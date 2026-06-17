هوای گرم‌تر، بازگشت حشرات، به ویژه پشه‌هاست. بیشتر مردم، تمام تلاش خود را می‌کنند تا آن‌ها را از خود دور کنند.

یکی از بخش‌های نه چندان دوست‌داشتنی هوای گرم‌تر، بازگشت حشرات، به ویژه پشه‌هاست. بیشتر مردم، تمام تلاش خود را می‌کنند تا آن‌ها را از خود دور کنند. می‌دانید بعضی گیاهان این کار را برایتان آسان می‌کند؟

اسطوخودوس

عطر گیاه اسطوخودوس نه تنها یک افزودنی خوب به فضای باز شماست، بلکه به دور کردن پشه‌ها نیز کمک می‌کند. در واقع، تحقیقات نشان می‌دهد که روغن اسانس اسطوخودوس به عنوان یک دافع حشرات سازگار با محیط زیست عمل می‌کند.

گل همیشه بهار

گل‌های همیشه بهار، چندین ترکیب حشره‌کش دارند و به همین دلیل است که این گیاه موردعلاقه باغبانان و طراحان فضای سبز است. به علاوه، این گیاه فضای زیادی را اشغال نمی‌کند، نسبتاً کم‌زحمت است و در تمام طول تابستان گل‌های زیبا و رنگارنگ می‌دهد.

رزماری

رزماری یک گیاه خوشمزه و همه‌کاره است. گیاه رزماری که به راحتی قابل پرورش است، دافع پشه موثری است و می‌تواند به‌خوبی پشه‌ها را از اطراف‌تان دور کند.

ریحان

تحقیقات نشان می‌دهد که برگ‌های ریحان حاوی ترکیباتی هستند که می‌توانند به عنوان دافع پشه عمل کنند؛از این رو این گیاه ممکن است به کاهش تعداد پشه‌ها در حیاط شما کمک کند.

نعناع

نعناع یکی دیگر از گیاهان معطر است که خواص ضد آفات دارد. در واقع، منتول، ماده فعال ضدحشرات موجود در نعناع و روغن نعناع، دارای خواص زیست‌کشی است که به دفع و کنترل کنه‌ها، پشه‌ها و آفات مختلف دیگر کمک می‌کند.

منبع سلامت نیوز

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