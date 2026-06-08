آیا تا به حال شده هنگام مطالعه‌ی یک کتاب، خطوط نوشته‌ها را تار یا درهم ببینید؟ یا شاید هنگام تماشای چهره‌ی عزیزان، احساس کرده باشید که جزئیات ظریف صورت آن‌ها کم‌رنگ و مبهم شده است؟ این تجربه‌ها نشانه‌های اصلی بیماری «دژنراسیون ماکولا» (AMD) هستند؛ عارضه‌ای که در زبان ساده به آن «تاری دید مرکزی ناشی از سن» می‌گویند. از نظر علمی، این بیماری با هدف قرار دادن بخش حساس و مرکزی شبکیه (ماکولا)، باعث تحلیل رفتن بافت‌هایی می‌شود که وظیفه‌ی دید دقیق را بر عهده دارند.

در نتیجه، فرد با وجود حفظ دید محیطی، در تمرکز بر مرکز میدان بینایی خود دچار اختلال می‌شود؛ یعنی می‌تواند اشیاء را در اطراف ببیند، اما در تشخیص جزئیات اصلی و تمرکز بر مرکز دید با مشکل مواجه است. این موضوع می‌تواند برای بسیاری از سالمندان، به معنای کاهش اعتمادبه‌نفس در انجام کارهای ساده باشد.

اما نباید اجازه داد این تاری، به معنای پایان لذت‌های زندگی یا از دست دادن استقلال باشد. اگرچه مقابله با تغییرات بینایی در سنین بالا چالش‌برانگیز به نظر می‌رسد، اما خبر خوب این است که این بیماری لزوماً به معنای توقف فعالیت‌ها یا از دست دادن کیفیت زندگی نیست. با شناخت درست از روند بیماری و تشخیص به‌موقع نشانه‌ها، می‌توان بسیاری از پیامدهای دشوار آن را مدیریت یا حتی از پیشرفت آن‌ها جلوگیری کرد. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که بسیاری از مبتلایان، حتی با وجود محدودیت‌های بینایی، همچنان می‌توانند سرگرمی‌ها و فعالیت‌های مورد علاقه خود را حفظ کنند و با مدیریت صحیح، از استقلال خود در زندگی روزمره محافظت نمایند.

امروزه با تکیه بر پیشرفت‌های خیره‌کننده در دنیای فناوری و ایجاد تغییرات کوچک اما هوشمندانه در سبک زندگی، می‌توان چالش‌های این بیماری را به شکلی موثر مدیریت کرد. از ابزارهای کمکی و تکنولوژی‌های جدید گرفته از اصلاحات ساده در نورپردازی محیط و رعایت رژیم‌های غذایی خاص، همگی راهکارهایی هستند که به سالمندان کمک می‌کنند با تاری دید کنار بیایند. هدف نهایی این است که حتی اگر دیدِ مرکزی کمی کمرنگ‌تر شد، کیفیت زندگی و دنیای آن‌ها، حتی با دیدی کمرنگ‌تر، همچنان روشن، پویا و پر از نشاط باقی بماند.

در گزارش منتشر شده ای در وب‌سایت وب‌ام‌دی نشان می‌دهد بسیاری از مبتلایان، با وجود محدودیت‌های بینایی، همچنان می‌توانند سرگرمی‌ها و فعالیت‌های مورد علاقه خود را حفظ کنند و کیفیت زندگی‌شان را از دست ندهند.

بیماری‌ای که آرام پیش می‌رود

دژنراسیون ماکولا معمولا به تدریج ظاهر می‌شود. بسیاری از افراد در ابتدا تصور می‌کنند مشکل تنها خستگی چشم یا بخشی طبیعی از روند سالمندی است. اما کم‌کم خواندن سخت‌تر می‌شود، خطوط صاف حالت موج‌دار پیدا می‌کنند و دیدن جزئیات دشوارتر از قبل می‌شود.

به گفته متخصصان این بیماری بخش مرکزی شبکیه را درگیر می‌کند، همان بخشی که مسئول دید دقیق است. به همین دلیل کارهایی مانند مطالعه، دوخت‌ودوز، رانندگی یا حتی تشخیص چهره افراد ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد. با این حال اغلب بیماران به نابینایی کامل دچار نمی‌شوند و دید محیطی آنها تا حد زیادی حفظ می‌شود.

پزشکان تاکید می‌کنند مهم‌ترین مسئله پس از تشخیص بیماری، سازگار شدن با شرایط جدید است. بسیاری از افراد در روزهای نخست احساس نگرانی و حتی ناامیدی می‌کنند، اما تجربه بیماران نشان داده تغییرات کوچک در سبک زندگی می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.

کتاب‌هایی که هنوز خوانده می‌شوند

مطالعه یکی از نخستین فعالیت‌هایی است که بیماران فکر می‌کنند باید آن را کنار بگذارند. تار شدن حروف و دشوار شدن تمرکز روی خطوط کتاب، لذت خواندن را کم می‌کند. اما فناوری در سال‌های اخیر شرایط را تغییر داده است. امروز بسیاری از سالمندان از کتاب‌های صوتی استفاده می‌کنند یا متن‌ها را روی تبلت و تلفن همراه با فونت بزرگ‌تر می‌خوانند. ذره‌بین‌های دیجیتال و چراغ‌های مخصوص مطالعه نیز به افراد کمک می‌کند فشار کمتری به چشم وارد شود.

