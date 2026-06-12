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با مجوز اتحادیه خواربارفروشان کار طب سنتی انجام می‌دهند!+ فیلم

با مجوز اتحادیه خواربارفروشان کار طب سنتی انجام می‌دهند!+ فیلم
کد خبر : 1797709
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به گفته عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران، عطاری‌هایی وجود دارند که پروانه کسب ندارند و با این وجود مشغول به فعالیت هستند. تعدادشان هم کم نیست.

دکتر پیمان خامه‌چی، عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران و مدیر طب سنتی و مکمل سازمان نظام‌پزشکی کشور، می‌گوید: «سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نقشی در صدور مدرک یا پروانه کسب عطاری‌ها ندارند. این واحدها مانند سایر مشاغل صنفی، صرفاً با رعایت برخی الزامات کلی و دریافت کارت بهداشت فعالیت می‌کنند و مرجع صدور مجوز آن‌ها اتحادیه خواروبارفروشان است.»

منبع خبرآنلاین
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