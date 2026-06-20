خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1801551
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۳۰ خرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:شنبه ۳۰ خرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,554,200

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

1,794,700

درهم امارات

426,200

پوند انگلیس

2,072,000

لیر ترکیه

33,600

فرانک سوئیس

1,946,800

یوان چین

231,100

ین ژاپن

 972,840

وون کره جنوبی

1,019

دلار کانادا

1,108,700

دلار استرالیا

1,098,200

دلار نیوزیلند

903,900

دلار سنگاپور

1,209,900

روپیه هند

16,600

روپیه پاکستان

5,651

دینار عراق

1,218

پوند سوریه

13,534

افغانی

23,946

کرون دانمارک

240,000

کرون سوئد

163,600

کرون نروژ

161,500

ریال عربستان

416,920

ریال قطر

444,714

ریال عمان

4,063,400

دینار کویت

5,103,047

دینار بحرین

4,148,136

رینگیت مالزی

380,200

بات تایلند

47,730

دلار هنگ کنگ

199,700

روبل روسیه

21,560

منات آذربایجان

920,000

درام ارمنستان

4,570

لاری گرجستان

589,400

سوم قرقیزستان

17,890

سامانی تاجیکستان

168,054

منات ترکمنستان

443,500
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی