بر اساس مقررات جدید بازنشستگی، سن بازنشستگی مردان از ۶۰ به ۶۲ سال و حداقل سابقه لازم از ۳۰ به ۳۵ سال افزایش یافته است. برای زنان نیز حداقل سن بازنشستگی ۵۵ سال با ۲۰ سال سابقه تعیین شده است.

طبق این ضوابط، افرادی که هنگام اجرای قانون کمتر از ۱۵ سال سابقه بیمه داشته‌اند، باید ۵ سال بیشتر از شرایط قبلی سابقه پرداخت کنند. همچنین برای افراد دارای سابقه بین ۱۵ تا ۲۸ سال، افزایش سابقه به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود. در مقابل، بیمه‌شدگانی که بیش از ۲۸ سال سابقه دارند، مشمول افزایش سنوات نشده و می‌توانند مطابق مقررات قبلی بازنشسته شوند.

این قانون همچنین برای برخی گروه‌ها از جمله شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور، رانندگان و زنان دارای سه فرزند یا بیشتر شرایط ویژه‌ای پیش‌بینی کرده که امکان بازنشستگی زودتر از موعد را فراهم می‌کند. بنابراین، بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه عمدتاً برای زنان واجد شرایط یا برخی گروه‌های دارای قوانین خاص امکان‌پذیر خواهد بود.