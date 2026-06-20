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ایرج قادری در مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورا + فیلم

ایرج قادری در مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورا + فیلم
کد خبر : 1801850
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ویدئویی از حضور مرحوم ایرج قادری بازیگر و کارگردان سینمای ایران در مراسم عزاداری محرم را در ادامه مشاهده می‌کنید.

ویدئویی از حضور مرحوم ایرج قادری بازیگر و کارگردان سینمای ایران در مراسم عزاداری محرم را در ادامه مشاهده می‌کنید.

قادری فعالیت در سینما را سال 1334 با بازی در فیلم «چهار راه حوادث» به کارگردانی ساموئل خاچیکیان آغاز و سال 1341 شرکت سینمایی پانوراما را تأسیس کرد.

وی که اغلب به عنوان یکی از فیلمسازان سینمای پیش از انقلاب شناخته می شود، فعالیت خود در دوران پس از پیروزی انقلاب را با ساخت «تاراج» ادامه داد.بعد از این فیلم و تا اوایل دهه 70 فیلمی نساخت و با درام جنایی «می خواهم زنده بمانم» فیلمنامه ای از رسول صدرعاملی و براساس داستان زندگی پدرام تجریشی فعالیت خود را مجددا آغاز کرد.

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