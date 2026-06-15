چرا موهایتان زودتر از دیگران سفید می شود؟

قبل از اینکه بدانیم موها چرا خاکستری و سفید می شوند، باید در مورد ساختار مو آگاهی داشته باشیم تا دلیل سفید شدن موها را متوجه شویم. مو از پروتئینی به نام کراتین تشکیل شده است و توسط فولیکول های درون لایه درم زیر پوست رشد می کند.

رنگ مو هم با وجود دو نوع ملانین در فولیکول ها مشخص می شود. هرچه مقدار ملانین بیشتر باشد، رنگ مو تیره تر است. معمولا موهای روی سر زودتر از صورت و دیگر نقاط مانند سینه و زیربغل سفید می شوند.

فرآیند سفید شدن مو معمولا از 35 سالگی به بعد شروع می شود و البته در برخی از افراد بسیار زودتر و برخی دیگر دیرتر رخ می دهد. ژنتیک و عوامل گوناگونی روی سفید شدن مو موثر است.

دلایل سفید شدن مو:

رقیق شدن مقدار یوملانین (رنگدانه های مشکی، که مسئول رنگ های مشکی و قهوه ای اند) و فیوملانین (رنگ دانه های قرمز رنگ که مسئول رنگ های زرد و قرمز می باشند) باعث خاکستری و سفید شدن مو می شود.

در واقع ملانوسیت موجود در فولیکول های مو دیگر هیچ نو ملانین تولید نمی کند و درنتیجه موها سفید می شوند.تحقیقات نشان داده است که کاهش ملانین به دلیل کاهش آنزیمی به اسم کاتلاز می باشد. این آنزیم جلوی تشکیل هیدروژن پراکسید در بدن را می گیرد.اما وقتی مقداراین آنزیم در بدن کم شود، هیدروژن پراکسید افزایش یافته و منجر به سرکوب ملانین و در نتیجه سفید شدن مو می شود.خاکستری و سفید شدن مو نیز در جوانان رخ می دهد که به آن سفید شدن زود هنگام می گویند.

ژنتیک و زود سفید شدن موها:

گاهی اوقات ژنتیک در زود سفید شدن موها نقش دارد. این نوع سفیدشدن حتی درکودکان 12 ساله هم دیده شده است.البته در برخی موارد، مو خاکستری شده و دوباره پس از مدتی سیاه می شود. اما در بیشتر موارد روند سفید شدن ادامه پیدا می کند.

استرس و زود سفید شدن موها:

تحقیقات نشان داده است، اضطراب دایم با ترشح آدرنالین، به دی ان ای فرد صدمه رسانده و منجر به ایجاد ناهنجاری هایی می شود.این موضوع نیز روی خاکستری و سفید شدن موها اثر می گذارد.

بیماری و زود سفید شدن موها:

برخی از بیماری های مربوط به غده تیروئید مانند بیماری گریوز، هاشیموتو، پرکاری و کم کاری تیروئید، مشکلات کم خونی، می توانند موها را حتی موهای روی پوست بدن را سفید کنند.

رژیم غذایی نامناسب و زود سفید شدن موها:

رژیم غذایی نامناسب منجر به سفید شدن مو می شود. عدم دریافت ویتامین B12 و آهن و ید باعث خاکستری شدن زودهنگام موها می شود.مصرف کم پروتئین و افراط در نوشیدن چای و قهوه و سیگارکشیدن نیز چنین مشکلی به وجود می آورد.

آب داغ و رنگ مو و زود سفید شدن موها:

استفاده از آب داغ و رنگ مو نیز می تواند سفید شدن موها را جلو بیندازد.به منظور درمان موهای سفید، می توانید روش هایی که در ادامه مقاله آورده شده است را به کار برید.

گاهی اوقات ژنتیک در زود سفید شدن موها نقش دارد‎

درمان های خانگی موهای سفید:

چند روش ساده برای درمان موهای سفید وجود دارد که می توانید در خانه انجام دهید.

مصرف پروتئین:

از آنجایی که مو از پروتئینی به نام کراتین تشکیل شده است، مصرف غذای سرشار از پروتئین می تواند در رشد و بهبود موی تازه موثر باشد.از مواد خوراکی سرشار از پروتئین می توان به گوشت، تخم مرغ، حبوبات و غلاتی مانند گندم کامل و همچنین عدس اشاره کرد.

ویتامین و مواد معدنی:

ویتامین های A و B12، آهن، مس و روی برای سلامت موها بسیار ضروری هستند و جلوی خاکستری و سفید شدن آنها را می گیرند.این مواد مغذی را می توانید در خوراکی هایی مانند گوشت قرمز، مرغ، ماهی ( از جمله صدف)، آجیل، حبوبات، کشمش و آلو سیاه بیابید.

ید:

ید جلوی خاکستری شدن موها را می گیرد و ماده ای است که روی غده تیروئید موثر است و جلوی هر نوع بیماری مربوط به تیروئید را که موجب سفید شدن موها می شوند، می گیرد.

گل تاج خروس:

برگ های تاج خروس یکی از بهترین درمان های خانگی موهای خاکستری است و می تواند رنگ موها را دوباره برگرداند.پس از اینکه موهایتان را با شامپو شستید و آبکشی کردید، آب این گیاه را به موهای خود بمالید.

چای سیاه و نمک:

محلولی از یک فنجان چای سیاه و یک قاشق چایخوری نمک آماده کنید و پس از اینکه سرد شد، آن را به ریشه موهای تان بمالید.یک ساعت بعد موهای تان را بشویید اما شامپو نزنید.

روغن نارگیل:

تحقیقات نشان داده استفاده مرتب از روغن هایی مانند نارگیل به موهای صدمه دیده کمک می کند و روند سفید شدن آنها را کند می نماید.

حنا:

استفاده از حنا برای موهای خاکستری و سفید مفید است. حنا، ماست و شنبلیله را با هم مخلوط کرده و از آن خمیری درست کنید و به موهای تان بمالید.حنا رنگ کننده طبیعی است و می توانید به جای استفاده از رنگ مو مصنوعی و مضر، از آن استفاده کنید.

کنجد:

دانه های کنجد به ویژه دانه های سیاه آن و همچنین روغن کنجد برای درمان موهای سفید مفید هستند.به طور مرتب روی پوست سرتان روغن کنجد بمالید. درضمن این دانه خوراکی را نیز وارد رژیم غذایی تان کنید.

روغن گیاه چریش:

این روغن در درمان مشکلات مختلف مو، از جمله شوره سر و سفید شدن، موثر است.در گذشته از این گیاه برای از بین بردن شپش سر هم استفاده می شده است.

زنجبیل و عسل:

اعتقاد بر این است که مصرف زنجبیل و عسل در درمان موهای سفید موثر است. این ترکیب در طب سنتی چین بسیار تجویز می شده است.

دوری از موارد مضر زیر:

سیگار کشیدن، مصرف زیاد چای و قهوه، استفاده از مواد شوینده بسیار قوی، آب و سشوار داغ، رنگ کردن مو، از مواردی هستند که باعث سفیدی زودهنگام مو می شوند.بنابراین اگر می خواهید موهایتان به سرعت سفید نشوند، این کارهای مضر را انجام ندهید.

درمان اضطراب:

اضطراب اثر بسیار بدی روی سفید شدن مو می گذارد. با استفاده از راهکارهای آرامش بخش، از اضطراب دوری کنید.همچنین ورزش مرتب، مدیتیشن، وقت گذراندن با خانواده و دوستان می تواند در درمان اضطراب موثر باشد.

منبع زندگی آنلاین

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