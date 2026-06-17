حوصله بیرون رفتن ندارید؟ با قارچ داخل خانه، تنقلات خوشمزه و فوری درست کنید

سوخاری‌ها از خوشمزه‌ترین و پرطرفدارترین غذاها در سراسر جهان هستند. درست کردن این غذاها کار چندان سختی نیست. برای تهیه قارچ سوخاری کافی است مقداری قارچ، آرد سوخاری، ادویه، روغن و … داشته باشید. این غذای لذیذ را می‌توان در روغن یا در فر و هوا پز و حتی بدون روغن تهیه کرد. از آنجایی که قارچ سوخاری یک وعده غذایی کامل و جایگزین خوبی برای انواع تنقلات است، در این مقاله طرز تهیه قارچ سوخاری را برای شما توضیح داده‌ایم. با ما همراه باشید.

مواد لازم

عنوان مقدار

قارچ ۳۰۰ گرم

نشاسته ذرت نصف پیمانه

تخم مرغ ۱ عدد

دوغ یا ماست ۴ قاشق غذاخوری

آرد سوخاری ۲ پیمانه

آب گازدار یا دلستر ۱ پیمانه

ادویه (نمک، پودر پیاز، پاپریکا، فلفل سیاه) به مقدار لازم

روغن به مقدار لازم

طرز تهیه

قارچ سوخاری جزو غذاهای بین‌المللی و پرطرفدار در سراسر دنیا است. شما می‌توانید هر زمان که بخواهید و در مدتی کمتر از نیم ساعت این پیش‌غذا را آماده کنید. همچنین قارچ سوخاری می‌تواند جایگزین خوبی برای تنقلاتی مضر باشد. در این بخش از مقاله طرز تهیه قارچ سوخاری را به صورت کامل برای شما شرح داده‌ایم.

مرحله اول

برای تهیه قارچ سوخاری تُرد نباید قارچ‌های شما آب داشته باشند یا مرطوب باشند. می‌توانید از دستمال آشپزخانه برای تمیز کردن قارچ‌های خود استفاده کنید. در صورتی که می‌خواهید قارچ‌های خود را بشویید حتما آن‌ها را با دستمال خشک کنید. قارچ‌ها را درون آب خیس نکنید. زیرا بافت آن‌ها به صورتی است که آب را جذب خود کرده و به سرعت نرم می‌شوند. اگر اندازه قارچ‌های شما بزرگ است و فکر می‌کنید به خوبی سرخ نمی‌شوند آن‌ها را خُرد کنید در غیر این صورت از قارچ‌های کامل استفاده کنید.

مرحله دوم

آرد، نشاسته ذرت و ادویه را در یک ظرف مخلوط کنید تا یکدست شوند. یک چهارم از آرد را برداشته و قارچ‌ها را درون آن بغلتانید. این کار باعث می‌شود رطوبت و آب اضافه قارچ‌ها گرفته شود. اگر به پنیر پیتزا علاقه دارید، می‌توانید بعد از این مرحله، داخل کلاهک قارچ را با پنیر پیتزا پر کرده و سپس مرحله بعدی را انجام دهید.

مرحله سوم

در ظرفی دیگر تخم‌ مرغ، آب گازدار یا دلستر و دوغ یا ماست را با یکدیگر ترکیب کنید. سپس مخلوط آرد و ادویه را به آرامی به ترکیبات خود اضافه کرده و آن قدر هم بزنید تا موادتان یکدست شود و آرد گلوله شدن درون ظرف وجود نداشته باشد. آب گازدار یا دلستر به تُردتر شدن قارچ سوخاری شما کمک می‌کند. بهتر است برای این که طعم قارچ سوخاریتان عوض نشود از دلسترهای بدون طعم و اسانس استفاده کنید.

مرحله چهارم

روغن را درون تابه یا قابلمه‌ای با اندازه مناسب و گود بریزید و روی حرارت قرار دهید تا داغ شود. سپس قارچ‌ها را درون مخلوطی که آماده کرده‌اید ببرید و آن را به آرد سوخاری آغشته کنید. بعد از طعم‌دار کردن قارچ‌ها می‌توانید آن‌ها را درون روغن سرخ کنید. دقت کنید ظرفی که قارچ‌ها را درون آن سرخ می‌کنید بیش از اندازه بزرگ نباشد زیرا در این صورت روغن تمام سطح قارچ‌ها را نخواهد گرفت. برای سرخ کردن قارچ‌ها به ۳ الی ۵ دقیقه زمان نیاز دارید. هر بار قارچ‌ها را با قاشق یا کفگیر بچرخانید تا به خوبی سرخ شوند. شعله گاز نباید خیلی زیاد یا خیلی کم باشد. شعله زیاد باعث خام ماندن وسط قارچ‌ها و شعله کم باعث نرم شدن آن‌ها خواهد شد. برای سرخ کردن قارچ‌ها، به جز روغن دانه آفتابگردان می‌توانید از روغن زیتون نیز استفاده کنید

مرحله پنجم

درون یک سینی یا بشقاب دستمال کاغذی یا کاغذ روغن قرار داده و سپس قارچ‌ها را روی آن بگذارید. با این کار روغن اضافه قارچ‌ها گرفته خواهد شد. اکنون می‌توانید این قارچ‌های خوشمزه را با انواع سبزیجات از جمله جعفری تزئین کرده و همراه با سس‌ها و دسرها مانند سس گوجه فرنگی، سس تزازیکی، سس سیر یا سس رنچ میل کنید.

