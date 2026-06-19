دو عامل مؤثر در بهبود سرطان پستان
یافتهها نشان میدهند که کاهش وزن برای افرادی که هم سرطان سینه و هم چاقی دارند، فواید معناداری دارد.
برنامه کاهش وزن سرطان سینه (BWEL) به زنان کمک کرد تا وزن اضافی خود را کاهش دهند، عملکرد فیزیکی خود را بهبود بخشند و بهطور کلی کیفیت زندگی بهتری داشته باشند.
دکتر «جنیفر لیگیبل»، محقق ارشد و مدیر مرکز درمانهای یکپارچه و زندگی سالم لئونارد پی زکیم در مؤسسه سرطان دانا-فاربر در بوستون، گفت: «برنامه BWEL به بیش از ۱۵۰۰ شرکتکننده از ۶۳۵ مرکز درمان سرطان در ایالات متحده و کانادا ارائه شد.»
او در بیانیهای گفت: «بنابراین این یافتهها نشان میدهند که کاهش وزن برای افرادی که هم سرطان سینه و هم چاقی دارند، فواید معناداری دارد.»
جزئیات مطالعه
برای مطالعه جدید، محققان بهطور تصادفی ۲۷۲ زن مبتلا به سرطان سینه را که دارای اضافهوزن یا چاقی بودند، به برنامه BWEL اختصاص دادند. همچنین ۲۷۰ نفر دیگر بهطور تصادفی برای دریافت تنها اطلاعاتی درباره پیروی از یک رژیم غذایی سالم و ورزش منظم انتخاب شدند.
نتایج چه بود؟
در طول این برنامه دوساله، شرکتکنندگان تا ۴۲ بار با یک مربی صحبت کردند و راهنمایی و تشویق دریافت کردند تا کالری دریافتی خود را کاهش داده و میزان فعالیت بدنی و ورزش خود را افزایش دهند.
نتایج نشان داد که تا شش ماه پس از آغاز برنامه، افرادی که در برنامه کاهش وزن شرکت داشتند، بهبود معناداری در کیفیت زندگی و عملکرد فیزیکی خود تجربه کردند.
این افراد همچنین خستگی کمتری داشتند و بهتر میتوانستند کارهای روزمره خود را انجام دهند و در فعالیتهای اجتماعی مشارکت کنند.