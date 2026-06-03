کوثری بیان کرد: این حرکات آمریکایی‌ها برخاسته از تفکر شیطانی آنهاست که می‌گویند آتش‌بس ولی اقداماتی انجام می‌دهند که خلاف آن است.

وی ادامه داد: همین بیانیه‌ای که سپاه اعلام کرده که با شدت بیشتری برخورد می شود، باید این چنین باشد و در عمل باید به مراتب قویتر از این، باید با اینها برخورد کرد. چون اینها جز زور و جز قدرت، چیز دیگری سرشان نمی شود و با حرف و جلسات و... طرف مقابل را فریب می دهند. تجربه داریم که به اینها نمی توان اطمینان کرد.