راز خرید ماهی تازه؛ ۹ روش مناسب برای پخت ماهی
ماهی یکی از سالمترین مواد غذایی است که سرشار از پروتئین، اسیدهای چرب امگا۳، ویتامینها و مواد معدنی ضروری است. با این حال، انتخاب یک ماهی باکیفیت و آگاهی از روش درست پخت آن، نقش مهمی در بهرهمندی از خواص این ماده غذایی دارد.
ماهی یکی از سالمترین مواد غذایی است که سرشار از پروتئین، اسیدهای چرب امگا۳، ویتامینها و مواد معدنی ضروری است. با این حال، انتخاب یک ماهی باکیفیت و آگاهی از روش درست پخت آن، نقش مهمی در بهرهمندی از خواص این ماده غذایی دارد.
چطور ماهی تازه بخریم؟
تشخیص تازگی ماهی کار دشواری نیست. هنگام خرید، به ظاهر و بوی ماهی توجه کنید. ماهی تازه نباید بوی تند و نامطبوع داشته باشد. چشمها باید شفاف و براق باشند و آبششها رنگ قرمز و مرطوب داشته باشند. همچنین گوشت ماهی باید سفت، براق و بدون تغییر رنگ باشد.
اگر وارد فروشگاهی شدید که بخش مواد دریایی بوی بدی میدهد، بچرخید و به سمت دیگر بروید. این بو نشانه آن است که یا آن ناحیه به طور کامل تمیز نشده است، و یا مواد غذایی به درستی نگهداری نشده است.
به چشمهایتان اعتماد کنید
به آنچه میخواهید بخرید نگاه کنید. فیله یا استیک ماهی خوب باید براق و روشن باشد نه خاکستری یا خشک. آبششها باید قرمز و مرطوب باشند. بالهها و دم باید تازه و روشن به نظر برسند.
آیا ماهی منجمد انتخاب بدی است؟
شاید عجیب باشد ولی خرید ماهی منجمد میتواند بهتر از ماهی تازه باشد. امروز با پیشرفت صنعت شیلات، ماهی موجود در برخی بازارها درست روی قایق منجمد میشود! پس خرید ماهی منجمد به اندازه گذشته بد نیست. حتی ممکن است بسته به شرایط نگهداری بهتر و فاصله شما تا دریا این ماهی از ماهی تازه موجود در بازار بهتر باشد.
اطمینان حاصل کنید که بستهبندی محکم و ایمن است. از بستههایی که حاوی کریستالهای یخ سنگین هستند اجتناب کنید این نشانه ورود هوا به داخل بستهبندی است. اگر ماهی را خودتان بر میدارید، بستههایی را در پایین یا پشت فریزر انتخاب کنید، چون این بستهها در معرض نوسانات دمایی کمتری هستند.
کنسرو ماهی را چگونه انتخاب کنیم؟
کنسرو غذاهای دریایی یکی از گزینههای واقعا عالی برای غذا است. این غذاها قابل حمل، خوش طعم و مقرون به صرفه است. شما میتوانید یک کنسرو ماهی را برای ماهها در کابینت منزل نگهدارید. یک روز که خستهاید ولی غذای خوب و مقوی نیاز دارید، دیدن این کنسرو چشمانتان را روشن میکند!
در خرید کنسرو ماهی، تاریخ تولید و انقضا، سلامت قوطی و اعتبار برند اهمیت زیادی دارد. قوطیهای بادکرده یا آسیبدیده نباید مصرف شوند. همچنین توصیه میشود به خاطر احتمال مسمومیت غذایی کنسرو را به مدت ۲۰ دقیقه در آب جوش بجوشانید.
ماهی را از کجا بخریم؟
بازارهای تخصصی فروش آبزیان، میادین میوه و ترهبار، فروشگاههای زنجیرهای معتبر و مراکز عرضه محصولات دریایی از بهترین گزینهها برای خرید ماهی هستند. مهمترین نکته، اطمینان از رعایت زنجیره سرد و شرایط مناسب نگهداری محصول است.
