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۷ راه ساده برای جلوگیری از چسبیدن حشرات به جلو ماشین

۷ راه ساده برای جلوگیری از چسبیدن حشرات به جلو ماشین
کد خبر : 1798168
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بعد از یک سفر طولانی، جلوی ماشین پر از لکه‌های حشرات می‌شود. این لکه‌ها اسیدی هستند و به رنگ خودرو آسیب می‌زنند. اما قبل از حرکت می‌توانید با روش‌های ارزان و عملی مثل واکس، توری، کاهش سرعت یا پوشش‌های سرامیکی، تمیزکاری بعدی را بسیار آسان کنید.

در هوای گرم تابستان، بعد از یک سفر طولانی از ماشین پیاده می‌شوید و می‌بینید سپر و شیشه جلو پر از حشرات مرده است. معمولاً اولین کار این است که سریعاً شروع به تمیزکاری کنید. اما آیا راهی هست که از همان اول جلوی این لکه‌ها را بگیریم؟ بله. در ادامه روش‌های مؤثر، از ارزان‌ترین تا گران‌ترین را مرور می‌کنیم تا سفر بعدی‌تان بدون دغدغه حشرات باشد.

۱. واکس بزنید (ارزان و مؤثر)

قبل از سفر، یک لایه واکس به جلوی ماشین بمالید. بدنه صیقلی می‌شود و لکه‌ها می‌لغزند، نه اینکه بچسبند.

واکس مقرون‌به‌صرفه است و خودتان می‌توانید بزنید.

حشرات ترکیبات اسیدی دارند. اگر باقی بمانند، به لایه شفاف رنگ نفوذ و آسیب می‌زنند. واکس از این کار جلوگیری می‌کند.

۷ راه ساده برای جلوگیری از چسبیدن حشرات به جلو ماشین

۲. پوشش سرامیکی (گران‌تر، کارآمدتر)

پوشش‌های سرامیکی آب‌گریز هستند. آب، کثیفی و شیره حشرات به سختی می‌چسبند.

نصب آن دقت و زمان بیشتری می‌خواهد. بهتر است به متخصص دیتیلینگ بسپارید.

۷ راه ساده برای جلوگیری از چسبیدن حشرات به جلو ماشین

۳. فیلم محافظ رنگ (PPF) (بهترین، اما گران)

این فیلم نه تنها در برابر حشرات، بلکه در برابر سنگریزه‌های جاده هم محافظت می‌کند. برخی مدل‌ها خودترمیم هستند.

مشکل: هزینه بسیار بالایی دارد.

۴. اسپری دفع حشرات (موقتی و ایده‌آل برای سفرهای طولانی)

اسپری‌های مبتنی بر آب یک لایه لغزنده ایجاد می‌کنند که ۱ تا ۲ هفته دوام می‌آورد.

این اسپری را با اسپری‌های دفع حشرات معمولی (برای بدن) اشتباه نگیرید.

۵. نصب توری ساده جلوی ماشین (قدیمی و کاربردی)

یک توری ساده به جلوی خودرو می‌بندید. به راحتی در تابستان نصب و در بقیه فصل‌ها جمع می‌شود.

۶. آرام‌تر رانندگی کنید

هرچه سرعت کمتر باشد (زیر ۹۰ کیلومتر بر ساعت)، حشرات کمتری جذب می‌شوند. در سرعت پایین، جریان هوا حشرات را کنار می‌زند. حتی اگر برخورد کنند، لکه شدیدی باقی نمی‌ماند.

۷. زمان سفر را هوشمندانه انتخاب کنید

بعضی سوسک‌ها با پوسته سخت خود به رنگ آسیب می‌زنند. برخی حشرات در ساعت‌های خاصی از روز بیشتر هستند. با تنظیم زمان حرکت، مشکل را کاهش دهید.

نکته طلایی نهایی

اگر حشرات به هر دلیل به ماشین خوردند، هرچه زودتر پاکشان کنید. هرچه بیشتر زیر آفتاب بمانند، اسیدشان عمیق‌تر به رنگ نفوذ می‌کند.

 

منبع پدال
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