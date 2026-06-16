در طول روز معمولا کولر روشن است اما خیلی از مردم برای شب‌های گرم ترجیح می‌دهند از کولر استفاده نکنند و به جای آن از لوازم خنک کننده ضعیف‌تر مثل پنکه در اتاق خواب بهره ببرند. ممکن است ندانید خوابیدن زیر باد پنکه در طول شب، چه مضرات یا مزایایی دارد. همیشه از اطراف می‌شنویم یا می‌خوانیم که خوابیدن زیر باد پنکه در طول شب خطرناک است، اما آیا روشن گذاشتن پنکه در طول شب واقعا می‌تواند خطر جدی برای سلامتی ما به همراه داشته باشد؟ جواب کوتاه این است: بستگی دارد!

برای بعضی افراد خوابیدن زیر باد پنکه سقفی یا پنکه زمینی، باعث می‌شود راحت‌تر به خواب بروند و در طول شب گرمشان نشود؛ این درحالی است که وجود پنکه در طول شب می‌تواند باعث از خواب پریدن، تحریک آسم یا خشکی چشم در برخی دیگر از افراد شود. اگر در یک اتاق گرم و بسته با جریان هوای کم می‌خوابید، احتمالا حتی فکر خوابیدن بدون پنکه هم برایتان غیرقابل تصور است. برای کسانی که همسایه پرسروصدا دارند هم، صدای پنکه کمک می‌کند فراموش کنند که یک دیوار مشترک با افراد بی‌ملاحظه و شلوغ دارند.

به همین دلیل پاسخ به این سوال برای برخی از افراد مثبت و برای برخی منفی است. در این مقاله بررسی می‌کنیم خوابیدن در معرض باد پنکه چه ضرری برای سلامتی دارد و چطور می‌توانیم از مزایای پنکه برای بهبود خواب بهره‌مند شویم.

نویز سفید

صدایی که یک پنکه تولید می‌کند به نویز سفید (White Noise) شبیه است. نویز سفید نوعی صدا از ترکیب فرکانس‌های مختلف است که نوعی زمزمه (Hum) را می‌سازند. این صدا به افراد کمک می‌کند تا راحت‌تر بخوابند. استفاده از پنکه شبیه استفاده از یک دستگاه تولید کننده نویز سفید ارزان و خانگی است.

اکثر مردم به این دلیل جذب ایده‌ کمک گرفتن از نویز سفید برای خوابیدن می‌شوند که صداها و نویزهای پس‌زمینه آزاردهنده مثل صدای ماشین‌ها، همسایه‌ها، کوبیده شدن در و پنجره‌ها را در خود حل می‌کند. این روش حتی برای کسانی که نمی‌توانند در سکوت مطلق بخوابند نیز موثر و مفید واقع می‌شود.

کنترل دما

پنکه نسبت به دیگر لوازم خنک کننده راه حل ارزان قیمتی برای خنک کردن اتاق‌های گرم است. اگر معمولا در تخت خواب احساس گرما می‌کنید، پنکه می‌تواند کمک کند تا کلافگی شما از بین برود و احساس راحت‌تری داشته باشید. پنکه نمی‌تواند به اندازه کولرها اتاق را خنک کند اما ما راهی پیشنهاد می‌کنیم که کمک می‌کند تا پنکه شما تبدیل به یک کولر شود.

۴ تا ۶ بطری آب بردارید.

به هر بطری ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری نمک اضافه کنید.

بطری‌ها را در فریز قرار دهید.

وقتی آماده خواب هستید، بطری‌های یخ زده را از فریز خارج کنید و داخل یک سینی قرار دهید (سینی برای جمع کردن آب زیر بطری‌هاست).

سینی بطری‌ها را جلوی پنکه خود قرار دهید

پنکه را روشن کنید، باد پنکه با عبور از بطری‌های آب یخ زده خنک‌تر می‌شود.

خوابیدن در اتاق‌های بسته احساس خفگی به آدم می‌دهد. این اتاق‌ها شب‌ها می‌توانند هوای گرفته‌ای داشته باشند. با استفاده از تهویه هوا، شما هوای راکد اتاق را با هوای تازه جابه‌جا و همچنین از ایجاد بوی نم یا ماندگی جلوگیری می‌کنید. حتما برای شما هم پیش آمده که نصف شب به اتاقی که یک یا چند نفر در آن جا خوابیده‌اند بروید و احساس کنید که چقدر هوای اتاق گرفته و سنگین است! با اضافه کردن یک پنکه می‌توانید هوای اتاق بدون پنجره و گرم را بهتر کنید.

عوارض جانبی استفاده از پنکه در شب:

حساسیت

همان‌طور که پنکه هوای اتاق را جابه‌جا می‌کند، باعث حرکت ذرات خاک و آلودگی هم می‌شود. با حرکت هوا این ذرات هم راه خود را به سینوس‌ها پیدا می‌کنند و اگر زمینه آلرژی، حساسیت و آسم دارید، خوابیدن در مقابل جریان مستقیم پنکه می‌تواند برای شما به شدت مشکل‌ساز شود. همچنین اگر از نزدیک به پنکه خود نگاه کنید متوجه می‌شوید که روی پره‌های آن خاک جمع شده است. این ذرات خاک هر بار که شما پنکه را روشن می‌کنید در هوا پخش می‌شوند.

