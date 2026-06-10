چطور عفونت قارچی ناخن را درمان کنیم؟

قارچ ناخن معمولاً در ناخن‌های پا رخ می‌دهد. چون این احتمال بیشتر است که پاها عرق کرده و مرطوب باشند و محیط بهتری را برای رشد قارچ‌ها، مخمرها و کپک‌هایی که به طور طبیعی روی پوست شما هستند.

درمان قارچ ناخن نیاز به مداومت دارد و توصیه می‌شود این روال درمانی موضعی روزانه را حدود سه تا شش ماه دنبال کنید:

- پاهای خود را به مدت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه در مخلوطی از یک قسمت سرکه سفید یا سیب و سه قسمت آب گرم خیس کنید. سرکه دارای خواص ضد قارچی است. همچنین می‌توانید به جای سرکه از محل لیسترین استفاده کنید که حاوی تیمول، یک ترکیب طبیعی ضد قارچ، است..

- پاهایتان را خوب خشک کنید و بلافاصله یک ماده ضد قارچ موضعی را روی تمام ناخن‌های آسیب‌دیده بمالید، مانند روغن درخت چای ۱۰۰ درصد یا ویکس «ویپوراب» یا برند ژنریک مشابه (که حاوی تیمول نیز هست) یا ترکیبات کلوتریمازول یا تربینافن.

توجه داشته باشید که میزان علاج کامل برای عفونت قارچی ناخن با درمان‌های موضعی فقط ۲۰ درصد است. اگر بعد از سه تا شش ماه هیچ بهبودی مشاهده نکردید، باید برای تجویز یک داروی خوراکی قوی‌تر به پزشک مراجعه کنید.

تربینافین خوراکی رایج‌ترین داروی تجویز شده بوسیله پزشک است. سایر داروها شامل فلوکونازول، گریزئوفولوین و ایتراکونازول هستند. بسیاری از متخصصان پوست برای آزمایش قارچ، از ناخن آسیب‌دیده نمونه‌برداری می‌کنند تا مشخص شود کدام دارو مؤثرتر است. داروهای خوراکی روزانه تا سه ماه مصرف می‌شوند.

حتی اگر ناخن‌های پای شما پس از درمان به ظاهر طبیعی خود بازگردند، عفونت قارچی ممکن است هنوز در زیر ناخن‌های شما پنهان باشد بنابراین، برای جلوگیری از بازگشت آن، باید مراقبت مداوم از پا و ناخن را انجام دهید که شامل خیساندن پا در سرکه یک یا دو بار در هفته، دقت در پوشیدن جوراب تمیز، چرخاندن کفش، استفاده از پادری تمیز و پوشیدن صندل در صورت امکان می‌شود.

منبع همشهری آنلاین

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