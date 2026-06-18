بسیاری از افراد تصورمی‌کنند چربی‌های بدن هنگام کاهش وزن به انرژی یا گرما تبدیل شده و ناپدید می‌شوند؛ اما واقعیت علمی کمی متفاوت است.

پژوهش‌های علمی نشان داده‌اندکه بخش عمده چربی‌های ازدست‌رفته درفرآیندکاهش وزن، ازطریق ریه‌ها وبه شکل دی‌اکسیدکربن ازبدن خارج می‌شوند. زمانی که بدن برای تأمین انرژی به سراغ ذخایرچربی می‌رود، مولکول‌های چربی درفرآیندی به نام «اکسیداسیون» تجزیه شده ودرنهایت به دی‌اکسیدکربن وآب تبدیل می‌شوند.

براساس محاسبات پژوهشگران، ازهر۱۰کیلوگرم چربی که دربدن مصرف شود، حدود۸.۴ کیلوگرم آن به صورت دی‌اکسیدکربن ازطریق بازدم دفع می‌شود وحدود۱.۶کیلوگرم نیز به آب تبدیل خواهد شد. این آب ازراه‌هایی مانند تعریق، ادرار، تنفس ودیگرمایعات بدن دفع می‌شود.

البته این موضوع به معنای آن نیست که با نفس کشیدن بیشترمی‌توان وزن کم کرد. کاهش وزن زمانی اتفاق می‌افتدکه بدن دراثرفعالیت بدنی ودریافت کالری کمترازنیاز خود، ناچاربه مصرف ذخایرچربی شود.

به بیان ساده، وقتی وزن کم می‌کنید، بخش زیادی ازچربی‌های بدن درنهایت ازطریق بازدم شما ازبدن خارج می‌شوند؛ موضوعی که شایددرنگاه اول عجیب به نظربرسد، اما کاملاً با اصول شیمی وفیزیولوژی بدن انسان سازگاراست.

منبع خراسان

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