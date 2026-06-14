تشخیص افسردگی پس از زایمان از اندوه تازه‌مادران که ناشی از کاهش سطح هورمون‌ها است، می‌تواند دشوار باشد. تشخیص و درمان افسردگی پس از زایمان بسیار مهم است؛ چرا که مادرانی که تحت درمان قرار نمی‌گیرند، ممکن است در برقراری ارتباط با نوزادان و مراقبت از آنها مشکل داشته باشند. و در معرض خطر خودکشی قرار دارند.

اندوه تازه‌مادران کمی پس از زایمان بروز می‌کند و مادران دچار آن کمی احساساتی‌تر از حالت عادی خواهند شد.اما گریه‌ها و احساس غم به اندازه‌ای شدید نیستند که در زندگی عادی اختلال ایجاد کنند و این مادران همچنان باید بتوانند از خود و نوزادانشان مراقبت کنند.

اما در افسردگی پس از زایمان مشکلی جدی‌تر وجود دارد. هیچ دلیل واحدی برای افسردگی پس از زایمان وجود ندارد. ژنتیک، تغییرات جسمی و مسائل عاطفی ممکن است در آن نقش داشته باشند.

نشانه‌های مهم افسردگی پس از زایمان شامل غم و اندوهی است که بیش از دو هفته ادامه می‌یابد، احساس شدید ناامیدی، اضطراب، از دست دادن علاقه، احساس گناه و بی‌ارزشی، انرژی کم و کاهش تمرکز و اشتها است. مادران ممکن است دائماً نگران نوزادان خود باشند، نتوانند بخوابند یا برای مدت از حمام رفتن پرهیز کنند.

این مادران نسبت به خود احساس منفی و بدی دارند و ممکن است خیلی به نوزاد خود احساس دلبستگی نکنند. آنها حتی ممکن است افکار آسیب رساندن به خود را داشته باشند.

افسردگی پس از زایمان را با تجویز داروهای ضد افسردگی یا روان‌درمانی می‌توان به طور موثر درمان کرد. متخصصان همچنین بر اهمیت خواب کافی و حمایت خانواده و دوستان تأکید می‌کنند.

منبع همشهری آنلاین

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