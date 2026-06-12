بررسی جدید پژوهشگران چینی نشان می‌دهد که چای می‌تواند به محافظت در برابر بیماری‌های قلبی، دیابت، سرطان، زوال شناختی و از دست دادن عضلات مرتبط با سن کمک کند، اما نحوه نوشیدن آن مهم است و چای‌های آماده در بطری و چای حباب‌دار اغلب حاوی موادی هستند که می‌توانند فواید چای را برای سلامتی کاهش دهند.

چای برای بسیاری از افراد یک نوشیدنی محبوب است. بسیاری از ما زمانی که از محل کار به خانه بازمی‌گردیم یا از کارهای روزانه خانه خسته شده‌ایم، نوشیدن یک فنجان چای را برای رفع خستگی ترجیح می‌دهیم.

بررسی پژوهشگران چینی تأیید می‌کند که چای به ویژه چای سبز، نقش مهمی را در پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی، چاقی، دیابت و انواع خاصی از سرطان دارد. اثرات محافظت عصبی چای، توانایی آن را در کاهش تحلیل عضلات سالمندان نشان می‌دهند و فعالیت‌های ضد التهابی و ضد میکروبی چای، خواص بالقوه آن را برای ارتقای سلامت برجسته‌تر می‌کند. با وجود این، پژوهشگران نگرانی‌های احتمالی را نیز درباره به خطر افتادن سلامتی، به ویژه در اثر مصرف چای‌های آماده در بطری و «چای حباب‌دار» یا «بابل تی»(bubble tea) ابراز داشتند که ممکن است حاوی افزودنی‌های مضر مانند شیرین‌کننده‌های مصنوعی و مواد نگهدارنده باشند.

چای تهیه‌شده از گیاه «کاملیا سیننسیس»(Camellia sinensis) قرن‌هاست که در جهان مصرف می‌شود. این چای در ابتدا به دلیل خواص دارویی و بعداً به عنوان یک نوشیدنی محبوب جای خود را میان مردم به دست آورد. چای کاملیا سیننسیس مدت‌هاست که به دلیل محتوای غنی از «پلی‌فنل»(Polyphenol) خود به ویژه «کاتچین‌ها»(Catechins) که در فواید سلامتی آن نقش دارند، شناخته شده است. هدف از این پژوهش جدید، ارائه تحلیل دقیقی از تأثیر چای بر مشکلات گوناگون سلامتی است که توسط آزمایش‌های تجربی و انسانی پشتیبانی می‌شود. به رغم پژوهش‌های گسترده درباره چای سبز، اطلاعات محدودی درباره اثرات سایر انواع چای مانند چای سیاه، چای اولونگ و چای سفید به ویژه درباره مقایسه‌ فواید سلامتی آنها وجود دارد. علاوه بر این، نگرانی‌های بهداشتی نیز به دلیل وجود افزودنی‌ها و آلاینده‌ها در برخی از انواع چای تجاری مطرح شده‌اند.

این پژوهش که توسط «مینگچوان یانگ»(Mingchuan Yang) و «لی ژو»(Li Zhou) از موسسه تحقیقات چای در «آکادمی علوم کشاورزی چین»(CAAS) انجام شده است، بر لزوم تحقیقات بیشتر به منظور درک بهتر فواید و خطرات چای برای سلامتی تأکید می‌کند.

این پژوهش به بررسی بیماری‌های گوناگون مرتبط با مصرف چای پرداخته است. چای سبز به دلیل اثرات محافظتی قلبی-عروقی، کاهش فشار خون و بهبود سطح کلسترول برجسته شده است. پژوهش‌های بسیاری نیز نشان می‌دهند که مصرف منظم چای می‌تواند خطر مرگ‌ومیر را به هر دلیلی از جمله به دلیل بیماری‌های قلبی-عروقی و برخی سرطان‌ها کاهش دهد. علاوه بر این، نقش چای در مدیریت وزن و پتانسیل آن در کنترل دیابت مورد بحث قرار گرفته است و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کاتچین‌های چای سبز می‌توانند به کاهش وزن و بهبود پارامترهای متابولیک در افراد چاق کمک کنند.

نکته قابل توجه این است که چای نویدبخش محافظت عصبی و حفظ توده عضلانی است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که مصرف‌کنندگان منظم چای به‌ ویژه بزرگسالان مسن، شیوع کمتری را از زوال شناختی و نشانگرهای زیستی بیماری آلزایمر تجربه می‌کنند. همچنین، کاتچین‌های چای ممکن است از تحلیل رفتن عضلات در سالمندان جلوگیری کنند و به عملکرد فیزیکی و قدرت عضلانی بهتر کمک کنند. با وجود این، اگرچه چای فواید بی‌شماری دارد، اما محصولات تجاری چای مانند چای بطری یا چای حباب‌دار اغلب حاوی شکر، شیرین‌کننده‌های مصنوعی و مواد نگهدارنده هستند که ممکن است فواید چای برای سلامتی را کاهش دهند یا خنثی کنند.

علاوه بر این، نگرانی‌هایی درباره بقایای آفت‌کش‌ها، فلزات سنگین و میکروپلاستیک‌ها در چای مطرح شده است. اگرچه مصرف معمول این آلاینده‌ها خطرات قابل توجهی را برای سلامتی ایجاد نمی‌کند، اما برای مصرف‌کنندگان بلندمدت چای غلیظ، نگران‌کننده هستند. این بررسی به موضوع تداخل جذب مواد مغذی به‌ویژه آهن غیر هِم و کلسیم نیز پرداخت که ممکن است بر افراد دارای رژیم‌های غذایی گیاه‌خواری یا افرادی با نیازهای غذایی خاص تأثیر بگذارد.

فواید چای برای سلامتی واضح است، اما مصرف آن به شکل‌های فرآوری‌شده به دلیل قندهای اضافه‌شده و مواد نگهدارنده باید تعدیل شود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که مصرف متعادل چای سنتی و تازه‌دم می‌تواند سودمند باشد؛ به‌ویژه برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی-عروقی، دیابت و سرطان. پژوهش‌های آینده با تمرکز بر اثرات بلندمدت انواع گوناگون چای بر سلامتی و تأثیر آلاینده‌ها، به اصلاح درک ما از فواید و خطرات چای برای سلامتی کمک خواهند کرد.