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کاهش خطر فشارخون بالا با مصرف این خوراکی‌های نسبتا ارزان

کاهش خطر فشارخون بالا با مصرف این خوراکی‌های نسبتا ارزان
کد خبر : 1799230
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نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد مصرف منظم حبوبات و مواد غذایی تهیه‌شده از سویا می‌تواند خطر ابتلا به فشار خون بالا را کاهش دهد. محققان می‌گویند افرادی که لوبیا، عدس، نخود و توفو را بیشتر در رژیم غذایی خود جای می‌دهند، کمتر در معرض این بیماری شایع قلبی‌عروقی قرار دارند.

در یک مطالعه جدید، افرادی که مصرف حبوبات بیشتری داشتند، ۱۶٪ کمتر احتمال ابتلا به فشار خون بالا داشتند، در حالی که مصرف بیشتر سویا با ۱۹٪ کاهش خطر مرتبط بود.

این یافته‌ها از تجزیه و تحلیل ۱۲ مطالعه مشاهده‌ای شامل صدها هزار بزرگسال در ایالات متحده، آسیا و اروپا به دست آمده است.

این مطالعه می‌گوید: «مصرف فعلی حبوبات در سراسر اروپا همچنان کمتر از توصیه‌های غذایی است، با میانگین مصرف تنها ۸ تا ۱۵ گرم در روز، که بسیار کمتر از توصیه‌های ۶۵ تا ۱۰۰ گرم در روز برای سلامت کلی قلب و عروق است.»

بیشترین کاهش خطر فشار خون بالا با مصرف حدود یک فنجان (۱۷۰ گرم) حبوبات در روز، از جمله نخود فرنگی، عدس، نخود و لوبیا مرتبط بود. بیشترین فایده در مورد سویا با مصرف ۶۰ تا ۸۰ گرم در غذاهایی مانند توفو یا شیر سویا مشاهده شد.

محققان می‌گویند مواد مغذی موجود در این غذاها مانند پتاسیم، منیزیم و فیبر ممکن است این ارتباط را توضیح دهند.

به گفته محققان: «این تحقیق، شواهد مربوط به فواید محافظت قلبی رژیم‌های غذایی گیاهی را تقویت می‌کند.»

نویسندگان به شدت به استفاده از حبوبات و سویا به عنوان استراتژی‌های اصلی رژیم غذایی برای کاهش بار جهانی فشار خون بالا تاکید دارند.

منبع مهر
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