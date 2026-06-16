میردامادی: اسرائیل و تندروهای داخلی همه تلاش خود را برای از بین بردن توافق اخیر خواهند کرد

محسن میردامادی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در تحلیلی پیرامون توافق اخیر میان ایران و امریکا، این اقدام را حرکتی عاقلانه و برخاسته از موضع قدرت توصیف می‌کند. با این حال، او هشدار می‌دهد که این توافق تنها گام اول در مسیری دشوار است.

از دیدگاه این تحلیلگر : *تفاهم حاصل‌شده میان ایران و امریکا، اقدامی مهم و مبتنی بر تدبیر است. این گام از آن جهت اهمیت دارد که ایران توانست با ایستادگی در برابر تمام فشارهای سیاسی و نظامی، از موضعی برتر وارد این مذاکرات شود.

* ایالات متحده تمامی گزینه‌های روی میز، از جمله گزینه نظامی را آزمود و در نهایت، اجماع بین‌المللی بر این است که ایران در این مواجهه دست بالاتر را داشته است. این موقعیت، فرصتی طلایی است که نباید مانند برخی مقاطع تاریخی گذشته (نظیر پایان جنگ ایران و عراق)، به‌ دلیل رویاپردازی‌های غیرواقع‌بینانه، از دست برود. طبیعتا این مسیر بدون چالش نخواهد بود. در سطح بین‌المللی، لابی‌های اسراییل و حامیان آنها در امریکا با تمام توان برای شکست این تفاهم تلاش خواهند کرد. در داخل کشور نیز، نیروهای رادیکال با اتخاذ رویکردهای غیر واقع‌بینانه، سعی در تخریب این روند دارند. این دست‌اندازها، بخشی از هزینه‌های هر تصمیم بزرگ است که باید توسط مسوولان مدیریت شود.

*نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد، تفاوتِ وضعیت کنونی با دوران گذشته است. مردم ایران، با وجود تمامی نارضایتی‌های انباشته، در مواقع بحرانی با عرق ملی پشت سر حاکمیت ایستادند و از تمامیت کشور و از نیروهای مسلح و نظامی دفاع کردند. اما برای تداوم این تفاهم و تضمین امنیت ملی در آینده، دیگر نمی‌توان تنها به آن «پشتوانه مقطعی» تکیه کرد.

*حقیقت این است که ۹۰ میلیون جمعیت ایران، پشتوانه اصلی هر سیاست خارجی موفقی هستند. برای اینکه دشمنان ایران دیگر توهمِ برخورد نظامی یا فشار حداکثری را در سر نداشته باشند، حاکمیت باید «تغییر سیاست جدی» در داخل کشور را کلید بزند. این تغییر مستلزم کنار گذاشتن نگاه از بالا به پایین و احترام به تکثر سلایق و اقشار مختلف مردم است. اگر حکومت بتواند رضایت عمومی و همراهی همه مردم را جلب کند، آنگاه هیچ نیروی خارجی قادر به نفوذ یا ضربه زدن به کشور نخواهد بود.

*در نهایت، شاید دشوارترین بخش این معادله، نه مذاکره با دشمن بیرونی، بلکه بازسازی اعتماد در داخل مرزها باشد؛ ضرورتی که لازمه اصلی موفقیت‌های آتی ایران در تمامی عرصه‌هاست.