این روزها تقریباً همه از گرانی گوشت و برنج حرف می‌زنند، اما یک گروه غذایی دیگر هم بی‌سروصدا در حال حذف شدن از سفره خانواده‌هاست؛ لبنیات. چند روز پیش خبرهایی منتشر شد که نشان می‌داد حتی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و اختصاص اعتبار برای خرید اقلام اساسی هم نتوانسته مصرف لبنیات را به شکل محسوسی افزایش دهد.

تی روی کاغذ، خرید شیر، پنیر، ماست یا خامه گران بعه نظر می‌رسد. حالا فرض کنید وقتی این اقلام را کنار هم قرار می‌دهیم و پای یک وعده غذایی واقعی به میان می‌آید، ماجرا چقدر سنگین خواهد شد. آن وقت تازه می‌توان فهمید چرا بسیاری از خانواده‌ها، حتی با وجود دریافت کالابرگ، ترجیح می‌دهند از برخی اقلام لبنی صرف‌نظر کنند یا مصرفشان را کاهش دهند.

مبلغ کالابرگ در ایران به ازای هر نفر چیزی در حدود یک میلیون تومان است، در حالی که ساده‌ترین وعده‌های غذایی که فقط با لبنیات تامین می‌شوند قیمتی در این حدود دارند.

در ادامه قیمت تمام‌شده برخی خوراکی‌ها و وعده‌های غذایی نسبتا آسان بدون گوشت و مرغ و حتی برنج را با قیمت‌های امروز بررسی خواهیم کرد:

صبحانه ساده یک خانواده چهار نفره

تصور کنید یک خانواده چهار نفره بخواهد یک صبحانه نسبتاً کامل شامل پنیر، خامه، شیر و کره روی سفره بگذارد. یک بسته پنیر سفید، یک خامه صبحانه، یک بطری شیر و مقدار کمی کره، در کنار نان و چای، هزینه‌ای ایجاد می‌کند که شاید در نگاه اول ناچیز به نظر برسد، اما وقتی این هزینه هر روز تکرار شود، در پایان ماه به رقمی قابل توجه می‌رسد. بدون احتساب نان، چای، قند و شکر این سفره در حدود 600 هزار تومان خرج دارد.

آبدوغ خیار برای چهار نفر؛ غذای ارزان دیروز، غذای لوکس امروز؟

آبدوغ خیار زمانی یکی از اقتصادی‌ترین غذاهای تابستانی محسوب می‌شد، اما حالا برای تهیه آن به حدود دو کیلو ماست(یا مثلا یک کیلو ماست و یک کیلو دوغ)، مقداری دوغ، سبزی خشک، گردو، کشمش و نان نیاز است. مبلغی بیش از یک میلیون تومان!

حتی اگر گردو و کشمش را حذف کنیم، فقط هزینه لبنیات این غذا رقم قابل توجهی خواهد شد. غذایی که زمانی نماد صرفه‌جویی بود، حالا دیگر چندان ارزان نیست.

فرنی برای چهار نفر

فرنی یکی از ساده‌ترین دسرها و میان‌وعده‌های خانگی است. اما برای تهیه آن به حدود یک لیتر شیر، مقداری آرد برنج، شکر و گلاب نیاز دارید. در این میان، بیشترین سهم هزینه مربوط به شیر و آرد برنج است. اگر خانواده‌ای بخواهد چند بار در هفته چنین خوراکی‌هایی را در برنامه غذایی خود قرار دهد، هزینه لبنیات به سرعت بالا می‌رود.

یک کاسه ماست کنار غذا

شاید عجیب به نظر برسد، اما حتی مصرف روزانه ماست هم دیگر مثل گذشته بدیهی نیست. یک خانواده چهار نفره که بخواهد در کنار ناهار یا شام، ماست مصرف کند، در طول ماه به چندین سطل ماست نیاز دارد؛ هزینه‌ای که آرام‌آرام خودش را در سبد خانوار نشان می‌دهد.

دوغ؛ نوشیدنی سنتی که آرام‌آرام حذف می‌شود

خرید چند بطری دوغ برای مصرف هفتگی یک خانواده، دیگر هزینه ناچیزی نیست. به همین دلیل، بسیاری از خانواده‌ها مصرف دوغ را محدود کرده‌اند یا به نوشیدنی‌های ارزان‌تر روی آورده‌اند.

چرا کالابرگ هم نتوانست؟

شاید پاسخ را باید در همین جزئیات جست‌وجو کرد. مشکل فقط قیمت یک بطری شیر یا یک بسته پنیر نیست؛ مشکل، مجموع هزینه‌هایی است که در طول ماه روی هم جمع می‌شوند.

لبنیات برخلاف برنج یا روغن، کالایی نیست که یک بار خریداری شود و تا مدت‌ها دوام بیاورد. این محصولات باید دائماً جایگزین شوند و همین مصرف مداوم، فشار بیشتری بر بودجه خانوار وارد می‌کند.

شاید به همین دلیل است که حتی اختصاص اعتبار کالابرگ هم نتوانسته مصرف لبنیات را به روزهای گذشته بازگرداند. چون وقتی دخل و خرج خانواده به سختی با هم جور می‌شود، اولین قربانی‌ها معمولاً همان اقلامی هستند که آثارش حذفشان در سلامت جامعه خودش را نشان می‌دهد.