده از معاینات ساده انجام می شود:

معاینه با لامپ اسلیت (Slit Lamp): پزشک با استفاده از میکروسکوپ مخصوص، عدسی چشم را از نظر کدر شدن بررسی می کند.

تست حدت بینایی: اندازه گیری قدرت دید با استفاده از نمودار اسنلن.

معاینه شبکیه با قطره گشادکننده: پس از گشاد شدن مردمک، پزشک می تواند عدسی و شبکیه را به طور کامل بررسی کند.

درمان آب مروارید

درمان غیرجراحی (مراحل اولیه)

در مراحل اولیه که آب مروارید هنوز تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی ندارد، می توان از روش های زیر استفاده کرد:

تجویز عینک یا لنز طبی قوی تر

استفاده از عینک های آفتابی برای کاهش حساسیت به نور

افزایش نور محیط مطالعه و کار

استفاده از ذره بین یا وسایل کمک بینایی

درمان جراحی (تنها راه قطعی درمان)

هنگامی که آب مروارید پیشرفت می کند و کیفیت زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد، جراحی تنها راه درمان است. جراحی آب مروارید یکی از موفق ترین و ایمن ترین جراحی های پزشکی محسوب می شود.

روش جراحی فیکوامولسیفیکاسیون (Phacoemulsification):

ایجاد برش کوچک (حدود ۲-۳ میلی متر) در قرنیه

استفاده از امواج فراصوت برای شکستن عدسی کدر

خارج کردن قطعات عدسی

جایگزینی با لنز مصنوعی داخل چشمی (IOL)

مزایای جراحی آب مروارید:

بازگشت بینایی در بیش از ۹۵٪ موارد

بهبود کیفیت زندگی

کاهش خطر افتادن و تصادفات

بهبود توانایی انجام فعالیت های روزمره

زمان مناسب برای جراحی

برخلاف تصور رایج که می گوید باید صبر کرد تا آب مروارید «رسیده» شود، امروزه پزشکان توصیه می کنند به محض اینکه آب مروارید کیفیت زندگی فرد را تحت تأثیر قرار داد، جراحی انجام شود.

پیشگیری از آب مروارید

اگرچه نمی توان به طور کامل از آب مروارید پیشگیری کرد، اما با رعایت نکات زیر می توان روند پیشرفت آن را کند کرد:

محافظت از چشم در برابر اشعه UV: استفاده از عینک آفتابی استاندارد با محافظ UV400

رژیم غذایی سالم: مصرف غذاهای غنی از آنتی اکسیدان ها مانند ویتامین C، ویتامین E، لوتئین و زآگزانتین

سبزیجات برگ سبز (اسفناج، کلم پیچ)

میوه های رنگی (پرتقال، توت ها)

هویج و فلفل دلمه ای

آجیل و دانه ها

کنترل بیماری های زمینه ای: مدیریت دیابت و فشار خون

ترک سیگار و کاهش مصرف الکل

معاینات منظم چشم: به ویژه پس از ۴۰ سالگی

عوارض عدم درمان آب مروارید

علاوه بر کوری کامل، عدم درمان آب مروارید می تواند عوارض جدی دیگری نیز داشته باشد: