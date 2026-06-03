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ایران کدام کشورها را هدف حملات موشکی قرار داد؟ + فیلم

ایران کدام کشورها را هدف حملات موشکی قرار داد؟ + فیلم
کد خبر : 1793723
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خبرنگار صداوسیما توضیحاتی درباره اینکه چه اهدافی از دشمن آمریکایی صهیونیستی در منطقه مورد هدف قرار گرفت ارائه داد.

عظیم زاده بیان کرد: تصاویری که منتشر شده بیشتر مربوط به کشور کویت می شود. اصابتی که به آنجا گزارش شده و برخی از تصاویر هم به کشور بحرین مربوط می شود. عموماً تصاویری که در رسانه‌ها و فضای مجازی می‌چرخد، مربوط به این دو منطقه است.

حالا مشخصاً محل ناوگان پنجم دریایی دشمن آمریکایی در بحرین، در منطقه جفیر بحرین قرار دارد. تصاویر مختلفی هم منتشر شده است. تصویری هم در شبکه های اجتماعی می چرخد که موشک پاتریوت دشمن آمریکایی در منطقه کویت نتوانسته رهگیری درست را انجام بدهد و برمی گردد و دقیقا اصابت می کند.

منبع صداوسیما
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