طرز تهیه قارچ سوخاری در هوا پز

این روزها بسیاری از افراد برای کاهش مصرف روغن از هوا پز استفاده می‌کنند. اگر شما هم قصد استفاده از این دستگاه برای تهیه قارچ سوخاری را دارید با ما باشی:

– قارچ‌ها را شسته و با دستمالی تمیز آن‌ها را خشک کنید.

– پایه‌های (ساقه‌های) قارچ را از کلاهک آن جدا کنید.

– مخلوطی از آرد، نشاسته ذرت، ادویه و تخم مرغ تهیه کنید.

– با استفاده از یک اسپری، مقداری روغن پخت و پز را به انتهای ظرف هوا پز خود اسپری کنید.

– قارچ‌ها را به مخلوطی که آماده کرده‌اید آغشته کنید و سپس درون سبد هوا پز قرار دهید. مطمئن شوید قارچ‌ها کف سبد قرار گرفته‌اند و روی هم نیستند.

– دمای هوا پز را روی ۳۶۰ درجه فارنهایت و زمان آن را روی ۷ دقیقه بگذارید.

– پس از گذشت ۷ دقیقه قارچ سوخاری شما آماده است.

در صورتی که هوا پز ندارید، اما می‌خواهید قارچ سوخاری را بدون روغن تهیه کنید، می‌توانید از فر استفاده کنید. برای پخت قارچ سوخاری درون فر، کافی است دمای آن را روی ۱۸۰ درجه سانتی گراد گذاشته و قارچ‌ها را درون سینی فر بچینید.

نکات تکمیلی

– حتما از قارچ‌های سالم و سفت استفاده کنید. در حالت عادی قارچ با پخته شدن نرم می‌شود و اگر از ابتدا قارچ‌های نرم انتخاب کنید، پیش‌غذای شما ترد نخواهد بود.

– حتما قارچ‌ها را قبل از آغشته کردن به پودر سوخاری یک بار در مخلوط آرد و نشاسته ذرت به خوبی بغلتانید. با این کار رطوبت قارچ‌ها را از بین خواهید برد.

– قبل از سرخ کردن قارچ‌ها اجازه دهید روغن به خوبی داغ شود. برای اطمینان از داغ بودن روغن کافی است تکه‌ای سیخ چوبی را وارد روغن کنید. اگر حباب‌های ریز اطراف آن تشکیل شد یعنی روغن شما به خوبی داغ شده است.

– هنگام سرخ کردن قارچ‌ها آن‌ها را به کمک قاشق درون روغن بچرخانید. با این کار قارچ‌های شما به صورت یکنواخت سرخ خواهند شد.

– اگر پودر سوخاری در دسترس ندارید، می‌توانید نان‌های سالم خشک شده را به همراه مقداری پفک آسیاب کرده و در تهیه قارچ سوخاری از آن‌ها استفاده کنید.

– قارچ سوخاری را می‌توان تا ۴ روز، درون یک ظرف در بسته، درون یخچال نگهداری کرد.

– پس از خنک شدن قارچ‌ها، می‌توانید آن‌ها را به مدت ۶ ماه در فریزر نگهداری کنید.

– برای گرم کردن قارچ سوخاری کافی است آن‌ را بیست دقیقه روی حرارت غیر مستقیم قرار دهید.

– برای این که قارچ‌های شما طعم بهتری بگیرند، می‌توانید آن‌ها را به مدت حداکثر ۱۰ دقیقه درون مخلوط آب و آب‌لیمو قرار دهید.

در میان انواع غذاهای سوخاری، قارچ‌های سوخاری جایگاه ویژه‌ای در میان افراد دارد. آماده کردن این غذای لذیذ کار چندان سختی نیست. تنها با اختصاص دادن نیم ساعت از زمان خود می‌توانید تعداد زیادی قارچ سوخاری داشته باشید. قارچ، آرد سوخاری و روغن از مهم‌ترین مواد اولیه برای تهیه این غذای خوشمزه هستند. برای تهیه این غذا ابتدا باید قارچ‌ها را شسته، آن‌ها را درون مخلوطی از آرد سوخاری، تخم مرغ و ادویه غلتاند و سپس سرخ کرد.

در بررسی طرز تهیه قارچ سوخاری باید به میزان دمای روغن و اندازه ظرف خود توجه کنید. دمای بسیار زیاد باعث خام ماندن بخش‌های داخل قارچ و سوختن بخش‌های بیرونی آن خواهد شد. برای سرو قارچ سوخاری می‌توانید از انواع سس گوجه فرنگی یا سس رنچ استفاده کنید. نوش جان!

منبع همشهری آنلاین

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