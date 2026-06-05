کشف راز جدید از سیر؛ سیرکهنه روند پیری عضلات را کند می کند
سیر که سالها بهعنوان یک ماده غذایی مفید شناخته میشد، حالا با یک خاصیت تازه خبرساز شده است. دانشمندان میگویند ترکیبی موجود در عصاره سیر کهنه میتواند به حفظ قدرت عضلات و مقابله با ضعف جسمی ناشی از افزایش سن کمک کند؛ یافتهای که میتواند برای میلیونها سالمند امیدوارکننده باشد.
با افزایش سن، بسیاری از افراد قدرت عضلانی خود را از دست میدهند. این مشکل میتواند کیفیت زندگی را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد. پژوهشگران مؤسسه تحقیقات پیریشناسی مولد (IRPA) و شرکت داروسازی واکوناگا در ژاپن ترکیبی در عصاره سیر کهنه کشف کردهاند که ممکن است به مقابله با این مشکل کمک کند. ماده موجود در عصاره سیر کهنه میتواند به کاهش تحلیل عضلانی مرتبط با افزایش سن کمک کند و قدرت عضلانی را بهبود بخشد.
اسوانپیسی چیست و چه میکند؟
اسوانپیسی (S۱PC) مادهای است که در عصاره سیر کهنه وجود دارد. نام کامل آن اس وان پروپنیل ال سیستئین (S-۱-propenyl-L-cysteine) است. این ماده یک زنجیره فرمان را در بدن فعال میکند: اول به بافت چربی میگوید مادهای تولید کند. این ماده از راه خون به مغز میرسد. سپس مغز به عضلات فرمان میدهد که قویتر کار کنند؛ به عبارت ساده، سیر کهنه به چربی بدن فرمان میدهد، چربی به مغز سیگنال میفرستد و مغز عضلات را قویتر میکند.
آزمایش روی موشها و انسان
پژوهشگران این ترکیب را روی موشهای پیر آزمایش و مشاهده کردند که موشها پس از مصرف طولانیمدت اسوانپیسی، قویتر شدند و علائم ضعف در آنها کاهش یافت. در یک مطالعه انسانی نیز ماده مفید در خون شرکتکنندگان افزایش پیدا کرد، بهویژه در افرادی که بافت چربی کافی داشتند.
دکتر کیوشی یوشیوکا (Kiyoshi Yoshioka)، یکی از اعضای گروه پژوهشی، میگوید: من فیزیوتراپیست هستم و مشاهده سالمندانی که با وجود نداشتن بیماریهای خاصی، توانایی و نشاط خود را از دست میدهند، برایم ناراحتکننده است. امیدواریم یافتههای ما به بهبود تناسب اندام و حفظ قدرت عضلانی در سالمندان کمک کند.
چرا این کشف مهم است؟
جمعیت جهان رو به پیری است. مراکز درمانی با مشکلات ناشی از ضعف عضلانی در سالمندان روبهرو هستند. داروهای موجود اغلب گران هستند و مصرف طولانیمدت آنها دشوار است، اما قرنهاست که سیر کهنه مصرف میشود و هیچ عارضه جانبی بدی از آن گزارش نشده است؛ در نتیجه این ترکیب میتواند گزینهای ایمن و در دسترس برای حفظ قدرت عضلانی در سالمندی باشد.
دکتر شینایچیرو ایمای (Shin-ichiro Imai)، رئیس مؤسسه تحقیقات پیریشناسی مولد، میگوید: یافتههای ما نقش جدید و منحصربهفردی را برای اسوانپیسی نشان میدهد. پیشبینی میکنیم این ترکیب اثرات ضد پیری گستردهتری داشته باشد که نیاز به بررسی بیشتر دارد.
نکته مهم
با وجود خواص مفید سیر، مصرف خودسرانه آن برای همه توصیه نمیشود. سیر میتواند با برخی داروها (مانند رقیقکنندههای خون) تداخل داشته باشد. اگر بیماری خاصی دارید یا داروی مشخصی مصرف میکنید، حتماً قبل از مصرف با پزشک مشورت کنید.
آینده پژوهش
هنوز تحقیقات بیشتری لازم است تا تأثیر این ماده بر عضلات انسان و عوارض بلندمدت آن مشخص شود؛ اما این کشف راهی تازه برای مقابله با افت توانایی جسمی در سالمندی نشان داده است.
جزئیات این مطالعه در مجله معتبر سِل متابولیزم/ Cell Metabolism منتشر شده است.