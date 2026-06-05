یک بررسی جدید نشان می‌دهد زنان دارای اضافه وزن که داروهای GLP-1 مانند سماگلوتاید مصرف می‌کنند، حدود ۳۰ درصد کمتر از زنانی که چنین داروهایی مصرف نمی‌کنند، به سرطان پستان مبتلا می‌شوند.

پژوهشگران آمریکایی که این بررسی را انجام داده‌اند، می‌گویند گرچه این تحقیق از نوع مشاهده‌ای بود و به طور قطعی ارتباط بین داروهای GLP-1 و کاهش بروز سرطان پستان را ثابت نمی‌کند، اما به شواهد رو به رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد بررسی این داروهای کاهش وزن به عنوان ابزارهای بالقوه پیشگیری از سرطان ارزشمند است.

داروهای GLP-1 به کنترل سطح انسولین و قند خون کمک می‌کند، اشتها را کاهش می‌دهد و هضم غذا را کند می‌کند. این داروها که در ابتدا برای درمان دیابت نوع ۲ تولید شده بودند، اکنون به طور گسترده برای کاهش وزن نیز استفاده می‌شوند.

پژوهشگران برای مطالعه جدید، پژوهشگران پرونده‌های سلامت نزدیک به ۱۱۲۰۰۰ زن ۴۵ تا ۸۰ ساله با شاخص توده بدنی (BMI) ۲۵ یا بالاتر، آستانه اضافه وزن، را تجزیه و تحلیل کردند. BMI تخمینی از چربی بدن بر اساس قد و وزن است. همه زنان بین ژانویه ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۵ ماموگرافی انجام دادند. از بین این زنان، برای تقریبا ۱۴ درصد داروی GLP-1 تجویز شده بود. نتایج نشان داد که زنانی که داروهای GLP-1 مصرف می‌کردند، در مقایسه با کل گروه، تقریبا ۳۵ درصد خطر ابتلا به سرطان پستان کمتری داشتند.

به گفته این پژوهشگران، داروهای GLP-1 از چند طریق می‌توانند خطر ابتلا به سرطان پستان را کاهش دهند:

اضافه وزن یک عامل خطر شناخته شده برای سرطان پستان، به ویژه پس از یائسگی است. این داروها با کمک به زنان در کاهش وزن، ممکن است خطر ابتلا به سرطان را نیز کاهش دهند.

داروهای GLP-1 همچنین به اثرشان در کاهش التهاب معروف هستند و التهاب ممکن است در ایجاد سرطان پستان نقش داشته باشد.

این داروها ممکن است اثرات دیگری بر متابولیسم و ژنتیک داشته باشند که می‌توانند رشد سلول‌های سرطانی را مهار کنند.

منبع همشهری آنلاین

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