فینگرفود بورک پاسترامی سولیکو با خمیر هزارلا

در این مقاله قصد داریم با کمی ابتکار، طرز تهیه فینگرفود بورک پاسترامی سولیکو را به شما آموزش دهیم.

طرز تهیه

مرحله اول: آماده‌سازی پیاز و فلفل دلمه ای

پیش از این طرز تهیه فینگرفودهای خوشمزه‌ای را با خمیر هزارلا به شما آموزش داده بودیم. اگر از غذاهای مدرن و ساده‌ای مثل یوفکای سوسیس یا چیز چیکن رینگ خوش‌تان آمده، پیشنهاد می‌کنیم به این دستور غذا هم توجه کنید.

پیاز و فلفل دلمه‌ای را خرد کرده و پاسترامی سولیکو را در اندازه خیلی کوچک برش دهید. داخل یک تابه پیازها را با مقداری زردچوبه و روغن تفت دهید. زمانی که پیازها کمی نرم شدند فلفل دلمه‌ای ها را اضافه کرده و در تابه ببندید.

مرحله دوم: ترکیب پاسترامی با رب گوجه

بعد از چند دقیقه پاسترامی را همراه ادویه‌جات و رب گوجه فرنگی اضافه کرده و مواد را تفت دهید. حدود ۱۰ دقیقه مجددا در تابه را ببندید تا مواد میانی فینگرفود به خوبی بپزند.

مرحله سوم: قرار دادن مواد در خمیر هزارلا

خمیر هزارلا را پهن کنید و در اندازه دلخواه برای فینگرفود برش دهید. مقداری از مواد میانی و پنیر پیتزا وسط خمیر قرار دهید سپس خمیر را پیچیده و با مقداری آب، انتهای خمیر را بچسبانید تا باز نشود.

مرحله چهارم: سرخ کردن فینگرفود

فینگرفودها را در روغن نیمه داغ سرخ کنید. داخل یک بشقاب چند عدد دستمال کاغذی قرار دهید و بورک‌های سرخ شده را روی آن‌ها بگذارید تا روغن اضافی‌شان گرفته شود. در نهایت بورک‌ها را در ظرفی مناسب سرو کرده و نوش جان کنید.

نکات تکمیلی

فینگرفود بورک پاسترامی یکی از خوشمزه‌ترین پیش‌غذاهایی است که با ترکیب خمیر ترد، پنیر کشدار و پاسترامی طعم‌دار تهیه می‌شود. اگرچه طرز تهیه فینگرفود بورک پاسترامی بسیار ساده است، اما رعایت چند نکته کاربردی می‌تواند تاثیر زیادی در کیفیت نهایی آن داشته باشد.

از انتخاب خمیر مناسب و نحوه پیچیدن بورک گرفته تا روش پخت و نگهداری، هر یک از این جزئیات به شما کمک می‌کنند بورکی ترد، خوش‌عطر و حرفه‌ای آماده کنید. در ادامه مهم‌ترین نکات برای تهیه یک بورک پاسترامی مجلسی و بی‌نقص را بررسی می‌کنیم.

خمیر هزارلا اصلی‌ترین ماده برای تهیه بورک پاسترامی است و کیفیت آن تاثیر مستقیمی بر نتیجه نهایی دارد. بهتر است از خمیر تازه استفاده کنید تا هنگام رول کردن دچار ترک‌خوردگی یا پارگی نشود.

همچنین در طول آماده‌سازی، خمیر را زیر یک دستمال تمیز و مرطوب قرار دهید تا خشک نشود. خشک شدن خمیر نه‌تنها رول کردن آن را دشوار می‌کند، بلکه باعث می‌شود پس از پخت هم فینگرفودها بافتی شکننده و نامنظم داشته باشد.

