مرغ را تکراری درست نکن؛ مرغ با سس تریاکی، مزهای شگفت انگیز از آسیای شرقی
مرغ تریاکی در واقع غذایی آسیایی شرقی است که از مرینیت و پخت مرغ در سس تریاکی درست میشود. این مرغ طعم لذیذ و بافتی دلچسب دارد و در کنار نودل، سبزیجات و برنج سرو میشود.
مرغ تریاکی یکی از غذاهای محبوب آسیای شرقی است که با ترکیب سس تریاکی، مرغ و ادویههای معطر، طعمی متعادل از شیرینی، شوری و عطر دلپذیر ایجاد میکند. این غذا بهراحتی در خانه قابل تهیه است و معمولاً همراه با برنج بخارپز، نودل یا سبزیجات سرو میشود.در ادامه، طرز تهیه این غذای خوشمزه را آموزش میدهیم.
مواد لازم مرغ با سس تریاکی برای ۴ نفر:
سینه مرغ یا ران مرغ بدون استخوان: ۵۰۰ گرم
روغن کنجد یا روغن گیاهی: ۲ قاشق غذاخوری
کنجد بو داده: برای تزئین
پیازچه: برای تزئین
مواد لازم برای سس تریاکی:
سس سویا: ۴ قاشق غذاخوری
شکر قهوهای یا عسل: ۲ قاشق غذاخوری
سرکه برنج: ۲ قاشق غذاخوری
سیر: ۲ حبه (ریز خرد شده یا رنده شده)
زنجبیل تازه: ۱ قاشق چایخوری (رنده شده)
نشاسته ذرت: ۱ قاشق چایخوری (حل شده در ۲ قاشق غذاخوری آب سرد)
آب: ۱/۳ لیوان
دستور تهیه چیکن تریاکی
آمادهسازی مواد: مرغ را به قطعات متوسط و هماندازه برش دهید. اگر از زنجبیل و سیر تازه استفاده میکنید، آنها را ریز خرد کنید.
تهیه سس تریاکی: در یک کاسه کوچک، سس سویا، شکر قهوهای (یا عسل)، سرکه برنج، سیر و زنجبیل را مخلوط کنید. سپس نشاسته ذرت حلشده در آب را به آن اضافه کرده و خوب هم بزنید تا یکدست شود.
پخت مرغ: در یک ماهیتابه بزرگ، روغن کنجد یا روغن گیاهی را گرم کنید. تکههای مرغ را اضافه کرده و روی حرارت متوسط سرخ کنید تا طلایی و پخته شوند (حدود ۶-۸ دقیقه).
اضافه کردن سس: وقتی مرغها کاملاً پخته شدند، سس آماده شده را به ماهیتابه اضافه کنید. حرارت را کم کنید و مواد را به آرامی هم بزنید تا سس غلیظ شده و تمام تکههای مرغ را بپوشاند.
تزئین و سرو: مرغ تریاکی را در ظرف سرو قرار دهید و با کنجد بو داده و پیازچه خردشده تزئین کنید. این غذا را میتوانید با برنج بخارپز یا نودل سرو کنید.
نکته:
برای طعم بیشتر، میتوانید مرغ را قبل از پخت در نیمی از سس تریاکی برای ۳۰ دقیقه مرینیت کنید.
اگر سس تریاکی زیادی غلیظ شد، میتوانید کمی آب به آن اضافه کنید.
برای گزینهای سالمتر، از سس سویا کمنمک استفاده کنید.
مرغ تریاکی در واقع غذایی آسیایی شرقی است که از مرینیت و پخت مرغ در سس تریاکی درست میشود. این مرغ طعم لذیذ و بافتی دلچسب دارد و در کنار نودل، سبزیجات و برنج سرو میشود.