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خواب کمتر یا بیشتر از این زمان، ۱۷ عضو بدن را پیر می‌کند

خواب کمتر یا بیشتر از این زمان، ۱۷ عضو بدن را پیر می‌کند
کد خبر : 1800939
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اگر تصور می‌کنید فقط کم‌خوابی برای سلامتی مضر است، نتایج یک مطالعه جدید شما را غافلگیر خواهد کرد. پژوهشگران می‌گویند نه‌تنها خواب کم، بلکه خواب بیش از حد نیز می‌تواند روند پیری اندام‌های بدن را تسریع کند؛ در حالی که یک بازه مشخص از خواب، بیشترین نقش را در حفظ جوانی بدن دارد.

محققان داده‌های تقریباً نیم میلیون نفر در بریتانیا را تجزیه و تحلیل کردند تا بررسی کنند که چگونه مدت خواب با پیری در سیستم‌های مختلف بدن مرتبط است.

این تیم با استفاده از "ساعت‌های پیری بیولوژیکی" پیشرفته که توسط یادگیری ماشینی پشتیبانی می‌شوند، پیری را در ۱۷ عضو بدن از جمله مغز، قلب، ریه‌ها، کبد و سیستم ایمنی اندازه‌گیری کردند.

«جونهائو ون»، نویسنده اصلی و استادیار رادیولوژی در کالج پزشکان و جراحان دانشگاه کلمبیا واگلوس در نیویورک، گفت: «به عنوان مثال، در کبد، ما یک ساعت پیری داریم که با داده‌های پروتئینی، یک ساعت پیری از داده‌های متابولیکی و یک ساعت پیری از داده‌های تصویربرداری ساخته شده است. این به ما اجازه می‌دهد تا ببینیم که آیا خواب به طور مشخص با ساعت‌های پیری مشتق شده از چندین لایه‌های مولکولی مرتبط است یا خیر.»

این یافته‌ها، یک الگوی U شکل را نشان داد: «افرادی که کمتر از ۶ ساعت - یا بیشتر از ۸ ساعت - در شب می‌خوابیدند، علائم پیری بیولوژیکی سریع‌تری را در سراسر بدن نشان دادند.»

سالم‌ترین الگوهای پیری در افرادی مشاهده شد که گزارش دادند بین۶.۴ تا ۷.۸ ساعت در شب می‌خوابند.

خواب کوتاه با خطر بیشتر بسیاری از بیماری‌ها، از جمله افسردگی، اضطراب، چاقی، دیابت نوع ۲، فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی مرتبط بود.

خواب کوتاه و بلند هر دو با بیماری‌های ریوی، از جمله بیماری انسداد مزمن ریوی و آسم، و همچنین اختلالات گوارشی مانند گاستریت و رفلاکس اسید مرتبط بودند.

محققان گفتند که این یافته‌ها نشان می‌دهد که خواب چقدر عمیق با عملکرد کلی بدن- نه فقط سلامت مغز- مرتبط است.

ون گفت: «این یافته‌ها از این ایده پشتیبانی می‌کند که خواب نقش مهمی در حفظ سلامت اندام‌ها در مغز و بدن، از جمله تعادل متابولیک و سیستم ایمنی سالم، ایفا می‌کند.»

وی افزود که مطالعات آینده بررسی خواهد کرد که آیا بهبود عادات خواب می‌تواند به کند شدن پیری بیولوژیکی در اندام‌های مختلف کمک کند یا خیر.

منبع مهر
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