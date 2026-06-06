معجزه این دو ورزش برای افزایش عمر
نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که ترکیبی از فعالیت هوازی بالا و تمرینات قدرتی ممکن است برای کاهش خطر مرگ و میر فرد به دلیل ابتلا به هر بیماری، بهترین گزینه باشد.
فعال بودن از نظر جسمی با زندگی طولانیتر و سالمتر مرتبط دانسته شده، اما چه نوع ورزشی بهترین است؟
آیا باید روی تمرینات هوازی مانند پیادهروی یا دویدن تمرکز کنید یا تمرینات قدرتی با وزنه یا تمرینات با وزن بدن مانند پیلاتس؟ و چند دقیقه از هر کدام را باید در طول هفته انجام دهید؟
مطالعه جدیدی که اخیرا در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده، به پاسخ این پرسشها کمک میکند.
محققان در جریان این مطالعه دریافتند که ترکیبی از فعالیت هوازی بالا (بین ۶۰ تا ۱۱۹ دقیقه تمرین قدرتی در هفته) میتواند برای کاهش خطر مرگ و میر فرد به هر دلیلی انتخابی عالی باشند.
در نتیجه این مطالعه همچنین عنوان شد که شرکت در ۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه تمرین قدرتی در هفته به تنهایی با ۱۳ درصد کاهش خطر مرگ به هر دلیلی مرتبط است.
علاوه بر این، همین میزان تمرین قدرتی در طول هفته با ۱۹ درصد کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی و عروقی و ۲۷ درصد کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری عصبی مرتبط بود.
فواید ورزشهای قدرتی برای طول عمر
ادوارد جیووانوچی، پزشک، متخصص تغذیه و اپیدمیولوژی در دانشکده بهداشت عمومی هاروارد تی. اچ. چان و نویسنده مسئول این مطالعه، میگوید: فواید فعالیت هوازی برای طول عمر از قبل به خوبی اثبات شده. چیزی که کمتر مشخص بوده این که چگونه تمرینات قدرتی با خطر مرگ و میر در درازمدت، به ویژه در حجمهای مختلف و در ترکیب با فعالیت هوازی، مرتبط است.
او توضیح میدهد: برای مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی، این یافته به طور کلی با مطالعات قبلی سازگار است که نشان میدهد تمرینات قدرتی با کاهش خطر بیماریهای قلبی و عروقی، به ویژه سکته قلبی، مرتبط است. برای مرگ و میر ناشی از بیماریهای عصبی، شواهد فزایندهای وجود دارد که نشان میدهد تمرینات قدرتی ممکن است به حفظ عملکرد شناختی کمک کند.
دکتر ییون ژانگ، نویسنده اول این نیز مطالعه میگوید: ورزش هوازی عموما با بهبود همودینامیک، پروفایل لیپیدی و تناسب اندام قلبی-تنفسی مرتبط است، در حالی که تمرینات قدرتی ممکن است متابولیسم گلوکز، ترکیب بدن و قدرت عضلانی را بهبود بخشد.
ییون میافزاید: برخی از کارآزماییهای تصادفی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب نیز نشان دادهاند که ترکیب تمرینات هوازی و قدرتی بهبود بیشتری در تناسب اندام قلبی-تنفسی و ترکیب بدن ایجاد میکند.