خشکی پوست، چشم و دهان

جریان هوای مستقیم ممکن است در بدن شما باعث ایجاد خشکی پوست شود. کرم‌ها و لوسیون‌های بدن می‌توانند کمک کنند تا از خشکی پوست جلوگیری کنید اما اگر شما پوست خیلی خشکی دارید باید مرتب پوست خود را کنترل کنید و مطمئن شوید که خوابیدن در معرض باد پنکه خشکی پوست شما را بیشتر نمی‌کند.

برخی از افراد با چشمان نیمه‌باز می‌خوابند که شاید شنیدنش برای بعضی‌ها عجیب باشد اما بسیار رایج است. این افراد با خوابیدن در معرض باد مستقیم پنکه دچار خشکی چشم می‌شوند و این موضوع می‌تواند به حساسیت‌های بسیار جدی چشمی منتهی شود. اگر هنگام خواب از لنز چشم استفاده می‌کنید نیز باید هوشیار این موضوع باشید. همچنین افرادی که هنگام خواب دهان‌شان باز می‌ماند و کسانی که در خواب با دهان نفس می‌کشند، ممکن است در اثر باد پنکه، شدیدا دچار خشکی دهان و گلو شوند. یک لیوان آب در کنار تخت خواب می‌تواند به این موضوع کمک کند، اما آیا شما حاضر هستید که به دلیل خشکی دهان از خواب بیدار شوید؟

تحریک سینوس‌ها

جریان مستقیم هوا می‌تواند راه مخاط و بینی را هم خشک کند، که این موضوع بر روی سینوس‌ها تاثیر می‌گذارد. اگر خشکی بینی و مخاط خیلی شدید شود، بدن عکس‌العمل نشان می‌دهد و شروع به تولید ماده مخاطی برای جبران آن می‌کند. به همین دلیل شما بیشتر دچار آبریزش، کیپ شدن بینی و سردردهای سینوسی می‌شوید.

گرفتگی عضلات

افرادی که شب‌ها پنکه را روشن می‌گذارند و در معرض باد مستقیم پنکه می‌خوابند، اکثر مواقع صبح‌ها با گرفتگی عضلات یا خشکی بدن بیدار می‌شوند. این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که وقتی جریان هوای سرد مسقیم به عضله برخورد می‌کند باعث سفت شدن و گرفتگی عضلات می‌شود. این مشکل در گردن و صورت مشخصا بیشتر رخ می‌دهد. اگر شما با گردن درد یا خشکی گردن از خواب بیدار شدید ممکن است به دلیل جریان باد پنکه‌ای باشد که در طول شب به شما خورده است.

پنکه برای کسانی که در اتاق‌هایی با در و پنجره بسته می‌خوابند و کسانی که در طول شب زیاد گرمشان می‌شود مناسب است. پنکه با چرخش و تهویه هوا می‌تواند باعث خنک‌تر شدن اتاق شود. اگر در محیط زندگی شما سر و صدا زیاد است، پنکه می‌تواند ارزان‌ترین روش برای کاهش صداهای پس‌زمینه باشد. صدای پنکه حتی می‌تواند به کسانی که همسرشان شب‌ها خروپف می‌کند کمک کند تا صدای کمتری بشنوند.

چه کسانی نباید جلوی باد پنکه بخوابند؟

اگر باد پنکه باعث تحریک آلرژی یا حمله آسمی شما می‌شود، یا اگر باعث خشکی سینوس‌ها و خشکی پوست شما می‌شود، شما به یک جایگزین دیگر به‌جای پنکه احتیاج دارید. بعضی از مواقع حتی با تمیز کردن پره‌های پنکه یا تعویض مدل قدیمی با یک مدل جدید می‌توانید خطر تحریک آلرژی یا بیماری‌های تنفسی را کاهش دهید. یا شاید با روشن کردن گزینه چرخش پنکه و دورتر قرار دادن پنکه از خودتان بتوانید مشکل خشکی پوست را حل کنید. پنکه به خودی خود مشکلی برای سلامتی ایجاد نمی‌کند و این نوع استفاده و فیزیک شما است که تعیین می‌کند می‌توانید پنکه را به هنگام خواب روشن بگذارید یا خیر.

احتمال این که پنکه بیماری شما را بدتر کند پایین است، اما با این کار هیچ لطفی هم به خودتان نمی‌کنید! جریان باد مستقیم می‌تواند سینوس‌های شما را تحریک کند و باعث شود آبریزش بینی و کیپ شدن بینی شما بیشتر شود و ویروس‌های سرما خوردگی را هم به اطراف پخش کند که باعث افزایش احتمال بیمار شدن اطرافیان‌تان می‌شود.

آیا باد پنکه برای گوش ضرر دارد؟

اگر صدایی به بلندی کامیون بدهد، بله! صدای بلند چرخش پره‌ها و صدای مکرر به هم خوردن قطعات فلزی هنگام چرخش و نزدیک قرار دادن گوش به پنکه در تمام شب، قطعا برای گوش شما خوب نیست. اگر قرار است از یک پنکه در اتاق خواب خود استفاده کنید، مطمئن شوید که سالم و کم صدا است.

منبع همشهری آنلاین

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