زنان برای درد قاعدگی چه دارویی میخرند؟
بر اساس یک پژوهش گسترده که دادههای مربوط به خریدهای فروشگاهی را بررسی کرده است، بسیاری از زنان ممکن است برای تسکین دردهای قاعدگی از موثرترین داروی مسکن استفاده نکنند.
مطالعهای گسترده در بریتانیا که بیش از ۲۱۱ میلیون تراکنش خرید را در یکی از بزرگترین فروشگاههای زنجیرهای این کشور طی یک دهه بررسی کرده، تصویری تازه از نحوه مدیریت دردهای قاعدگی در میان زنان ارائه داده است؛ موضوعی که به گفته پژوهشگران تاکنون کمتر مورد توجه تحقیقات علمی قرار گرفته است.
نتایج این پژوهش که در نشریه علمی PLOS Digital Health منتشر شده، نشان میدهد حدود نیمی از خریدهای محصولات بهداشتی قاعدگی مانند نوار بهداشتی و تامپون، همراه با خرید یک داروی مسکن انجام شده است.
بررسی دادهها نشان میدهد استامینوفن (پاراستامول) رایجترین دارویی بوده که زنان همزمان با محصولات قاعدگی خریداری کردهاند. حدود دو سوم این خریدها مربوط به استامینوفن و تنها یک سوم مربوط به ایبوپروفن بوده است.
پژوهشگران معتقدند آشنایی بیشتر مردم با استامینوفن و دسترسی آسان به آن میتواند یکی از دلایل محبوبیت این دارو باشد. با این حال، کارشناسان میگویند ایبوپروفن در بسیاری از موارد برای تسکین دردهای قاعدگی مؤثرتر عمل میکند.
دلیل این موضوع به نحوه عملکرد دو دارو بازمیگردد. ایبوپروفن با کاهش تولید «پروستاگلاندینها» - مواد شیمیایی مسئول ایجاد انقباضات دردناک رحم - مستقیماً عامل اصلی گرفتگیهای قاعدگی را هدف قرار میدهد. در مقابل، استامینوفن بیشتر با مهار سیگنالهای درد در مغز عمل میکند و اثر ضدالتهابی ندارد.
«آنیا اسکاتووا» از دانشگاه بریستول، از نویسندگان این مطالعه، تأکید کرده است که این دادهها الزاماً نماینده کل جمعیت بریتانیا نیست، اما اطلاعات ارزشمندی درباره رفتار زنان در مواجهه با دردهای قاعدگی ارائه میدهد.
پژوهشگران همچنین یادآور شدهاند که دردهای قاعدگی در اغلب موارد بخشی طبیعی از چرخه ماهانه زنان است و در نتیجه انقباض عضلات رحم برای دفع پوشش داخلی آن ایجاد میشود. افزایش سطح پروستاگلاندینها نیز معمولاً با شدت بیشتر درد و گرفتگی همراه است.
«جیمز گولدینگ» از دانشگاه ناتینگهام، یکی دیگر از محققان این پژوهش، معتقد است کمبود تحقیقات درباره دردهای قاعدگی همچنان یک خلأ مهم در حوزه سلامت زنان محسوب میشود. او در گفتوگو با بیبیسی گفته است: «اگر مردان هم دردهای قاعدگی را تجربه میکردند، احتمالاً امروز اطلاعات و تحقیقات بسیار بیشتری درباره آن وجود داشت.»
کارشناسان توصیه میکنند زنانی که با دردهای شدید قاعدگی مواجه هستند و این دردها زندگی روزمره آنها را مختل میکند، حتماً با پزشک مشورت کنند؛ چرا که در برخی موارد این دردها میتواند نشانه بیماریهایی مانند آندومتریوز یا فیبروم رحمی باشد.
متخصصان همچنین هشدار میدهند که مصرف هر نوع مسکن باید با آگاهی از عوارض احتمالی و رعایت توصیههای پزشکی انجام شود و ایبوپروفن نیز برای همه افراد مناسب نیست.