سلامتی خودتان را در نظر داشته باشید. ۱۰ها نوع مختلف از ماهی، غذاهای دریایی بیخطر است. اما ماهیهای سرشار از جیوه برای زنان باردار یا شیرده یا کودکان زیر ۲ سال توصیه نمیشود. مثلا هر روز ماهی سالمون یا ماهی تن نخورید.
بهترین روشهای پخت ماهی
همه ما باید ماهی بیشتری را در رژیم غذایی خودمان بگنجانیم و به صورت منظمترب ماهی را مصرف کنیم. به هر حال، مواد خوب مانند پروتئین، اسیدهای چرب امگا ۳ و مواد معدنی مانند آهن، ید و پتاسیم در ماهی زیاد است و پزشکان پیشنهاد میکنند حتی در هر هفته ۲ بار ماهی بخورید.
روش پخت میتواند بر طعم و ارزش غذایی ماهی تاثیر زیادی داشته باشد. برخی از رایجترین روشها عبارتند از:
پخت در فر
یکی از سالمترین روشهاست که بدون نیاز به روغن زیاد، مواد مغذی ماهی را حفظ میکند.
گریل کردن
این روش طعم مطلوبی به ماهی میدهد، اما بهتر است از قرار دادن طولانیمدت ماهی روی شعله مستقیم خودداری شود.
بخارپز کردن
بخارپز کردن یکی از بهترین روشها برای حفظ طعم طبیعی و ارزش غذایی ماهی محسوب میشود.
طرز تهیه ماهی دودی
ماهی یکی از پروتئینهایی است که طبخ دودی آن بسیار محبوب است. حتی نیازی نیست که شما ماهی را دودی شده خریداری کنید. شما میتوانید تنها با فر خودتان ماهیها را دودی کنید.
همهی ترفند در آماده سازی است. آماده سازی فر، و آمادهسازی ماهی. برای این کار به زغال کبابی و یا چوب خشک نیاز دارید. در ماهیتابه هم میتوانید ماهی را دودی کنید؛ فقط نیاز به ماهیتابهای دارید که کل ماهی را در خود جای دهد. سپس ماهی را همراه با زغال درون تابه قرار دهید و درب آن را روی آن قرار دهید. همین روش را برای دودی کردن ماهی در فر به کار بگیرید. از ماهی دودی لذت ببرید!
پخت در هواپز
استفاده از هواپز امکان تهیه ماهی ترد و خوشطعم را با حداقل روغن فراهم میکند.
پخت سبزیجات با ماهی در مایکروویو
یکی دیگر از مزایای استفاده از مایکروویو این است که به راحتی میتوان در یک نگاه تشخیص داد که آیا پخت ماهی تمام شده است یا به یک یا دو دقیقه زمان دیگر نیاز دارد. شما میتوانید نه تنها ماهی را، بلکه انبوهی از سبزیجات را به این روش در کنار آن بپزید. (فقط از سبزیجات زودپزی مانند لوبیا سبز یا کلم استفاده کنید.)
برا این کار قبل از گذاشتن ماهی در فر، سبزیجات را به بشقاب اضافه کنید، کمی چاشنی ترش لیمو به آن اضافه کنید. نتیجه نهایی یک غذای سالم و خوشمزه از ماهی و سبزیجات است.
سوخاری کردن
اگرچه این روش طرفداران زیادی دارد، اما به دلیل جذب روغن و کاهش بخشی از اسیدهای چرب مفید، کمتر از سایر روشها توصیه میشود.
چگونه بوی زهم ماهی را از بین ببریم؟
خواباندن ماهی در شیر، استفاده از آبلیمو و پخت آن در فویل از جمله روشهای موثر برای کاهش بوی زهم ماهی هستند. همچنین هرچه ماهی تازهتر باشد، بوی کمتری خواهد داشت.
ماهی یکی از مهمترین منابع غذایی برای تامین پروتئین و اسیدهای چرب مفید است. انتخاب محصول تازه یا منجمد باکیفیت و استفاده از روشهای پخت سالم مانند فر، بخارپز یا هواپز میتواند ضمن حفظ ارزش غذایی، طعمی مطلوب و دلپذیر را برای مصرفکنندگان به همراه داشته باشد.