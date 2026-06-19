بیشتر افراد در طول زندگی سردرد را تجربه می‌کنند. دردهایی که هر کدام خصوصیات خودشان را دارند. سردردها می‌توانند فعالیت‌های روزمره ما را مختل کنند و در بیشتر موارد ناشی از بیماری‌های تهدیدکننده زندگی نیستند. شناخت تفاوت انواع سردرد به ما کمک می‌کند تا کمتر نگران شویم و برای درمان آنها پیگیری هدفمندتری داشته باشیم.

اختلال‌های سردرد از شایع‌ترین مشکلات عصبی است، اما در سطح جهان فقط بخش کمی از افراد مبتلا به این اختلالات به‌طور صحیح تشخیص داده می‌شوند و درمان مناسب را دریافت می‌کنند. به‌طور کلی، سردرد در سراسر دنیا کمتر از حد لازم جدی گرفته می‌شود، به‌اندازه کافی شناخته‌شده نیستند و به‌شکل مطلوب درمان دریافت نمی‌کنند.

سردرد تنشی: علائم رایج و تفاوت با میگرن

برخلاف میگرن، سردرد تنشی معمولا همراه با علائمی مثل تهوع، استفراغ، حساسیت به نور و صدا یا «اُرا Aura» همراه نیست. این نوع سردرد با علائمی مانند احساس فشار یا سفتی در دو طرف سر یا گردن درک می‌شود. سردرد تنشی؛ درد خفیف تا متوسط، یکنواخت و بدون ضربان و دردی است که با فعالیت بدنی تشدید نمی‌شود. شدت این درد ممکن است در طول مدت سردرد کم و زیاد شود و یا ممکن است عضلات سر، گردن یا شانه‌ها هنگام لمس، حساس و دردناک باشند. افرادی که دچار سردرد تنشی می‌شوند، معمولا پیش از شروع سردرد، احساس استرس یا تنش دارند.

سردرد خوشه‌ای

سردرد خوشه‌ای نوعی سردرد بسیار شدید و ناتوان‌کننده است که به‌شکل دوره‌ای (خوشه‌ای) تکرار می‌شود؛ این حمله‌ها معمولا در ساعت‌های مشخصی از شبانه‌روز و زمان‌های مشخصی از سال برای مدت چند هفته تا چند ماه تکرار می‌شوند و پس از آن فرد وارد دوره‌های بدون سردرد می‌شود.

سردرد خوشه‌ای علائم و ویژگی‌هایی دارد که آنرا از میگرن متمایز می‌کند. این نوع سردرد ناگهانی و بدون علامت هشدار شروع می‌شود و ظرف چند دقیقه به اوج شدت خود می‌رسد. درد آن معمولاً به‌شکل عمیق، بسیار شدید، مداوم و انفجاری توصیف می‌شود، هرچند گاهی می‌تواند ضربان‌دار هم باشد. سردرد دوره‌ای ممکن است تا هشت حمله در روز اتفاق بیافتد، اما مدت هر حمله معمولاً کوتاه است (حدود پانزده دقیقه تا سه ساعت). درد آن همیشه یک‌طرفه است و معمولا از داخل یا اطراف یک چشم یا شقیقه شروع می‌شود و کمتر پیش می‌آید که از صورت، گردن، گوش یا یک سمت سر شروع شود. بیشتر افرادی که دچار این حملات می‌شوند در زمان حمله بی‌قرار هستند و ممکن است راه بروند یا به جلو و عقب تاب بخورند. سردرد خوشه‌ای با قرمزی و اشک‌ریزش چشم در سمت درد، گرفتگی یا آبریزش بینی، تعریق و رنگ‌پریدگی پوست همراه است. بعضی بیماران در چشمی که درگیر شده است، دچار حساسیت به نور می‌شوند.

سردرد میگرنی

سردرد میگرنی معمولا باعث درد متوسط تا شدید می‌شود که با قرار گرفتن در معرض نور، صدا و حرکت تشدید می‌شود. در بعضی از بیماران، تهوع و استفراغ هم دیده می‌شود. مدت حمله میگرن معمولا چند ساعت است، اما گاهی می‌تواند تا سه روز ادامه پیدا کند. هنگام بروز حمله میگرن، در بیشتر موارد استراحت در یک اتاق تاریک و ساکت برای فرد آرامش‌بخش است. میگرن در زن‌ها شایع‌تر از آقایان است و شروع آن معمولا در دوران بلوغ یا سال‌های باروری اتفاق می‌افتد. بعضی زنان گزارش می‌کنند که در نزدیکی سنین یائسگی، الگوی سردردهای میگرنی آن‌ها تغییر می‌کند.

علت سایر سردردها

سردردها همیشه به انواع اولیه مانند میگرن یا تنشی محدود نمی‌شوند و در بسیاری از موارد، عوامل دیگری در بروز آن‌ها نقش دارند. از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به سردرد ناشی از ضربه به سر، مشکلات سینوسی و اختلالات ناحیه گردن اشاره کرد. برای مثال، سردرد پس از ضربه به سر معمولا در فاصله کوتاهی پس از حادثه بروز می‌کند و اغلب با علائمی مانند سرگیجه، اختلال تمرکز و حافظه، سرگیجه دورانی (احساس چرخش محیط)، سبکی سر، خستگی‌ زودهنگام و تحریک‌پذیری باشد. این نوع سردرد معمولا ماهیتی مبهم و مداوم دارد و ممکن است به‌شکل دوره‌ای تشدید شود.

در مقابل، برخلاف تصور رایج، بسیاری از سردردهایی که به‌عنوان «سردرد سینوسی» شناخته می‌شوند، در واقع منشا میگرنی دارند و موارد واقعی ناشی از عفونت سینوسی چندان شایع نیستند. همچنین سردرد مرتبط با آرتریت گردن نیز مربوط به مشکلات ساختاری در ناحیه گردن است که به‌ویژه در سنین بالاتر، می‌توانند باعث انتشار درد به ناحیه سر شوند. این نوع سردردها معمولا از گردن آغاز شده و با حرکت تشدید می‌شوند.

توجه به منشا سردرد و همراهی علائم دیگر، نقش مهمی در تشخیص دقیق و انتخاب مسیر درمانی مناسب دارد. موضوعی که می‌تواند از درمان‌های نادرست و طولانی‌مدت جلوگیری کند. داروسازی دکتر عبیدی داروی «رپیوا Repiva® » را با اثربخشی سریع و امکان مصرف خوراکی به‌شکل تک‌دوز، برای درمان حملات حاد میگرن تولید کرده است. این راهکار درمانی در عین حال، نقش موثری در پیشگیری از میگرن اپیزودیک در بزرگسالان دارد.

منبع خبر آنلاین

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