یکی از رایج‌ترین اشتباهات در طرز تهیه فینگرفود بورک پاسترامی، استفاده بیش از اندازه از مواد میانی است. هرچند پر کردن بورک با مقدار زیادی پنیر و پاسترامی وسوسه‌کننده به نظر می‌رسد، اما این کار باعث باز شدن رول‌ها هنگام پخت و خروج مواد داخلی می‌شود. بهتر است مقدار مواد را به اندازه‌ای انتخاب کنید که خمیر به‌راحتی بسته شود و شکل خود را حفظ کند.

رطوبت بیش از حد مواد میانی یکی از مهم‌ترین دلایل نرم شدن بورک است. اگر در تهیه این فینگرفود از موادی مانند قارچ، فلفل دلمه‌ای یا سبزیجات استفاده می‌کنید، حتما آن‌ها را از قبل تفت دهید تا آب اضافی‌شان گرفته شود. این کار باعث می‌شود خمیر پس از پخت کاملا برشته و ترد باقی بماند و بافت مطلوب خود را حفظ کند.

برای داشتن بورک‌هایی با رنگ طلایی و ظاهر اشتهابرانگیز، قبل از پخت روی آن‌ها را با ترکیبی از زرده تخم مرغ و یک قاشق غذاخوری شیر یا روغن رومال کنید. این کار علاوه بر ایجاد رنگ زیبا باعث می‌شود سطح بورک پس از پخت براق‌تر و حرفه‌ای‌تر به نظر برسد. در صورت تمایل می‌توانید مقداری کنجد یا سیاه دانه هم روی بورک‌ها بپاشید تا ظاهر آن‌ها بسیار زیباتر شود.

اگر به دنبال یک میان‌وعده سالم‌تر هستید، بورک پاسترامی را به جای سرخ کردن، در فر بپزید. دمای ۱۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد برای این کار مناسب است. البته بهتر است فر را از قبل گرم کنید و بورک‌ها را روی سینی دارای کاغذ روغنی بچینید. پخت در فر علاوه بر کاهش مصرف روغن، باعث می‌شود بورک‌ها به‌صورت یکنواخت طلایی و برشته شوند.

پنیر موزارلا یکی از بهترین انتخاب‌ها برای تهیه بورک پاسترامی است؛ زیرا پس از پخت بافتی کشدار و جذاب ایجاد می‌کند. برای افزایش طعم می‌توانید موزارلا را با پنیر چدار، گودا یا پنیرهای نیمه‌سخت ترکیب کنید. اگر هم طعم‌های قوی‌تر را می‌پسندید، مقدار کمی پنیر پارمسان می‌تواند عطر و طعم متفاوتی به این فینگرفود بدهد.

انتخاب سس مناسب می‌تواند طعم بورک پاسترامی را چند برابر جذاب‌تر کند. سس سیر، سس پنیر، سس هزارجزیره، سس خردل و سس چیلی تای از بهترین گزینه‌ها برای سرو در کنار این فینگرفود هستند. همچنین اگر به طعم‌های تند علاقه دارید، ترجیحا از سس فلفل یا سس اسپایسی استفاده کنید.

بورک‌های پخته‌شده را می‌توان تا ۲ روز در ظرف دربسته داخل یخچال نگهداری کرد. برای گرم کردن مجدد آن‌ها هم استفاده از فر یا هواپز بهترین گزینه است؛ زیرا باعث حفظ تردی خمیر می‌شود. همچنین می‌توانید بورک‌های خام را تا یک ماه در فریزر نگهداری کنید. برای پخت مجدد بورک‌ها بعد از خارج کردن از فریزر هم نیازی به یخ‌زدایی کامل نیست و می‌توان آن‌ها را مستقیما داخل فر قرار داد.

برای ایجاد تنوع در طعم این فینگرفود می‌توانید از موادی مانند قارچ تفت‌داده‌شده، ذرت، زیتون خردشده، فلفل دلمه‌ای رنگی یا حتی مقداری اسفناج استفاده کنید. همچنین افزودن ادویه‌هایی مانند آویشن، پاپریکا و پودر سیر می‌تواند عطر و طعم بورک را حرفه‌ای‌تر و جذاب‌تر کند.

منبع همشهری آنلاین

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