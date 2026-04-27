جهش بیسابقه فروش خودروهای برقی در جهان درپی جنگ علیه ایران
با افزایش تنشها در خاورمیانه و بالا رفتن قیمت بنزین و گازوئیل در بازارهای جهانی، تقاضا برای خودروهای برقی در کشورهای مختلف از استرالیا تا ویتنام رشد چشمگیری داشته است که فعالان این صنعت آن را نشانه تغییر پایدار در الگوی مصرف انرژی میدانند.
روسکو جول، مدیر یک بازار اینترنتی فروش خودروهای برقی دستدوم در سیدنی، میگوید تا پیش از آغاز جنگ ایران، به طور میانگین هر دو ماه یک خودروی برقی کارکرده میفروخت، اما در هفتههای اخیر این رقم به حدود هر دو هفته یک خودرو رسیده است.
به گفته وی، یافتن خودروی برقی کارکرده در بازه قیمتی 20 تا 50 هزار دلار اکنون بسیار دشوار شده و قیمتها بین 10 تا 15 درصد و در برخی موارد تا 20 درصد افزایش یافته است.
کارشناسان میگویند افزایش بهای سوختهای فسیلی در پی این جنگ، انگیزه خریداران برای روی آوردن به خودروهای برقی را تقویت کرده است.
آمریکا و چین به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان پس از رکود بازار خودروهای برقی در سال 2025، بار دیگر با رشد فروش مواجه شدهاند.
انجمن فروشندگان خودروی چین اعلام کرده است که فروش ماهانه تولیدکنندگان این کشور در ماه مارس نسبت به ماه قبل 82.6 درصد افزایش یافته است.
در آمریکا نیز فروش خودروهای برقی در ماه گذشته از 82 هزار دستگاه فراتر رفت که نسبت به فوریه بیش از 20 درصد افزایش نشان میدهد.
در ویتنام، شرکت خودروسازی وینفست از رشد 127 درصدی فروش سالانه خود در ماه مارس خبر داده است.
یوان گراهام، تحلیلگر اندیشکده انرژی «امبر»، معتقد است جنگ ایران روند رو به رشد پذیرش خودروهای برقی در بازارهای نوظهور از جمله جنوب شرق آسیا را سرعت بخشیده است.
وی با اشاره به شوکهای انرژی سالهای اخیر از جمله جنگ اوکراین گفت کشورها در مواجهه با بحرانهای سوخت فسیلی به دنبال گزینههای جایگزین میروند و در دهه جاری خودروهای برقی به گزینهای رقابتی تبدیل شدهاند.
به گفته وی، این روند میتواند به یک تغییر پایدار در سرعت گسترش خودروهای برقی در بسیاری از کشورها منجر شود.
در سایر نقاط آسیا نیز فروش خودروهای برقی شاهد جهش بود به طوری که در ژاپن طی ماه گذشته تقریبا سه برابر شد و در کره جنوبی خرید داخلی این خودروها 172 درصد افزایش یافت.
در اروپا، فرانسه افزایش سهبرابری ثبت خودروهای جدید تسلا را گزارش کرده است و نروژ، سوئد و دانمارک نیز رشد مشابهی را تجربه کردهاند.
در استرالیا، خودروهای برقی باتریدار در ماه مارس 14.6 درصد از کل فروش خودرو را به خود اختصاص دادند که تقریبا دو برابر مدت مشابه سال گذشته است.
مدیر شرکت توزیعکننده خودروهای چینی بیوایدی در سیدنی اعلام کرد مراجعه مردم به نمایشگاهها به طور محسوسی افزایش یافته و این روند احتمالا در ماههای آینده به رشد فروش منجر خواهد شد.
کوین آلبریکا، مدیر یک نمایشگاه خودروهای برقی در ملبورن، گفت یکی از کارکنانش در یک روز شنبه موفق به فروش هفت خودروی تسلا شده است.
به گفته وی، پیشتر بیش از 100 دستگاه تسلا در انبار داشتهاند اما اکنون موجودی آنها تقریبا به پایان رسیده و جایگزینی خودروها دشوار شده است.
استرالیا با وجود آنکه صادرکننده بزرگ زغالسنگ و الانجی است، حدود 80 درصد نیاز بنزین و گازوئیل خود را وارد میکند. دولت این کشور ماه گذشته اعلام کرد ذخایر سوخت آن تنها برای حدود یک ماه کفایت میکند، هرچند محمولههای جدید تا ماه مه تامین شده است.