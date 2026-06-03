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برخورد با آمریکایی‌ها باید تشدید شود + فیلم

برخورد با آمریکایی‌ها باید تشدید شود + فیلم
کد خبر : 1793872
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کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: برخورد با آمریکایی‌ها باید تشدید شود. آمریکایی‌ها هیچ منطقی ندارند و جز زور و قدرت چیز دیگری سرشان نمی‌شود.

کوثری بیان کرد: این حرکات آمریکایی‌ها برخاسته از تفکر شیطانی آنهاست که می‌گویند آتش‌بس ولی اقداماتی انجام می‌دهند که خلاف آن است.

وی ادامه داد: همین بیانیه‌ای که سپاه اعلام کرده که با شدت بیشتری برخورد می شود، باید این چنین باشد و در عمل باید به مراتب قویتر از این، باید با اینها برخورد کرد. چون اینها جز زور و جز قدرت، چیز دیگری سرشان نمی شود و با حرف و جلسات و... طرف مقابل را فریب می دهند. تجربه داریم که به اینها نمی توان اطمینان کرد.

منبع فارس
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