علت ترک خوردن کیک چیست؟

کاملاً طبیعی است که بیشتر کیک ها کمی پف می کنند، اما اگر یک کیک در مرکزش زیاد پف کند و حالت گنبدی شود و یا به طور قابل توجهی ترک بخورد، این می تواند به یک دلیل یا ترکیبی از دلایل هایی می باشد، همه ی دلایل ترک خوردن کیک را در زیر آورده ایم:

1- مهمترین دلیل ترک خوردن کیک دمای خیلی زیاد فر است.

اگر لایه ی رویی بالای کیک قبل از پخته شدن کیک، بپزد و خود را بگیرد، وسط کیک هنگام پختن، سعی می کند به لایه ی رویی کیک فشار وارد کند و به صورت گنبدی شکل در آید و لایه ی رویی آن ترک بخورد. اگر دیدید لایه ی رویی کیک زودتر پخت و هنوز پف نکرده بود حرارت فر را 10 درجه کاهش دهید. و ببینید آیا این کمک می کند و از ترک خوردن کیک جلوگیری می کند.

شاید طبق یک دستورالعمل دمای فر خود را تنظیم کرده اید. اما این را بدانید که درجه حرارت فرها با هم متفاوت اند. یا حتی دمای گفته شده در آن دستور العمل نادرست باشد.

همچنین، همیشه کیک ها را در قفسه وسط قرار دهید (یا هر کدام به معنای این است که کیک در وسط فر نشسته است). اگر کیک در قفسه بالایی یا پایینی پخته شود، ممکن است گرما بسیار شدید و یا بسیار پایین باشد.

2- زمانی که خمیر، حاوی ماده افزایش دهنده بیش از حد است.

بکینگ پودر زیاد، باعث می شود که کیک خیلی سریع و بیش از حد پف کند و باعث ترک خوردن کیک یا ریختن کیک روی کناره های قالب شود. کاهش میزان ماده افزایش دهنده (بکینگ پودر) یا استفاده از ترکیبی از آردهای ساده که خود به پف کردن و تولید سطح یکنواخت تری کمک می کند.

3- یک دلیل ترک خوردن کیک، زمانی است که قالب برای مقدار خمیر خیلی کوچک باشد.

در این صورت، بدیهی است که جای دیگری برای رفتن کیک به هنگام پخت وجود ندارد و به ناچار گنبدی می شود و سپس ترک می خورد. استفاده از یک قالب بزرگتر به راحتی این مشکل را برطرف می کند.

4- عدم تعادل در دستور العمل.

به عنوان مثال آرد زیاد یا مایعات کم مانند شیر یا تخم مرغ باعث ضخیم شدن و انعطاف پذیری کمتر خمیر می شود و در اثر پخت کیک روی سطح آن ترک می خورد و همچنین دارای بافتی متراکم و سنگین است. تلاش برای رفع عدم تعادل مواد تشکیل دهنده در یک دستور العمل می تواند مشکلات بیشتری نسبت به حل آن ایجاد کند، بنابراین بهترین راه حل این است که یک دستور العمل جدید را از یک منبع معتبر امتحان کنید.

5- مخلوط بیش از حد زده شده است.

مخلوط کردن بیش از حد مواد باعث تولید گلوتن و سنگین شدن خمیر می شود. در نهایت، اثری مشابه عدم تعادل مواد تشکیل دهنده خواهد داشت. برای جلوگیری از این مشکل، دستورالعمل های موجود در دستورالعمل را یادداشت کنید و فقط تا زمانی که بیان شود آن را بزنید یا مخلوط کنید. بنابراین دفعه دیگر که برای پخت کیک آماده می شوید، مطمئن شوید که قبل از انجام هر کار دیگری فر خود را روشن کرده اید تا زمان کافی برای گرم شدن داشته باشد!

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