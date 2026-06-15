کرم شتر مرغ را چگونه در منزل درست کنیم؟

همانطوریکه می بینند این روزها روغن شتر مرغ را زیاد تبلیغ می کنند ما نیز تصمیم گرفتیم به شما آموزش این کرم را یاد بدهیم؛ تا خودتان با هزینه های بسیار کم و با مواد طبیعی بدون ضرر درست کنید و از فواید بی نظیر آن بهره مند شوید درست کردن این کرم بسیار آسان و مقرون به صرفه است ولی در عین مقرون به صرفه بودن فواید زیادی دارد اکنون این کرم را یاد می گیریم چون هم عارضه ندارد و هم بسیار طبیعی است

خواص درمانی

جلوگیری از افتادگی و شل شدن پوست

مناسب برای درمان چین و چروک صورت برای پوست های خشک

جوان سازی ، نرم کننده و مرطوب کننده

بهترین در درمان خشکی لب و ترک پا

ترمیم کننده جای زخم ، سوختگی، آقتاب سوختگی و بخیه

مناسب در بازسازی ناخن های آسیب دیده

بی خطر برای افراد مبتلا به پسوریازیس و اگزما

مواد لازم

روغن شترمرغ : ۶۰ سی سی

روغن جوجوبا : ۶۰ سی سی

گلیسرین : ۱۰ گرم

اوسرین : ۲۵ گرم

اسانس رز : مقداری

روش مصرف

ابتدا اوسرین را داخل ظرفی بریزید و روی حرارت غیر مستقیم مانند بخار آب جوش قرار داده تا کاملاً ذوب شود سپس روغن شترمرغ و روغن جوجوبا را به مخلوط اضافه کنید پس از گذشت مدت زمان ۵ دقیقه و مخلوط شدن مواد به طور کامل از روی حرارت برداشته و داخل ظرفی که محتوی آب سرد باشد قرار داده ، گلیسرین و اسانس رز را اضافه کنید و با استفاده از همزن برقی تا سرد شدن کامل مواد آنها را بزنید و پس از آن به ظرف مورد نظر جهت نگهداری کرم منتقل کنید. بهترین زمان و نحوه استفاده از این کرم هنگام شب و پس از شستشوی و پاکسازی پوست با استفاده از آب و صابون می باشد.

انتهای پیام/