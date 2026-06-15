کابینت ادویهها ؛ شاید متهم اصلی سردردهای مزمن شما اوست!
اگر از سردردهای مزمن رنج میبرید، شاید راه حل در داروخانه نباشد و نیاز باشد نگاهی دقیقتر به کابینت ادویهها داشته باشید.
بسیاری از ما بدون آنکه بدانیم، از چاشنیهایی در پختوپز استفاده میکنیم که میتوانند برای سیستم عصبی برخی افراد، محرک قوی سردرد باشند. در ادامه، با ۴ ادویه شایع که ممکن است مسبب تشدید سردرد شما باشند، آشنا خواهیم شد.
اگر مستعد سردرد هستید، بهتر است مصرف این موارد را در رژیم غذایی خود محدود کرده و واکنش بدن خود را بسنجید:
۱. فلفل قرمز (و سایر ادویههای تند)
فلفل قرمز حاوی مادهای به نام «کاپسایسین» است. اگرچه این ماده برای برخی خواص درمانی دارد، اما در افراد حساس میتواند باعث انبساط عروق خونی در ناحیه سر و در نتیجه بروز سردردهای ضرباندار شود.
۲. جوز هندی (در مقادیر بالا)
جوز هندی حاوی ترکیبی به نام «میریستیسین» است. مصرف بیش از حد این ادویه میتواند باعث اختلال در عملکرد سیستم عصبی، سرگیجه و در نهایت سردردهای شدید شود. استفاده از آن باید تنها در مقادیر بسیار اندک و به عنوان عطردهنده باشد.
۳. دارچین (نوع کاسیا یا دارچینهای ارزانقیمت)
اگرچه دارچین خواص ضدالتهابی دارد، اما برخی از انواع آن حاوی مقادیر بالایی از «کومارین» هستند که در صورت حساسیت یا مصرف بیش از حد، میتواند باعث سردرد و حالت تهوع در برخی افراد شود.
۴. ادویههای ترکیبی تجاری (حاوی MSG)
بسیاری از پودرهای کاری یا ادویههای آماده «ادویه پلویی» یا «ادویه مرغ» که به صورت باز یا بستهبندی در بازار به فروش میرسند، حاوی «مونوسدیم گلوتامات» (MSG) به عنوان تقویتکننده طعم هستند. MSG یکی از شناختهشدهترین محرکهای غذایی برای شروع سردردهای میگرنی است.
چند توصیه مهم برای کاهش سردرد
دفترچه یادداشت غذایی: برای یک هفته بنویسید که بعد از خوردن چه غذاهایی دچار سردرد میشوید تا محرکهای شخصی خود را پیدا کنید.
جایگزینهای طبیعی: سعی کنید از چاشنیهای ملایمتر مثل زردچوبه (در صورت عدم حساسیت)، زعفران، پودر گشنیز یا آبلیموی تازه برای طعمدهی به غذا استفاده کنید.
مشورت با پزشک: اگر سردردهای شما شدید، مکرر و مقاوم به درمان است، حتماً پیش از هرگونه تغییر رژیم غذایی، با یک پزشک متخصص مغز و اعصاب مشورت کنید تا علل زمینهای بررسی شود.
آیا تا به حال دقت کردهاید که کدام ادویه خاص بلافاصله بعد از غذا خوردن، سردرد شما را تشدید میکند؟ نوشتن این واکنشها کلید اصلی کنترل سردرد شماست.