دکتر پیمان خامه‌چی، عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران و مدیر طب سنتی و مکمل سازمان نظام‌پزشکی کشور، می‌گوید: «سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نقشی در صدور مدرک یا پروانه کسب عطاری‌ها ندارند. این واحدها مانند سایر مشاغل صنفی، صرفاً با رعایت برخی الزامات کلی و دریافت کارت بهداشت فعالیت می‌کنند و مرجع صدور مجوز آن‌ها اتحادیه خواروبارفروشان است.»