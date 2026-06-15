ویتامین C محافظ ماده خاکستری مغز در سالمندی
یک بررسی جدید نشان میدهد که میزانهای پایین ویتامین C خون با حجم و اتصالات کمتر ماده خاکستری مغز در دوران سالمندی مرتبط است.
مغز ما مانند سایر اعضای بدن با افزایش سن طبیعی بدن پیر میشود. مغز از نظر ساختاری مغز حجم ماده خاکستری خود را از دست میدهد – ماده خاکستری ناحیهای از مغز است که برای پردازش اطلاعات، حرکت و کنترل احساسات شناخته میشود. بنابراین این تغییر میتواند انجام برخی عملکردها مانند ایجاد خاطرات جدید و انجام چند کار همزمان را برای مغز دشوارتر کند.
علاوه بر این، مغز دچار تغییراتی در نورونها (سلولهای عصبی) و ناقلهای عصبی خود میشود که میتواند بر اتصال مغز و نحوه دریافت و ارسال ارتباطات تأثیر بگذارد.
پژوهشگران در این مطالعه نمونههای خون و اسکنهای امآرآی حدود ۲۰۰۰ بزرگسال ژاپنی بالای ۶۴ سال را تجزیه و تحلیل کردند. دانشمندان حجم ماده خاکستری و سفید مغز شرکتکنندگان و سطح ویتامین C پلاسمای خون را اندازهگیری کردند.
ویتامین C یک آنتیاکسیدان حیاتی است و غلظت آن در مغز (مایع مغزی نخاعی) بیش از دو برابر خون است. مغز در برابر استرس اکسیداتیو بسیار آسیبپذیر است و آنتیاکسیدانهای غذایی به طور قابل توجهی در محافظت از نورونها در برابر آسیب اکسیداتیو و حفظ عملکرد کلی نورونها نقش دارند
پژوهشگران دریافتند که شرکتکنندگان در مطالعه با سطح ویتامین C پلاسمای خون پایینتر، به طور منظم حجم ماده خاکستری پایینتر و همچنین اتصال کمتری در شبکه پیشفرض مغز دارند.
کاهش حجم ماده خاکستری عموماً نشان دهنده آتروفی مغز و از دست دادن شدید نورونهاست. علاوه بر این، شبکه پیشفرض یک شبکه کلیدی برای عملکردهای شناختی مانند حافظه است و اتصال کمتر آن یک تظاهر بالینی اولیه شناخته شده از اختلال شناختی است.»
بنابراین، حفظ سطح مطلوب ویتامین C ممکن است به طور بالقوه نقش حمایتی در کاهش زوال شناختی مرتبط با سن و حفظ یکپارچگی طبیعی شبکه مغز داشته باشد.
البته از آنجایی که این مطالعه مقطعی است، یافتههای آن فقط میتوانند یک ارتباط یا همبستگی را نشان دهند، نه یک رابطه علت و معلولی.
این پژوهشگران در گام بعدی میخواهند تحقیقات طولی برای مشاهده تغییرات زمانی در مغز انجام دهند- به طور خاص، اینکه چگونه تغییرات سطح ویتامین C پلاسما در طول زمان بر ساختارهای مغز و مسیرهای شناختی تأثیر میگذارد.