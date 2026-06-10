آیا پاکسازی روده خطرناک است؟

افراد مشهور و تأثیرگذار در رسانه‌های اجتماعی سعی می‌کنند ما را متقاعد کنند که اقداماتی از جمله استفاده از مکمل‌ها یا هیدروتراپی (شستشوی) روده بزرگ مزایای متعددی دارند. همچنین ادعا می‌شود که این اعمال به دفع سموم، تقویت کاهش وزن و عملکرد سیستم ایمنی و افزایش سطح انرژی کمک می‌کنند.

اما روده بزرگ خودش از قبل سموم را به تنهایی دفع می‌کند، بنابراین نیازی به کمک اضافی نیست و هیچ یک از مکمل‌ها (مانند ملین‌ها، تنقیه یا چای‌های گیاهی) یا کولونیک‌ها (روش‌هایی که روده بزرگ را با مایعات شستشو می‌دهند) که برای این منظور تبلیغ می‌شوند، تاییدشده نیستند.

پاکسازی روده بزرگ همچنین خطراتی مانند اسهال، گرفتگی، حالت تهوع و استفراغ، کم آبی بدن، فعالیت نامنظم روده، سوزش مقعد و پارگی یا عفونت روده بزرگ را به همراه دارد. افراد مبتلا به بیماری‌هایی مانند دیورتیکولیت، بیماری التهابی روده، بیماری قلبی یا کلیوی یا جراحی‌های قبلی روده بزرگ با خطرات بیشتری مواجه هستند.

بهترین راه‌ها برای حفظ سلامت روده بزرگ و سم‌زدایی طبیعی بدن شامل خوردن مقدار زیادی غلات کامل، میوه‌ها و سبزیجات، فعال ماندن، کنترل وزن، اجتناب از الکل و سیگار است.

منبع همشهری آنلاین

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