متخصصان توانبخشی بینایی می‌گویند مغز انسان به مرور می‌تواند خود را با شرایط تازه سازگار کند و فرد یاد بگیرد چگونه از بخش‌های سالم‌تر بینایی خود استفاده کند. به همین دلیل بسیاری از مبتلایان، پس از مدتی دوباره به دنیای کتاب و مطالعه برمی‌گردند.

آشپزخانه‌ای که همچنان روشن می‌ماند

برای بسیاری از افراد آشپزی فقط آماده کردن غذا نیست، آشپزی بخشی از خاطرات و هویت روزمره آنهاست. اما دژنراسیون ماکولا ممکن است انجام کارهای ساده آشپزخانه را دشوار کند. تشخیص نوشته‌های ریز روی بسته‌بندی‌ها، دیدن شعله گاز یا خرد کردن مواد غذایی، نیاز به دقت بیشتری پیدا می‌کند.

کارشناسان توصیه می‌کنند بیماران فضای آشپزخانه را ساده‌تر و روشن‌تر کنند. استفاده از ظروف رنگی، نور بیشتر و برچسب‌های درشت می‌تواند کمک‌کننده باشد. حتی قرار دادن وسایل در جای ثابت، احتمال بروز حادثه را کمتر می‌کند. برخی سالمندان نیز از تایمرهای صوتی یا ابزارهای سخنگو استفاده می‌کنند تا استقلال خود را حفظ کنند. پزشکان می‌گویند ادامه انجام کارهای روزمره، تاثیر مستقیمی بر روحیه بیماران دارد و احساس وابستگی را کاهش می‌دهد.

باغبانی آرامشی که ادامه دارد

رسیدگی به گل‌ها و گیاهان، هنوز هم برای بسیاری از مبتلایان به دژنراسیون ماکولا ممکن است. هرچند دیدن جزئیات سخت‌تر می‌شود، اما باغبانی می‌تواند با تغییراتی کوچک ادامه پیدا کند. متخصصان پیشنهاد می‌کنند افراد از گلدان‌های بزرگ‌تر، ابزارهای ساده‌تر و گیاهانی با رنگ‌های متضاد استفاده کنند تا تشخیص آنها راحت‌تر باشد. همچنین نور مناسب و مرتب نگه داشتن مسیرها در حیاط یا بالکن، امنیت بیشتری ایجاد می‌کند.

پزشکان معتقدند حضور در فضای سبز و انجام فعالیت‌های سبک بدنی، می‌تواند اضطراب ناشی از بیماری را کاهش دهد و به حفظ آرامش روانی کمک کند.

فناوری چگونه به کمک بیماران آمده است؟

پیشرفت فناوری در سال‌های اخیر، زندگی افراد مبتلا به مشکلات بینایی را تا حد زیادی تغییر داده است. بسیاری از تلفن‌های همراه امروز قابلیت خواندن متن، فرمان صوتی و بزرگ‌نمایی تصویر دارند. این امکانات ساده، انجام کارهای روزمره را برای سالمندان آسان‌تر کرده است.

عینک‌های بزرگ‌نما، نرم‌افزارهای تبدیل متن به صدا و دستگاه‌های هوشمند نیز به افراد کمک می‌کنند استقلال بیشتری داشته باشند. متخصصان می‌گویند آشنایی سالمندان با این ابزارها اهمیت زیادی دارد، زیرا بسیاری از آنها در ابتدا تصور می‌کنند فناوری تنها مخصوص نسل جوان است.

تاثیر بیماری بر روحیه افراد

دژنراسیون ماکولا فقط چشم‌ها را درگیر نمی‌کند. کاهش بینایی می‌تواند احساس انزوا، اضطراب و حتی افسردگی ایجاد کند. بعضی از بیماران به تدریج از جمع‌های خانوادگی فاصله می‌گیرند یا سرگرمی‌های مورد علاقه خود را کنار می‌گذارند.

به همین دلیل پزشکان بر نقش خانواده و حمایت اجتماعی تاکید دارند. حضور اطرافیان، شرکت در گروه‌های حمایتی و ادامه فعالیت‌های روزمره، می‌تواند به حفظ روحیه بیماران کمک زیادی کند. نکته مهم این است که فرد احساس نکند بیماری، زندگی او را متوقف کرده است. بسیاری از مبتلایان با کمک تغییرات کوچک، هنوز زندگی فعالی داشته و سرگرمی‌های محبوبشان را ادامه می‌دهند.

تشخیص زودهنگام اهمیت زیادی دارد

پزشکان تاکید می‌کنند تغییرات بینایی نباید نادیده گرفته شود. تاری دید، موج‌دار دیده شدن خطوط یا دشوار شدن مطالعه می‌تواند از نشانه‌های اولیه بیماری باشد و نیاز به بررسی تخصصی داشته باشد. معاینه منظم چشم، ترک سیگار، تغذیه سالم و کنترل فشار خون از مهم‌ترین توصیه‌هایی است که می‌تواند روند پیشرفت بیماری را کندتر کند.

اگرچه دژنراسیون ماکولا هنوز درمان قطعی ندارد، اما تجربه بسیاری از بیماران نشان داده است که با آگاهی، حمایت و استفاده از ابزارهای مناسب، می‌توان همچنان فعال ماند و از زندگی روزمره لذت برد.

منبع ایرنا

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