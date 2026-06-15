۱۳ اشتباه رایج هنگام پیادهروی که ممکن است به بدن آسیب بزند
متخصصان تأکید میکنند پیادهروی زمانی بیشترین فایده را دارد که با وضعیت بدنی صحیح، کفش مناسب و شدت متناسب انجام شود. گاهی اصلاح چند عادت ساده میتواند نهتنها از دردهای مزمن جلوگیری کند، بلکه اثربخشی این ورزش محبوب را نیز بهطور قابلتوجهی افزایش دهد.
پیادهروی یکی از بهترین ورزشها برای سلامت قلب، کنترل وزن و کاهش استرس است؛ اما متخصصان میگویند بسیاری از افراد بدون آنکه بدانند، اشتباهاتی مرتکب میشوند که میتواند باعث درد مفاصل، کاهش اثربخشی ورزش و حتی آسیبهای عضلانی شود. کارشناسان در تازهترین توصیههای خود، ۱۳ اشتباه رایج هنگام راه رفتن را شناسایی کردهاند.
این اشتباهات را نکنید:
۱. خم کردن سر به سمت پایین
نگاه مداوم به زمین یا تلفن همراه فشار زیادی به گردن و شانهها وارد میکند.
۲. قوز کردن هنگام راه رفتن
وضعیت نامناسب ستون فقرات میتواند به مرور باعث کمردرد و خستگی عضلانی شود.
۳. برداشتن گامهای بیش از حد بلند
گامهای خیلی بلند فشار بیشتری به زانو و مفصل لگن وارد میکنند.
۴. استفاده از کفش نامناسب
کفشهای فرسوده یا بدون حمایت کافی از پا از مهمترین دلایل درد زانو و کف پا هستند.
۵. حرکت ندادن دستها
حرکت طبیعی بازوها به حفظ تعادل و افزایش کارایی پیادهروی کمک میکند.
۶. راه رفتن بیش از حد آرام
اگر شدت پیادهروی خیلی کم باشد، فواید قلبی-عروقی آن کاهش پیدا میکند.
۷. شروع ناگهانی با سرعت بالا
بدون گرم کردن، احتمال کشیدگی عضلات و آسیب افزایش مییابد.
۸. نادیده گرفتن درد
درد مداوم در زانو، مچ پا یا کمر نشانهای است که نباید نادیده گرفته شود.
۹. کمآبی بدن
حتی در پیادهرویهای معمولی نیز دریافت ناکافی آب میتواند باعث خستگی و افت عملکرد شود.
۱۰. پوشیدن لباس نامناسب
لباسهای بیش از حد تنگ یا نامتناسب با دمای هوا میتوانند پیادهروی را دشوار کنند.
۱۱. نگاه نکردن به مسیر
حواسپرتی ناشی از موبایل یا هدفون احتمال زمین خوردن را افزایش میدهد.
۱۲. پیادهروی فقط روی سطوح سخت
راه رفتن مداوم روی آسفالت یا بتن میتواند فشار بیشتری به مفاصل وارد کند.
۱۳. بیتوجهی به تداوم تمرین
پیادهرویهای پراکنده و نامنظم معمولاً تأثیر کمتری نسبت به فعالیت منظم دارند.
متخصصان تأکید میکنند پیادهروی زمانی بیشترین فایده را دارد که با وضعیت بدنی صحیح، کفش مناسب و شدت متناسب انجام شود. گاهی اصلاح چند عادت ساده میتواند نهتنها از دردهای مزمن جلوگیری کند، بلکه اثربخشی این ورزش محبوب را نیز بهطور قابلتوجهی افزایش دهد.