هواپیمای اماراتی حامل ۳میلیارد دلار پول برای ایران بود؟ + عکس

رسانه غربی اینتل‌واچ مدعی شد، هواپیمایی که روز گذشته از ابوظبی به تهران آمد، حامل ۳ میلیارد دلار پول بوده که از امارات به تهران داده شد.

امارات در جریان جنگ رمضان بیش‌ترین خسارت را به‌دلیل در اختیار دادن خاک خود به آمریکا متحمل شد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از کشورهای خلیج فارس برای جلب اعتماد تهران هستند.

به نظر می‌رسد، امارات نیز در همین چارچوب به دنبال دادن امتیازاتی برای جلب دوباره اعتماد ایران است.