خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چه کسانی با ۲۰ سال سابقه می‌توانند بازنشسته شوند؟+ اینفوگرافی

چه کسانی با ۲۰ سال سابقه می‌توانند بازنشسته شوند؟+ اینفوگرافی
کد خبر : 1800980
لینک کوتاه کپی شد.

قانون جدید بازنشستگی تأمین اجتماعی با افزایش تدریجی سن و سابقه موردنیاز برای بازنشستگی اجرایی شده است. بر اساس این قانون برای برخی گروه‌ها از جمله زنان، شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور و رانندگان، شرایط ویژه و امکان بازنشستگی زودتر از موعد در نظر گرفته شده است.

بر اساس مقررات جدید بازنشستگی، سن بازنشستگی مردان از ۶۰ به ۶۲ سال و حداقل سابقه لازم از ۳۰ به ۳۵ سال افزایش یافته است. برای زنان نیز حداقل سن بازنشستگی ۵۵ سال با ۲۰ سال سابقه تعیین شده است.

طبق این ضوابط، افرادی که هنگام اجرای قانون کمتر از ۱۵ سال سابقه بیمه داشته‌اند، باید ۵ سال بیشتر از شرایط قبلی سابقه پرداخت کنند. همچنین برای افراد دارای سابقه بین ۱۵ تا ۲۸ سال، افزایش سابقه به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود. در مقابل، بیمه‌شدگانی که بیش از ۲۸ سال سابقه دارند، مشمول افزایش سنوات نشده و می‌توانند مطابق مقررات قبلی بازنشسته شوند.

این قانون همچنین برای برخی گروه‌ها از جمله شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور، رانندگان و زنان دارای سه فرزند یا بیشتر شرایط ویژه‌ای پیش‌بینی کرده که امکان بازنشستگی زودتر از موعد را فراهم می‌کند. بنابراین، بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه عمدتاً برای زنان واجد شرایط یا برخی گروه‌های دارای قوانین خاص امکان‌پذیر خواهد بود. 

چه کسانی با ۲۰ سال سابقه می‌توانند بازنشسته شوند؟+ اینفوگرافی

 

منبع نورنیوز
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی