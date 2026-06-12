با مجوز اتحادیه خواربارفروشان کار طب سنتی انجام میدهند!+ فیلم
به گفته عضو هیئتمدیره انجمن علمی طب سنتی ایران، عطاریهایی وجود دارند که پروانه کسب ندارند و با این وجود مشغول به فعالیت هستند. تعدادشان هم کم نیست.
دکتر پیمان خامهچی، عضو هیئتمدیره انجمن علمی طب سنتی ایران و مدیر طب سنتی و مکمل سازمان نظامپزشکی کشور، میگوید: «سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نقشی در صدور مدرک یا پروانه کسب عطاریها ندارند. این واحدها مانند سایر مشاغل صنفی، صرفاً با رعایت برخی الزامات کلی و دریافت کارت بهداشت فعالیت میکنند و مرجع صدور مجوز آنها اتحادیه خواروبارفروشان است.»